大創産業、スーパーマーケット・トレードショー2026に出展
株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に、幕張メッセで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（主催：全国スーパーマーケット協会）」にブースを出展します。
大創産業のブースでは、スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入いただくことで集客を高める “レジ流し”の導入事例、食品メーカーを対象に海外のDAISOでの食品ジャンル販路拡大支援の解説、法人様向けオンラインショップサービスをご案内いたします。
出展する大創産業ブースのイメージ
■出展概要
名称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026
会期：2026年2月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 出展場所：5-403
展示内容：
- DAISOの“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果
- DAISOのグローバルネットワーク展開
- 海外のDAISOにおける食品事情 Q&A
- 海外のDAISOでの人気食品ラインアップ
- 法人様向けオンラインショップサービス、活用事例のご紹介
ご来場の際は、お手数ですが事前登録をお願いいたします。
第60回スーパーマーケット・トレードショー2026 来場登録フォーム
URL：https://www.nsaj.net/
【DAISOの“レジ流し”について】
スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入することで、更なる集客・売上向上につなげていただく“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果などをご紹介します。
＜“レジ流し”導入の主なメリット＞
・DAISOブランド、商品をラインアップに加える
ことによる集客力強化、新規顧客の獲得
・DAISO商品の購入による、購入点数の向上
・スーパーマーケットの地域特性やお客様ニーズ
に合わせた品揃えにカスタマイズ可能
・スペースの有効活用
“レジ流し”説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=j_o76xGjWaE
【海外のDAISOで注目を集める“食品ジャンル”】
大創産業の「DAISOグローバルネットワーク」（海外店舗や流通拠点のネットワーク）を通して、世界から注目を集める「日本の加工食品ジャンル」の海外への販路拡大を支援します。
＜DAISOグローバルネットワークを活用するメリット＞
- 国内・海外の物流拠点（RDC）を活用可能
- 商品管理システムによるトレーサビリティを生かし、菓子などの「食品ジャンル」での海外販路拡大が可能
- 輸出に関する手続きや申請などを大創産業がバックアップし、不安を解消
【DAISOオンラインショップの法人様向けサービスについて】
約30,000点以上の商品をWeb上から発注いただける「DAISOオンラインショップ」をご紹介します。店頭同一価格での全国配送に対応しているほか、見積書発行機能や1BOX（箱単位）からのご注文など、法人のお客様の調達業務をサポートする機能を備えています。
またDAISOの商品開発力や物流ルートを活かしたクオリティ・価格でのノベルティなどOEM受注をご案内します。
■株式会社大創産業について
大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。
■会社概要
会社名：株式会社大創産業
代表者：代表取締役社長 矢野靖二
所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号
設立：1977年12月
資本金：27億円
店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）
売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）
■関連リンク
大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/
Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/
THREEPPY ブランドサイト https://www.threeppy.jp/