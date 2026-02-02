2月7日「埼玉酒屋の酒フェス 2026」開催決定
2026年2月7日（土）12:00～16:00、埼玉県さいたま市の複合商業施設「大宮門街」 にて、「埼玉酒屋の酒フェス 2026」を開催いたします。本イベントは埼玉県内各地の酒屋・酒蔵が一堂に会し、日本酒・クラフトビール・ワインなど多様なドリンクを、販売者との会話を楽しみながら体験できる酒フェスです。
● イベント概要
開催日時 ：2026年2月7日（土）12:00～16:00
開催場所 ：大宮門街 1F 門街広場（埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118）
主催 ：埼玉県小売酒販組合連合会
後援 ：関東信越国税局
会場提供 ：大宮門街
＊詳細情報・チケットは Peatix ページ（埼玉酒屋の酒フェス 2026）をご参照ください。
https://saitama-sakaya2026.peatix.com/
チケット情報
・お得な前売りスターターセット（チケット11枚付き） \1500
・追加チケット（10枚）\1500
・塩麹ワークショップ参加チケット \500
●出店酒屋
本イベントには、埼玉県内各地でお酒と真摯に向き合ってきた酒屋が出店します。
酒屋自らがブースに立ち、味わいの違いや造り手の想いを伝えながら、それぞれが選び抜いた一本をご紹介します。
会場では、日本酒やクラフトビール、ウイスキーなど、数量限定酒や普段はなかなか出会えないレアな商品も登場予定。
酒屋の目利きと人柄に触れながら、特別な一杯を購入・体験できる機会です。
1.川口支部：（有）恵登屋 https://bso16486.bsj.jp/
2.行田支部：山田酒店
3.越谷支部：株式会社十八屋 https://18ya.jp/
4.朝霞支部：へべれけ酒販 https://www.asaka-hebereke.com/
5.秩父支部：秩父酒販協同組合
6.春日部支部：株式会社筒屋
7.川越支部：川越酒販協同組合
●ワークショップや日本酒クイズも！
◼︎麹を学ぶ「塩麹ワークショップ」
日本酒や味噌、醤油を支える「発酵」の要、麹。
やさしい解説とともに、毎日の料理に使える塩麹づくりを体験します。
作った塩麹はお持ち帰り可能。お酒を飲まない方も参加OK。
実施時間：13時～ / 15時～
所要時間：約30分
定員：各回6名（全2回）
参加費：500円程度（現地でお支払い）
◼︎お米が当たる日本酒クイズ
受付にて回答用紙をお渡ししています。
会場内を回って答えをお考えください。
正解者には埼玉のお米100gをプレゼント！
※お米がなくなり次第終了です。
ーーー
三味線演奏会やキッチンカーも出店予定！
● 商業施設「大宮門街」について
大宮門街は、さいたま市大宮区の中心商業エリアに位置する複合商業施設です。日常の利便性に加え、地域の文化やライフスタイルを発信する多彩なイベント・体験プログラムを通じて、地域の皆さまの暮らしに貢献できる場づくりに取り組んでいます。
イベント開催時の様子
〈本件に関するお問い合わせ先〉
大宮門街EAST/WEST
運営 ：株式会社中央デパート
Email：contact@chuoh-dept.com