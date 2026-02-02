2月7日「埼玉酒屋の酒フェス 2026」開催決定

株式会社中央デパート

2026年2月7日（土）12:00～16:00、埼玉県さいたま市の複合商業施設「大宮門街」 にて、「埼玉酒屋の酒フェス 2026」を開催いたします。本イベントは埼玉県内各地の酒屋・酒蔵が一堂に会し、日本酒・クラフトビール・ワインなど多様なドリンクを、販売者との会話を楽しみながら体験できる酒フェスです。

● イベント概要

開催日時 ：2026年2月7日（土）12:00～16:00

開催場所 ：大宮門街 1F 門街広場（埼玉県さいたま市大宮区大門町2-118）

主催 ：埼玉県小売酒販組合連合会

後援 ：関東信越国税局

会場提供 ：大宮門街

＊詳細情報・チケットは Peatix ページ（埼玉酒屋の酒フェス 2026）をご参照ください。

https://saitama-sakaya2026.peatix.com/

チケット情報

・お得な前売りスターターセット（チケット11枚付き） \1500

・追加チケット（10枚）\1500

・塩麹ワークショップ参加チケット \500

●出店酒屋

本イベントには、埼玉県内各地でお酒と真摯に向き合ってきた酒屋が出店します。

酒屋自らがブースに立ち、味わいの違いや造り手の想いを伝えながら、それぞれが選び抜いた一本をご紹介します。

会場では、日本酒やクラフトビール、ウイスキーなど、数量限定酒や普段はなかなか出会えないレアな商品も登場予定。

酒屋の目利きと人柄に触れながら、特別な一杯を購入・体験できる機会です。

1.川口支部：（有）恵登屋 https://bso16486.bsj.jp/

2.行田支部：山田酒店

3.越谷支部：株式会社十八屋 https://18ya.jp/

4.朝霞支部：へべれけ酒販 https://www.asaka-hebereke.com/

5.秩父支部：秩父酒販協同組合

6.春日部支部：株式会社筒屋

7.川越支部：川越酒販協同組合

●ワークショップや日本酒クイズも！

◼︎麹を学ぶ「塩麹ワークショップ」

日本酒や味噌、醤油を支える「発酵」の要、麹。

やさしい解説とともに、毎日の料理に使える塩麹づくりを体験します。

作った塩麹はお持ち帰り可能。お酒を飲まない方も参加OK。

実施時間：13時～ / 15時～

所要時間：約30分

定員：各回6名（全2回）

参加費：500円程度（現地でお支払い）

◼︎お米が当たる日本酒クイズ

受付にて回答用紙をお渡ししています。

会場内を回って答えをお考えください。

正解者には埼玉のお米100gをプレゼント！

※お米がなくなり次第終了です。

ーーー

三味線演奏会やキッチンカーも出店予定！

● 商業施設「大宮門街」について

大宮門街は、さいたま市大宮区の中心商業エリアに位置する複合商業施設です。日常の利便性に加え、地域の文化やライフスタイルを発信する多彩なイベント・体験プログラムを通じて、地域の皆さまの暮らしに貢献できる場づくりに取り組んでいます。

イベント開催時の様子

〈本件に関するお問い合わせ先〉

大宮門街EAST/WEST

運営 ：株式会社中央デパート

Email：contact@chuoh-dept.com