リーガルテック社 × AIデータ社、日本のロボット技術を“見える資産”へ転換する新モデルを共同発表

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役 平井 智之、以下リーガルテック）および AIデータ株式会社（東京都港区：代表取締役 佐々木 隆仁、以下AIデータ）は、日本のロボット技術の発明・知見・制御ノウハウを「見える知財資産」として可視化し、保護および販売を可能にする新たな知財SaaS連携モデル「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を共同で発表する。本モデルは、従来は暗黙知や現場ノウハウとして扱われてきた技術を生成AIで構造化し、知財テンプレートとして整理・保護・活用するための基盤である。

■背景

グローバルなロボット産業では、ハードウェアの性能だけでなく、「どの技術が知財として保護され、どのテンプレートが市場価値を持つか」が競争力を左右する構造へと移行している。

一方、日本には高度な制御技術・組込技術が存在するにもかかわらず、技術が属人的に蓄積され、文書化されないまま埋もれているケースが多い。この結果、経営資産としての見える化や収益化が進まず、国際市場で競争力を十分に発揮できていない状況が続いている。

両社はこれらの課題を踏まえ、技術を知財として扱える形に整備し、活用可能な資産として管理する仕組みを構築した。

■課題

・技術が属人化し、企業資産として管理されていない

・発明・ノウハウが知財化されず、外部展開や収益化に結びつかない

・技術の価値を投資家・顧客に提示する仕組みが不足している

・技術評価やデューデリジェンスに必要な証跡整備の負荷が大きい

■本モデルのポイント（技術 → 知財 → 経済資産へ）

１. 技術テンプレートの自動生成

AI Robotics on IDX が動作データや制御手順を構造化し、生成AIを用いてテンプレートとして整理する。

２. Tokkyo.Ai による知財登録・保護

テンプレートを特許・意匠・ノウハウとして整理し、証跡データと紐づけた形で保護する。

３. SaaS型で収益化

業界ごとに最適化したテンプレートをSaaSライセンスとして提供し、技術資産の収益化を支援する。

４. 技術評価データルーム

技術情報を安全に共有するデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスなどの場面で活用を想定している。

■実現する価値

・眠っていた技術を経営資産に変換し、中小企業・製造業・研究機関の知財活用を支援する

・知財テンプレートのSaaS販売により、収益モデルの構築が容易になる

・スタートアップが制御データやAIモデルを知財として提示でき、資金調達時の説明力向上につながる

■想定ユースケース

・町工場の加工・操作ノウハウをAIがテンプレート化し、Tokkyo.Aiで保護し、業界全体へ展開

・大企業のR&D部門が制御技術を「テンプレ特許」として整理し、海外ライセンス展開を検討

・スタートアップが動作設計・制御構造を知財資産として整理し、調達時の説明資料として活用

■今後の展開

両社は、地方製造業やスタートアップ、大学・研究機関との連携を進め、国内に蓄積されるロボット技術の知財ストック化を推進する。また、業界別テンプレートの整備を進め、海外展開を見据えた知財エコシステムの構築を目指す。

・特許専用AIエージェント

MyTokkyo.Ai

https://www.tokkyo.ai/pvt/

・ロボット産業支援のための業界特化型AIプラットフォーム

AI Robotics on IDX

https://www.idx.jp/aifactory/list/robotics/

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

ロボット業界AI, AI Robotics on IDX

ロボット業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/T_YpcdiMcho

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設 立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/