原作は「次にくるマンガ大賞」1位！人気のフィギュアスケートアニメがプライズ化　TVアニメ『メダリスト』からほぼ作中原寸のぬいぐるみが登場！ 2026年2月6日(金)よりナムコ限定で展開開始

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、大人気TVアニメ『メダリスト』 のプライズを、2026年2月6日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)限定の景品として展開します。

原作は「次にくるマンガ大賞2022」でコミック部門1位を獲得したフィギュアスケート漫画。2025年1月にTVアニメ化され、好評につき2026年1月24日より続編である第2期が放送中です。

今回は作中に登場するほぼ原寸のぬいぐるみがナムコ限定で登場。ファンなら持っておきたいユニークなアイテムです。

■ナムコ限定プライズは主人公の大切なミミズのぬいぐるみ！

メダリスト LLぬいぐるみ “ミミズ”

■サイズ：W77 cm × D8 cm × H60 cm

主人公「結束いのり」が持っているミミズのぬいぐるみをほぼリアルサイズでプライズ化。

作中のいのりのように一緒に眠れば癒されること間違いなしです。



■関連プライズも各地のゲームセンター・オンラインクレーンゲームなどで再登場！

メダリスト Luminasta “結束いのり”

■サイズ：W8cm× H17cm

主人公「結束いのり」がスケールフィギュアになって登場。氷上を華麗に踊る姿をイメージした繊細な造形と、世界観を盛り上げるクリア台座も魅力！

メダリスト Luminasta “明浦路司”

■サイズ：W14 cm × H18cm

主人公のコーチを務める「明浦路司」のスケーティング姿のフィギュア。躍動感のあるポーズとフィギュアスケーターならではの筋肉がポイントです！

■『メダリスト』プライズ取扱店舗

・取扱施設一覧：

ナムコ限定プライズ「メダリスト LLぬいぐるみ “ミミズ”」

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/medalist202602R-01.pdf

関連プライズ「メダリスト Luminasta “結束いのり”」ナムコ取扱施設

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/medalist202602R-02.pdf

関連プライズ「メダリスト Luminasta “明浦路司”」ナムコ取扱施設

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/medalist202602R-03.pdf

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/medalist202602R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/medalist202602R

▼「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc：https://x.com/namco_oc

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会 (C)Bandai Namco Experience Inc.