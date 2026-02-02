天然シルクの魅力を発信する「SILK THE RICH」人気のシャンプー・トリートメントに待望の詰め替えパウチが登場！～2月2日(月)より全国発売開始～

株式会社THE RICH

～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンにかかげ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、2026年2月2日(月)より、SILK THE RICHのシャンプー・トリートメント各3種の詰替えパウチを発売いたします。

■累計出荷数が200万個突破、「SILK THE RICH」の人気アイテムに詰め替えパウチが登場

「SILK THE RICH」は販売わずか1年でブランド累計出荷数が200万個を突破しました。なかでも人気のシャンプー・トリートメントは、天然シルクの成分から生まれたフレグランスヘアケアです。濃密なシルク泡で優しくすっきり洗い上げ、天然の保湿成分で髪を包み込むから、シャンプーだけでもつるんとした指通りに。また、「シルクヘアキャップ処方」で、輝くようなツヤと、高級ブランドのフレグランスのような香りがつづきます。

この度、お客さまからのお声を受け、待望の詰め替えパウチが新登場。毎日のケアを無理なく続けていただきたいという思いから、ブランドの世界観や製品の使用感を気に入ってくださっている方に向けた、新たな選択肢として展開いたします。

■商品概要

商品名：ザ・リッチ モイスト＆リペアシャンプー（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

商品名：ザ・リッチ モイスト＆リペアトリートメント（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

商品名：ザ・リッチ スカルプ＆リペアシャンプー（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

商品名：ザ・リッチ スカルプ＆リペアトリートメント（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

商品名：ザ・リッチ ハイモイスト＆リペアシャンプー（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

商品名：ザ・リッチ ハイモイスト＆リペアトリートメント（詰替）

内容量：220ml

価格 ：1,870円（税込）

■販売店舗

ドン・キホーテ、トライアル、ウエルシアをはじめとした全国のドラッグストア・バラエティショップや、公式オンラインサイトにてご購入いただけます。

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西1-15-6 4F

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

URL：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y

