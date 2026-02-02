羽生結弦さんの独占ロングインタビューを掲載！！　新刊書籍『拝啓 羽生結弦さま』 （宇都宮直子・著）2月17日（火）発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、ノンフィクション作家・宇都宮直子さん渾身のエッセイ集『拝啓 羽生結弦さま』を2月17日（火）に発売いたします。

「人の命って、けっこう簡単になくなる。だから、ちょっとでも生きる方向に、

ずっとずっと導いてあげられるような演技をし続けたい」

──羽生結弦（本文より）

●スケート取材の集大成！

本書は、集英社新書プラスでの連載『宇都宮直子 スケートを語る』および山と溪谷社の『Quadruple Axel』に掲載されたエッセイに加筆・修正したほか、新規原稿を大幅に加えて書籍化するものです。著名コーチやスケート関係者への綿密な取材、著者自身の観戦経験をもとに、羽生さんの魅力を紐解きます。20年に及ぶ著者のスケート取材の集大成となる一冊です。

●2万字超！ 羽生さん独占インタビュー！

羽生さんの独占ロングインタビューを2万字超の大ボリュームで掲載！ メンテナンス中の取り組み、プロアスリートとしての矜持、生きることの意味、スケートを滑る理由、震災への思いなど、羽生さんの「人生観」や「幸福感」について深く語っていただいたインタビュー。ノンフィクション作家ならではの視点で羽生さんの深淵に迫ります。

●未公開フォトを含む美麗グラビアも！

『羽生結弦 notte stellata 2025』、『The First Skate』、『Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd ”RE_PRAY” TOUR』など、未公開フォトを含む美麗グラビアを掲載！ カバー、表紙、巻頭グラビアは、小海途良幹さんによる作品。一瞬の美しさをとらえた貴重な写真の数々をご堪能ください。

●内容

フォトギャラリー

とても短いまえがき

第一章 王者の足跡

賛歌を彼に／二幕が始まる

第二章 ロシアより愛を込めて

はじめの一歩／重鎮ふたり

第三章 都築章一郎の言葉

心配はいらない／絶対王者／別格／ストックホルムの話／８分の１／Merry Christmas

神の領域／９歳の少年／芸術家の行く先／成長の行方／RE_PRAY

第四章 唯一無二

GIFT／心に刺さる／Echoes of Life

第五章 羽生結弦は語る

うまくなりたいから仕方ない／これからどこへ向かうのか／幸せを探していく／すごく頑張って生きてきた

もっとうまくなれるように／表現を思考する／東日本大震災／明日も生きよう

第六章 探究者に捧ぐ

ゼビオアリーナ仙台／The First Skate／１センチ

とても短いあとがき

●著者プロフィールPhoto by Masaki Fujioka

宇都宮直子 （うつのみや・なおこ）

ノンフィクション作家、エッセイスト。幅広い取材、温かな視線、硬質な文体に定評があり、医療、教育、動物、スポーツなど幅広い分野で活動。なかでもフィギュアスケートの取材・執筆は20年以上に及び、スポーツ誌、文芸誌等に多くの作品を発表している。主な著書に『羽生結弦を生んだ男 都築章一郎の道程』『三國連太郎、彷徨う魂へ』『ペットと日本人』『猫を看取る シュガー、１６年をありがとう』『ブルーインパルス 35秒の奇跡』ほか多数。

●書誌情報

［著 者］宇都宮直子

［ページ］4C32P＋１C224P

［定 価］2420円(本体2200円+税10％)

［発売日］2026年2月17日

https://www.yamakei.co.jp/products/2825340540.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：村尾

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7142-0d1bb1bd69df33d91220901ea821aff3.pdf