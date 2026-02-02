ゴーディーによるあいさつ運動(2026年1月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として実施している「ゴーディーによる朝のあいさつ運動」において、1月は那覇市、名護市、宜野湾市、北中城村、北谷町の小学校、中学校、高等学校を訪問し、あいさつ運動に参加いたしました。ご協力いただいた各学校の皆さま、ありがとうございました。

1月も、生徒会・児童会の皆さんとともに、登校する生徒たちと元気よくあいさつを交わしました。児童会の案内のもと全クラスの教室を回ってあいさつを行うなど、これまでにない形での取り組みも実施し、子どもたちからは笑顔と歓声があふれました。

また、今回初めて高等学校であいさつ運動を実施しました。予想外のゴーディーの来校に驚きながらも、あいさつを返してくれたり手を振ってくれたりと、高校生らしい落ち着いた温かい反応で、朝のひとときを一緒に楽しむことができました。

これからも沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、地域の皆さまと積極的に交流し、沖縄に根ざした活動を続けてまいります。

■あいさつ運動実施校(7校)

1月5日(月)首里中学校(那覇市)

1月7日(水)屋部小学校(名護市)

1月8日(木)真志喜中学校(宜野湾市)

1月9日(金)北中城小学校(北中城村)

1月21日(水)大宮小学校(名護市)

1月26日(月)普天間高校(宜野湾市)

1月29日(木)北玉小学校(北谷町)

キングスでは「おおきなわ」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行っております。今後も、ここ"沖縄"で"大きな輪"を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

