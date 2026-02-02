早稲田大学周辺駅の家賃相場の安い駅2026！学生時代に住んでいた人の口コミも紹介

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。今回は、早稲田大学・早稲田キャンパス（東京都新宿区）の周辺駅である高田馬場駅、西早稲田駅、早稲田駅いずれかまで20分以内の一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）を対象に家賃相場の安い駅のランキングを発表します。さらに早稲田キャンパスに通う学生の住まいとしておすすめする街、そしてランキング上位の街に住んだことがある人々の口コミも紹介します。ランキングの詳細は『SUUMOジャーナル』でご覧いただけます。

URL： https://suumo.jp/journal/2026/02/02/214612/

■西武新宿線の駅がトップ10を席巻

最も家賃相場が低かったのは、西武新宿線・田無（たなし）駅で家賃相場は6万7000円。西東京市に位置し、早稲田キャンパスの最寄駅のひとつである高田馬場駅までは急行に乗ると3駅約18分でたどり着きます。田無駅には商業施設が併設され、スーパーや飲食店などが3フロアにわたって展開されています。北口駅前にはショッピングビルと、2024年11月にリニューアルした専門店街も備える総合スーパーもあり、買い物環境が充実しています。市役所の田無庁舎がある南口駅前も駅前広場の整備も計画されているようです。

1位の田無駅をはじめ、トップ10に並んだ11駅はすべて西武新宿線沿線という結果になりました。高田馬場駅方面に向かって、田無駅（1位）～西武柳沢駅（2位）～東伏見駅（5位）～武蔵関駅（同額8位）～上石神井駅（4位）～上井草駅（3位）～井荻駅（6位）～下井草駅（7位）～鷺ノ宮駅（同額10位）～都立家政駅（同額10位）～野方駅（同額8位）と連続する駅が上位を占めています。高田馬場駅の1駅先には西武新宿駅があり、ランクインしたなかでは最も距離がある、5位東伏見駅からでも急行に乗れば西武新宿駅まで約22分で行くことができます。最も新宿寄りの同額8位の野方駅からだと西武新宿駅まで各駅停車に乗って約17分で行くことができ、大学キャンパスだけではなく新宿エリアにアクセスしやすい点も西武新宿駅沿線の魅力です。

トップ10入りした西武新宿線の駅のうち、高田馬場駅までの所要時間が最短なのは家賃相場7万9000円で同額10位となった鷺ノ宮駅。急行や準急で1駅約9分という近さです。東京都中野区に位置する駅の周辺は住宅地で落ち着いて暮らしたい人にはよさそうです。南口側には神社を囲むように住宅地が広がる一方、北口側は中杉通り沿いを中心に多彩な店舗が軒を連ねています。スーパーやコンビニのほか飲食店も多彩なジャンルがそろっており、気軽に利用できるテイクアウト可能なお店が多いのも嬉しいところです。

■学生時代に住んでいた人の口コミを紹介

＜1位の田無駅の周辺に住んでいた人の口コミ＞

※コメント内容は住んでいた学生当時のものです（以下、レター内すべて同）

「新宿まで1本!!! 最強でした」

「急行が止まる、買い物がしやすい、基本的に徒歩5分圏内に何でもある」

「大型スーパーが駅前にあり、そこで必要なものがすべてそろうので楽だった」

＜2位の西武柳沢駅の周辺に住んでいた人の口コミ＞

「新宿まで乗り換えナシで行ける。下町感にあふれている」

「美味しいラーメン屋がたくさんある」

＜3位の上井草駅の周辺に住んでいた人の口コミ＞

「騒音等は少なく、個人経営のお店が多いので雰囲気は悪くない」

「閑静な住宅街であるが、少し移動すればチェーン店などもある」

＜10位の鷺ノ宮駅の周辺に住んでいた人の口コミ＞

「（駅の近くに）『スーパー』がふたつもあってとても便利。コンビニやドラッグストアもあるので生活用品には困らない。新宿や池袋など繁華街も近いのですぐ遊び場に行けるし人にも会いやすい」

「急行が止まる。スーパーが多い」

どこに住むとよいかは人それぞれ。だから「大学への近さ」「各地への出かけやすさ」「家賃の安さ」など、まずは自分が最も重視したいポイントを定めておくと迷ったときの指針になるはずです。楽しい学生生活をイメージしながら、住まい探しをしてみてください。

調査概要

家賃相場ランキングの調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている高田馬場駅、西早稲田駅、早稲田駅（メトロ、都電）いずれかまで20分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/6～2025/11

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンション）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円～18万円で設定）

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分～9時の検索結果から算出（2025年10月27日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が1回までの駅を掲載

【家賃相場の調査】株式会社リクルート

＜口コミの調査概要＞

【調査実施時期】2024年1月17日～2024年1月22日

【調査対象者】現在東京・神奈川・埼玉にお住まいの、学生時代（大学・大学院・専門学校問わず）、家賃相場ランキング記載の駅周辺の賃貸住宅で一人暮らしをしたことがある18～30歳までの男性219名、女性445名

【調査方法】インターネット調査

【有効回答数】664

【調査主体】株式会社リクルート、実査委託先：楽天インサイト株式会社

