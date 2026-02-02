大創産業、スーパーマーケット・トレードショー2026に出展

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年2月18日（水）～20日（金）に、幕張メッセで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（主催：全国スーパーマーケット協会）」にブースを出展します。


大創産業のブースでは、スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入いただくことで集客を高める “レジ流し”の導入事例、食品メーカーを対象に海外のDAISOでの食品ジャンル販路拡大支援の解説、法人様向けオンラインショップサービスをご案内いたします。



出展する大創産業ブースのイメージ

■出展概要


名称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026


会期：2026年2月18日(水)～20日(金) 10:00～17:00 　※最終日は16:00まで


会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）　出展場所：5-403


展示内容：


- DAISOの“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果
- DAISOのグローバルネットワーク展開
- 海外のDAISOにおける食品事情 Q&A
- 海外のDAISOでの人気食品ラインアップ
- 法人様向けオンラインショップサービス、活用事例のご紹介

ご来場の際は、お手数ですが事前登録をお願いいたします。


第60回スーパーマーケット・トレードショー2026 来場登録フォーム


URL：https://www.nsaj.net/



【DAISOの“レジ流し”について】


スーパーマーケットやホームセンターの一角にDAISOを導入することで、更なる集客・売上向上につなげていただく“レジ流し”の運用スタイル、導入事例、成果などをご紹介します。


＜“レジ流し”導入の主なメリット＞


・DAISOブランド、商品をラインアップに加える


ことによる集客力強化、新規顧客の獲得


・DAISO商品の購入による、購入点数の向上


・スーパーマーケットの地域特性やお客様ニーズ


に合わせた品揃えにカスタマイズ可能


・スペースの有効活用







“レジ流し”説明動画


https://www.youtube.com/watch?v=j_o76xGjWaE



【海外のDAISOで注目を集める“食品ジャンル”】


大創産業の「DAISOグローバルネットワーク」（海外店舗や流通拠点のネットワーク）を通して、世界から注目を集める「日本の加工食品ジャンル」の海外への販路拡大を支援します。



＜DAISOグローバルネットワークを活用するメリット＞


- 国内・海外の物流拠点（RDC）を活用可能
- 商品管理システムによるトレーサビリティを生かし、菓子などの「食品ジャンル」での海外販路拡大が可能
- 輸出に関する手続きや申請などを大創産業がバックアップし、不安を解消



【DAISOオンラインショップの法人様向けサービスについて】


約30,000点以上の商品をWeb上から発注いただける「DAISOオンラインショップ」をご紹介します。店頭同一価格での全国配送に対応しているほか、見積書発行機能や1BOX（箱単位）からのご注文など、法人のお客様の調達業務をサポートする機能を備えています。


またDAISOの商品開発力や物流ルートを活かしたクオリティ・価格でのノベルティなどOEM受注をご案内します。



■株式会社大創産業について


大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。



■会社概要


会社名：株式会社大創産業


代表者：代表取締役社長　矢野靖二


所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号


設立：1977年12月


資本金：27億円


店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）


売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）



■関連リンク


大創産業 DAISO 公式ホームページ　https://www.daiso-sangyo.co.jp/


Standard Products　ブランドサイト　https://standardproducts.jp/


THREEPPY　ブランドサイト　https://www.threeppy.jp/