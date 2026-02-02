【価格.com保険】「リトルファミリー少額短期保険『わんデイズ・にゃんデイズ』価格.com保険 限定プラン」の取り扱い開始

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、ペット保険「リトルファミリー少額短期保険『わんデイズ・にゃんデイズ』価格.com保険 限定プラン」の取り扱いを開始します。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

「リトルファミリー少額短期保険『わんデイズ・にゃんデイズ』価格.com保険 限定プラン」のポイント（※2）

「価格.com保険」では、年間最大200万円まで手厚く補償するペット保険限定プランの取り扱いを開始します。通常プランと共通の「最大90%補償」や「窓口精算」「診療区分ごとの支払い制限なし」といった特長はそのままに、本プラン限定で年間最大補償額を200万円まで拡大。万が一の高額治療にも余裕をもって備えられる、より充実した内容となっています。

・「価格.com保険」限定、年間最大補償額200万円の充実プラン（※3）

限定プランでは、年間最大補償額が200万円と高額治療にも備えられます。通常プラン同様、通院・入院・手術ごとの回数制限や1日(回)あたりの金額制限もなく、限度額内であれば何度でもご請求可能です。



・補償対象となる病気やケガの治療費を最大90%補償

50％、70％、90％補償プランから、ご希望に応じて補償プランを選択できます。

・窓口精算対応で、お支払いは「自己負担分のみ」

提携する動物病院での精算時に加入証明書を提示するだけで、その場で保険が適用され、自己負担分のみのお支払いで済む「窓口精算」に対応しています。治療費の一時的な立て替えや、保険金請求の手間が不要となるため、大切なペットのケアに専念していただけます。

（※2）こちらは商品のポイントを説明したものです。保険商品の内容については、必ず重要事項説明書等でご確認ください。

（※3）保険金の支払い対象とならない治療費もあります。また、1回あたり3,000円の免責金額（自己負担額）があります。

価格.com保険 限定プラン商品ページ :https://hoken.kakaku.com/pet/ItemID=311P01/

■「価格.com保険」限定、年間最大補償額200万円の充実プラン（※4）

「価格.com保険限定プラン」では、補償プランにかかわらず、年間で最大200万円まで補償されます。「わんデイズ・にゃんデイズ」シリーズ共通で、通院・入院・手術のいずれの場合も、回数や1日（回）あたりの金額に関する制限はありません。これにより、治療が長期化した場合や複数回の手術が必要な場合でも、限度額の範囲内であれば何度でも請求が可能です。

一般的なペット保険では、補償ごとに一定の回数や1日（回）あたりの支払金額の上限が設けられていることがありますが、本シリーズ商品ではこのような制限を設けていません。そのため限定プランならではの「年間最大補償額200万円」という手厚い枠を残しながら、高額な治療にもしっかりと備えることができます。

■選べる3つのプランと充実の補償内容

・補償対象となる病気やケガの治療費を最大90%補償

補償割合が50％（50％補償プラン）、70％（70％補償プラン）、90％（90％補償プラン）の3つのタイプから選ぶことができます。「価格.com保険」におけるペット保険加入者全体の傾向としては、補償と保険料のバランスが取れた「70％補償プラン」が最も多くを選ばれていますが、万が一の際の自己負担額を少なくしたい方は手厚い「90％補償プラン」、保険料を安く抑えつつ備えたい方は手軽な「50％補償プラン」を選ぶとよいでしょう。

・歯科疾病も補償対象（※5）

ペットの歯科疾病に関する治療も補償対象となります。人間と同様に、ペットにとっても口腔内の健康維持は重要であり、歯科治療が必要になることがあります。しかし、一般的なペット保険では歯科治療が補償の対象外となるケースも少なくありません。そこで本シリーズ商品では、こうした治療費の負担を軽減し、歯科疾病に関しても安心して治療を受けられるようになりました。

■窓口精算対応で、お支払いは「自己負担分のみ」

提携する動物病院での精算時に加入証明書をご提示いただくことで、その場で保険が適用され、自己負担分のみのお支払いで済む「窓口精算」に対応しています。これにより、一時的な高額の立て替えや、後日の保険金請求といった煩雑な手続きが不要になります。急なケガや病気で動物病院に駆け込む際も、費用面の不安を軽減できるため、飼い主の皆さまが大切なペットのケアに専念していただけます。

（※4）保険金の支払い対象とならない治療費があります。また、1回あたり3,000円の免責金額（自己負担額）があります。

（※5）歯石除去は補償対象外

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※6）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※6）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

【データ利用をご希望の方へ】

当社では、保険契約者や保険契約を検討中の方へのお役に立つ情報の提供を目的として、「価格.com保険」内にて統計データを多数掲載しています。また、毎月更新のランキングのほか、アンケート調査結果などをプレスリリースにて公表しています。

これらのデータを、報道関係者以外の外部企業・機関にもご利用いただきやすくするため、当社ではガイドラインを定めています。データ利用をご希望の方は、下記URLより詳細をご確認ください。

データの利用について :https://kakakucom-insurance.co.jp/reprint_of_data.html

募集文書番号：「202601T139」