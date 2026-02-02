ストリートバッグブランド「EDGELINK」プロダンサーのHIBIKIさん、MARINさんとを巡る“ストリートスナップ” 公開

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）のストリートバッグブランド「EDGELINK（エッジリンク）」は、プロダンサーのHIBIKI（ひびき）さん、MARIN（まりん）さんと巡る“ストリートスナップ”を公開。自分らしいムーブメントを持つ2人のスタイルを通して、日常から旅行シーンまでシームレスに使えるEDGELINKのスーツケースやバッグの魅力を表現しました。

Z世代のリアルなライフスタイルとバッグを繋ぐ「EDGELINK ストリートスナップ」。第5弾となる今回は、 渋谷にて撮影を実施。プロダンスリーグ“Dリーグ” で活躍する ヒビキさんとマリンさんをモデルに、2026年春夏の新作から定番商品までをミックスした、スタイリングを紹介します。それぞれのスタイルで自分らしく踊る２人とともに、EDGELINKの旅におすすめのスーツケースや日常でも活躍するバッグを紹介します。

EDGELINKのインスタグラムにて、バッグを持って踊るパフォーマンス動画をご覧いただけます。

・https://www.instagram.com/reel/DTu1NNmAeSB/

■ストリートスナップ一例

■ スナップ内着用商品

旅の移動を快適にする「スーツケース」クルーズボックス グリント

（09143 / ブラウン）29,480円(右) （09142 / アイボリー）25,080円 (左）

※2026 年 2 月発売予定

旅先での使いやすさを追求した、利便性の高いスーツケース。

移動中もスムーズに荷物を出し入れできる「フロントポケット」や、不意な走行を防ぐ「キャスターストッパー」、さらに、両手をフリーにしたい時に荷物を掛けられる「サイドフック」を搭載しています。表面は鏡面加工を施し、光沢感や奥行きのある艶を感じさせます。

ちょっとした持ち物の収納に便利な「ミニバッグ」マイクロギャラクシー

（60494 / オレンジ）6,490円

Z世代の“かわいい” を詰め込んだ、コンパクトかつ軽量なバッグシリーズ。

カラフルな4色展開で、コーデのアクセントとして活用します。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/products/microgalaxy-mini-rucksack-60494

ナムパック

（60191 / パープル）3,850円

軽量でしなやかなワッシャーナイロンを使用した、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグ。アクセサリーループや内ポケットも備えており、シンプルながらに機能性も兼ね備えています。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/products/nampak-foldable-knapsack-60191

身軽な旅行に活躍する「大型バッグ」テンプケーションSB

（60503 / グリーン）11,550円

※2026 年2 月発売予定

エッジリンク独自開発のスケートボードホルダーを搭載したリュック。

スケートから日常まで、幅広いシーンで活躍します。背面はメッシュ素材を使用し、夏場のリュックでの移動も快適にします。

ポケットメイト

（60471 / ライトグレー）8,800円

スケートボードの躍動感をモチーフにデザインした、大容量サイズのリュック。

正面には、小物の整理に便利な大きなポケットを２つ、サイドにはすばやく荷物を取り出しできるポケットを搭載し、収納力が抜群です。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/products/pocketmate-medium-backpack-60471

【About HIBIKI さん】

2003年9月29日、東京都生まれ、ダンサーとして活動している。

力強さとしなやかさを併せ持つダンススタイルで注目を集める。重力を感じさせないムーブと研ぎ澄まされたリズム感で観る者を魅了する新世代の実力派ダンサー。

Instagram：https://www.instagram.com/hibiki_dipbattles

【About MARIN さん】

2003年1月7日、千葉県生まれ、ダンサー・モデルとして活動している。

ヒップホップを軸に、しなやかさとキレを併せ持つダンスで、観る者の視線を独自の世界観へ一瞬で引き込む表現力の持ち主。安定したスキルと存在感でチームを引っ張る、注目のダンサーです。

Instagram：https://www.instagram.com/marin1_7_dipbattles

【About EDGELINK】

TOKYOをアイデンティティとして、今の時代の空気感を映し出すストリートバッグブランド。

年齢・性別・国籍などで区別せず、お互いの個性を尊重し、さまざまな人が認め合い繋がり合うダイバーシティなストリートカルチャーの素晴らしさと、エッジを使って繰り出すトリックにトライし、失敗しても称え合い、励まし合い、認め合うアーバンスポーツの魅力を軸に、ジャンルにとらわれないオリジナルアイテムを展開。

公式オンラインストア：https://edgelink.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/