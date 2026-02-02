大創産業、スーパーマーケット・トレードショー2026に出展

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に、幕張メッセで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（主催：全国スーパーマーケット協会）」にブースを出展します。

大創産業のブースでは、スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入いただくことで集客を高める “レジ流し”の導入事例、食品メーカーを対象に海外のDAISOでの食品ジャンル販路拡大支援の解説、法人様向けオンラインショップサービスをご案内いたします。

出展する大創産業ブースのイメージ

■出展概要

名称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026

会期：2026年2月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 出展場所：5-403

展示内容：

- DAISOの“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果- DAISOのグローバルネットワーク展開- 海外のDAISOにおける食品事情 Q&A- 海外のDAISOでの人気食品ラインアップ- 法人様向けオンラインショップサービス、活用事例のご紹介

ご来場の際は、お手数ですが事前登録をお願いいたします。

第60回スーパーマーケット・トレードショー2026 来場登録フォーム

URL：https://www.nsaj.net/

【DAISOの“レジ流し”について】

スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入することで、更なる集客・売上向上につなげていただく“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果などをご紹介します。

＜“レジ流し”導入の主なメリット＞

・DAISOブランド、商品をラインアップに加える

ことによる集客力強化、新規顧客の獲得

・DAISO商品の購入による、購入点数の向上

・スーパーマーケットの地域特性やお客様ニーズ

に合わせた品揃えにカスタマイズ可能

・スペースの有効活用

“レジ流し”説明動画

https://www.youtube.com/watch?v=j_o76xGjWaE

【海外のDAISOで注目を集める“食品ジャンル”】

大創産業の「DAISOグローバルネットワーク」（海外店舗や流通拠点のネットワーク）を通して、世界から注目を集める「日本の加工食品ジャンル」の海外への販路拡大を支援します。

＜DAISOグローバルネットワークを活用するメリット＞

- 国内・海外の物流拠点（RDC）を活用可能- 商品管理システムによるトレーサビリティを生かし、菓子などの「食品ジャンル」での海外販路拡大が可能- 輸出に関する手続きや申請などを大創産業がバックアップし、不安を解消

【DAISOオンラインショップの法人様向けサービスについて】

約30,000点以上の商品をWeb上から発注いただける「DAISOオンラインショップ」をご紹介します。店頭同一価格での全国配送に対応しているほか、見積書発行機能や1BOX（箱単位）からのご注文など、法人のお客様の調達業務をサポートする機能を備えています。

またDAISOの商品開発力や物流ルートを活かしたクオリティ・価格でのノベルティなどOEM受注をご案内します。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/

THREEPPY ブランドサイト https://www.threeppy.jp/