『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』のトレーディング ちびとこ アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の商品の受注を1月27日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/46,157,546,687,939,1867,1868?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ アクリルスタンド

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \12,320(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（最大約）68×57mm 台座：（約）49×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルキーホルダー

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \10,010(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（最大約）65×44mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ アクリルネームプレート

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \9,240(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「闇遊戯 ちびとこ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全14種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ちびとこ BIGアクリルキーホルダー

※画像は「闇遊戯 ちびとこ BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

各キャラクターが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全14種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナ）

サイズ：（約）9.9×5.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ちびとこ 3WAY缶バッジ

※画像は「闇遊戯 ちびとこ 3WAY缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全14種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、闇バクラ、盗賊王バクラ、アテム、セト、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、キサラ、マハード、マナ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/46,157,546,687,939,1867,1868?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI