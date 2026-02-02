「Vポイント運用」が誕生1周年！「1周年感謝祭」として、お得な2つのキャンペーンを2月2日より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、Vポイントで投資の疑似体験ができるサービス「Vポイント運用」（https://unyo.tsite.jp/about）がサービス提供開始から1周年を迎えることを記念し、2026年2月2日（月）より、V会員の皆さまへ日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、2つのキャンペーンを開催いたします。

「Vポイント運用」は、証券口座の開設不要で、Vポイントを使って手軽に投資の疑似体験ができるサービスとして、2025年3月4日（火）にサービスを開始いたしました。

資産運用への関心が高まる一方で、「難しそう」「リスクが不安」と感じる方も多いなか、「Vポイント運用」はポイントで始められる身近な投資体験として、幅広い世代の皆さまにご支持をいただいてまいりました。そこで、このたびの1周年を記念し、V会員の皆さまへ感謝の気持ちを込めて、お得な2つのキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中に「Vポイント運用」の規約に同意のうえ、1ポイント以上を新たに追加いただいた方を対象に、Vポイント合計100万ポイントを山分けでプレゼントいたします。さらに、期間中に500ポイント以上を追加いただいた方の中から、抽選で１名さまに最大10,000ポイントをプレゼントいたします。この機会にぜひ「Vポイント運用」を通じて、手軽に資産運用の体験をお楽しみください。

CCCMKHDは、今後も「Vポイント運用」を通じて、Vポイントの新しい価値と体験を提供し、より多くの皆さまが資産運用を身近に感じられるサービスづくりを進めてまいります。

＜1周年感謝祭 キャンペーン概要＞

（1）必ずもらえる！合計100万ポイント山分けキャンペーン

・キャンペーン名：Vポイント運用１周年感謝祭 スタート応援！合計100万ポイント山分けキャンペーン

・内容：キャンペーン期間中に「Vポイント運用」のサービス利用規約に同意し、1ポイント以上を新たに追加いただいた方を対象に、Vポイント100万ポイントを山分けでプレゼントいたします。なお、すでに「Vポイント運用」をご利用いただいている方はエントリーいただいたとしても、山分け対象外となります。

・キャンペーン期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

・特典ポイント進呈時期：2026年4月末（予定）

（2）抽選で当たる！最大10,000ポイントが当たるキャンペーン

・キャンペーン名：Vポイント運用１周年感謝祭 最大10,000ポイントプレゼントキャンペーン

・内容：キャンペーン期間中に500ポイント以上を追加いただいた方の中から、抽選でVポイントをプレゼントいたします。

・キャンペーン期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

・進呈ポイント／当選者数

1 等：10,000 ポイント／1名さま

2 等：100ポイント／100名さま

3 等：5ポイント／89,000名さま

・特典ポイント進呈時期：2026年4月末（予定）

＜「Vポイント運用」概要＞

（1） Vポイントで簡単・手軽に投資体験

証券口座の開設は不要で、お好きなコースとポイント数を選ぶだけで、簡単にお申し込みが可能です。また、運用状況の確認などもVポイントアプリからいつでも行えます。

（2）SMBCグループの金融サービスで貯まったVポイントも使える

三井住友銀行や三井住友カードのサービスをご利用いただくことで貯まったVポイントもご利用いただけます。

※ SMBCグループのサービスとV会員番号のID連携を行うことでご利用いただけます。

（3） 24時間365日、運用ポイントの追加や引き出しの申込みが可能

運用するVポイントの追加や引き出しの申込みは、 Vポイントアプリから原則24時間365日申し込むことが可能です。また、Vポイントの追加方法は、「スポット追加」と「自動追加」の2つのオプションがあります。「スポット追加」は好きなタイミングで申し込みができ、「自動追加」は月度で追加する日を選び設定することで、その後継続してVポイント運用の利用を続けられます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/983/table/1228_1_c6f623c2fb00502deec60d06b5ddbc5d.jpg?v=202602021121 ]