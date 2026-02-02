【2月26日（木）13:00開催】指導の常識をアップデート。大反響のセミナーを再配信！「スポーツ指導者必見！選手が伸びる指導とスポハラの境界線」無料オンラインセミナー

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田久実）は、2025年4月に開催し好評を博したセミナー「スポーツ指導者必見！選手が伸びる指導とスポハラの境界線」のアーカイブ動画を2026年2月26日（木）13時より配信します。

l 開催の背景

スポーツ界におけるハラスメント防止の取り組みは、2023年の日本スポーツ協会（JSPO）による「NO！スポハラ」活動の開始や「スポハラ検定」の普及などを通じて、着実に広がりを見せています。さらに、2025年9月にはスポーツ団体にハラスメント防止体制の整備を義務付ける「改正スポーツ基本法」が施行され、コンプライアンスの徹底は、「努力目標」から「必須の義務」へと変わりました。

しかしながら、この法改正前後においても、大学ラグビー部での深刻なハラスメント問題や、プロチームにおける不適切な指導行為によるスタッフ解任、高校野球部での連帯責任を巡る議論など、スポーツ指導の在り方が強く問われる事例が続いています。

本セミナーでは、アンガーマネジメントの視点から、スポハラと適切な指導の境界線を明らかにし、指導者が怒りの感情をコントロールすることで、選手との信頼関係を築き、健全なスポーツ環境を育むためのヒントをお伝えします。

l セミナーの内容

- スポハラと厳しい指導の違いとは？正しい指導の基準を学ぶ- 選手の成長を促す！アンガーマネジメントを活用した指導法- 指導現場での怒りの感情との上手な付き合い方と、選手への適切な伝え方- 保護者・選手・指導者間の信頼関係を築くコミュニケーション術- 実践事例から学ぶ！スポハラを回避しつつ成果を上げる指導法

※本セミナーは、2025年4月24日（木）に開催した同名セミナーの録画を再編集したアーカイブ配信です。

【こんな方におすすめ】- 選手との接し方悩んでいるスポーツ指導者・コーチ・部活動顧問の方- スポーツに関わるお子さまを持ち、指導やスポハラ対策に関心のある保護者の方- より良いチーム運営や人間関係構築を目指すマネジメント層の方

l 開催概要

- 開催日時 2026年2月26日(木) 13:00 - 14:00- 開催形式 Zoomオンラインセミナー- 主催 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者 松島 徹 （一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会 理事）- 参加費 無料- 定員 500名（先着順）- 申込締切 2月25日(水) 23:59

特設ページはこちら :https://www.angermanagement.co.jp/special/event-260226

お申し込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/HUwor9QZRpaTijDFl-1WmQ※Zoomの登録フォームにて必要事項をご入力いただくと、当日の視聴URLが記載されたメールが届きます。

l 登壇者

松島 徹（まつしま とおる）

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 理事

アンガーマネジメントコンサルタント

上場企業数社にて人事マネージャーを歴任し、現在も現役の企業人事として活躍。

その傍ら、当協会の公認講師として、マネジメント層向けや1on1支援など、階層や目的に応じたアンガーマネジメントの研修・講演を行っている。

教育委員会、社会保険労務士会、航空会社、スポーツチームなど多様な団体への登壇実績を持ち、当協会主催「スポーツ指導者のためのアンガーマネジメント」セミナーの担当講師も務めている。

l アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

l 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名 ： 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事： 戸田 久実

設立 ： 2011（平成23）年6月8日

事業内容： アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL ： https://www.angermanagement.co.jp/

l 株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザス（東証スタンダード）のグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

