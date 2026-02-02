東京アプリの現在利用率は35.4%、認知率は71.4％　「東京アプリ生活応援事業」説明後、64.8%が利用したいと回答

MMD研究所

MMDLabo(https://www.mmdlabo.co.jp/)株式会社（東京都中央区、代表取締役：吉本浩司）が運営するMMD研究所は、東京都に住民票がある500人を対象に2026年1月23日～1月26日の期間で「『東京アプリ生活応援事業』開始前の意識調査」を実施いたしました。調査結果は以下のとおりです。

【調査結果サマリー】

■ 東京都民のマイナンバーカード所有は80.4％

東京アプリの現在利用率は35.4％、認知率は71.4％

■ 東京アプリ認知者の「東京アプリ生活応援事業」の認知は68.9％

「東京アプリ生活応援事業」説明後、64.8％が利用したいと回答

■ 受け取りたい交換先は「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」がトップ、次いで「dポイント」

■ 東京アプリのインストール予定しているのは51.4％

うち、時期は「『東京アプリ生活応援事業』の開始前にインストールしたい」が最多

■ 東京都民のマイナンバーカード所有は80.4％

東京アプリの現在利用率は35.4％、認知率は71.4％

東京都に住民票がある500人を対象に、マイナンバーカードの所有状況を聞いたところ、「現在所有している」が80.4％となった。

続いて、東京都公式の「東京アプリ」を知っているか聞いたところ、「現在利用している」が35.4％と最も多く、次に「知っているが、インストールしたことはない」が31.2％、「知らない」が28.6％となった。

ファネル構造で「認知」～「現在利用」を見ると、「認知」は71.4％、「利用経験」は40.2％、「現在利用」は35.4％となった。

■ 東京アプリ認知者の「東京アプリ生活応援事業」の認知は68.9％

キャンペーン説明後、64.8％が利用したいと回答

東京都に住民票がある500人を対象に、「東京アプリ生活応援事業」の認知状況を東京アプリ認知・未認知別で聞いたところ、「東京アプリ生活応援事業」を認知しているのは、東京アプリ認知者（n=357）が68.9％、東京アプリ未認知者（n=143）が6.3％となった。

続いて、「東京アプリ生活応援事業」の説明をした後に利用意向を聞いたところ、「利用したい」が43.8％、「利用を検討している」が21.0％と、あわせて64.8％が利用したいと回答した。

■ 受け取りたい交換先は「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」がトップ、次いで「dポイント」

「東京アプリ生活応援事業」利用意向者324人を対象に、「東京アプリ生活応援事業」で受け取りたい交換先を聞いたところ（複数回答可）、「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」が46.0％と最も多く、次に「dポイント」が43.5％、「Vポイント」が29.6％となった。

■ 東京アプリのインストール予定しているのは51.4％

うち、時期は「『東京アプリ生活応援事業』の開始前にインストールしたい」が最多

東京アプリを現在利用していない323人を対象に、東京アプリのインストール予定について聞いたところ、「インストールを予定している」が51.4％、「インストールする予定はない」が25.7％となった。

次に、東京アプリをインストールする予定と回答した166人を対象に、インストール予定時期を聞いたところ、「『東京アプリ生活応援事業』の開始前にインストールしたい」が28.3％と最も多く、次に「『東京アプリ生活応援事業』の開始後すぐにインストールしたい」が19.3％、「今すぐインストールしたい」と「ある程度ユーザーが増えてからインストールしたい」が18.1％となった。

※本調査レポートは小数点以下任意の桁を四捨五入して表記しているため、積み上げ計算すると誤差がでる場合があります。

※回答者の属性は会員登録後に無料レポートよりご確認いただけます。

MMD研究所のページはこちらから :https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2521.html

【調査概要】

「『東京アプリ生活応援事業』開始前の意識調査」

調査期間：2026年1月23日～1月26日

有効回答：500人

調査方法：インターネット調査

調査対象：東京都に住民票がある人

設問数 ：8問

【今回調査した全設問】

Q1 あなたは東京都公式の「東京アプリ」を知っていますか？

Q2 あなたは東京アプリで令和8年2月2日（月）13時から開始する「東京アプリ生活応援事業」を知っていますか？

Q3 あなたは「東京アプリ生活応援事業」を利用したいですか？

Q4 「東京アプリ生活応援事業」を利用したい・利用検討していると回答した方にお伺いします。あなたは東京ポイントを取得した後、どのサービスと交換したいですか？当てはまるものをすべて教えてください。

Q5 あなたはマイナンバーカードを現在所有していますか？

Q6 マイナンバーカードを所有したことがあると回答した方にお伺いします。あなたは今までマイナンバーカードで利用したことのあるサービスや使い方で、当てはまるものをすべて教えてください。

Q7 東京アプリを現在利用していない方にお伺いします。あなたが東京アプリのインストール予定時期をひとつ教えてください。

Q8 「東京アプリ生活応援事業」を利用したい、かつ、マイナンバーカードを所有していない方にお伺いします。あなたは「東京アプリ生活応援事業」を利用するためにマイナンバーカードを作成したいと思いますか？

≪本調査のご利用について≫

MMD研究所にて無償公開しているWEBサイト内の文書、及びその内容についての無断転載等は原則としてご遠慮頂いております。

データの利用または引用の可否はその内容によりますので、まずは掲載範囲、用途・目的、メディアなどを記載してメールにご連絡ください。

追って担当者よりご連絡いたします。著作物の二次利用に関しては、以下の条件にすべてあてはまる場合、個別の許諾なしにこれをみとめます。

・ 営利を目的としないこと

・ それによって経済的な利益を得ることがないこと

※販促に利用されたい企業様はお問い合わせください。（https://mmdlabo.jp/contact/?type=11）

【本調査に関するお問い合わせ】

配信元：MMD研究所 https://mmdlabo.jp/

連絡先：03-6451-4414／info@mmdlabo.jp