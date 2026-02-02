今夜11時よりついに最終回放送！『MAD5』#5は“撮れ高の妖精”捕獲作戦毎回ラストに現れた妖精の正体を追って生放送中のスタジオに『MAD5』が乱入！？波乱の結末とは…？

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#5を2026年2月2日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んできました。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』から誕生した本プロジェクトも、いよいよ最終回を迎えます。

2月2日（月）放送の#5では、これまでの放送のラストで必ず姿を現してきた、“撮れ高の妖精”ことオダウエダ・植田紫帆を捕獲するための最終ミッション“撮れ高の妖精捕獲作戦”を決行。前回#4のラストで、“撮れ高の妖精”が拾っていったぬいぐるみには、実はくっきー！がGPSを仕込んでおり、その位置情報をもとに“妖精レーダー”を使った捜索ロケがスタートします。

オープニングでは、川北と池田のあまりにも平然とした“変な格好”に、ケムリが思わず「なんで当たり前に変な格好してるんですか？」とツッコミ。川北は「今日メガネ作る途中で来ちゃって…」と謎の言い訳をする一方、池田は「私、セットアップの女よ」と自称し、早くもMADなボケが飛び交います。

痕跡を探すため、レーダーを頼りに街を練り歩く一行。くっきー！が手がかりを“念写”し、川北は妖精がいた場所を“熱感知”、なぜか池田は“ルフィの形跡”を発見するなど、情報量過多な捜索が展開されます。

さらにレーダーの反応を追って移動した先では、ショッピング中の“撮れ高の妖精”らしき後ろ姿を発見。しかし、その直後、思いもよらぬ展開が『MAD5』を待ち受けます。

そして、再びレーダーが反応したのは、ABEMAの収録スタジオ。モニターには、生放送中の番組に出演する“撮れ高の妖精”の姿が映し出されます。収録スタジオのある階へと向かう途中、ケムリが「最悪のたけし軍団みたい」とツッコむ中、なんと『MAD5』の5人が生放送中のスタジオに乱入。くっきー！が「捕まえた」「もろてくで」と妖精を連行しますが…。果たして、“撮れ高の妖精”を無事に捕獲することはできるのか！？

波乱が波乱を呼ぶ最終回、『MAD5』#5は、2026年2月2日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#5放送日：2026年2月2日（月）夜11時～（全5回）

#5放送URL：https://abema.go.link/90SUc

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

#3：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p3

#4：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p4

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）