【2月20日（金）13:00～】『シニア市場を「支援」から「共創」に変えると、何が起きるのか』無料ウェビナー開催のお知らせ

株式会社AgeWellJapan

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」や、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」を展開する株式会社AgeWellJapan（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤木円香、以下「AgeWellJapan」）は、東京大学名誉教授・秋山弘子氏をお迎えし、2026年2月20日（金）に「シニア市場を『支援』から『共創』に変えると、何が起きるのか～東大・秋山名誉教授と考える、『貢献寿命』という視点～」をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。

■ウェビナー開催の背景

人生100年時代を迎えるなかで、従来「支援の対象」と見なされていたシニア世代への捉え方に変化が生まれつつあります。いま注目されているのは、シニアが「誰かの役に立ち、社会に貢献できる期間＝貢献寿命」という新たな視点です。本ウェビナーでは、Age-Well Conference 2025の基調講演でも大きな反響を呼んだ東京大学名誉教授・秋山弘子氏を招き、人生後半の社会参加や就労意欲、企業・自治体との連携の可能性について、研究と実践の双方の視点から深掘りしてまいります。企業・社会におけるシニアとの共創のあり方を考える一助となる内容です。

※ウェビナー終了後、14:00～15:00には秋山教授を交えてオンラインでの「クリエイションミーティング（懇親会）」を開催予定です。ウェビナーの内容をもとにした意見交換や交流を行います。



■ウェビナー開催概要

タイトル

【顧問就任記念 特別ウェビナー】

シニア市場を「支援」から「共創」に変えると、何が起きるのか

～東大・秋山名誉教授と考える、「貢献寿命」という視点～

日時

2026年2月20日（金）13:00～14:00 予定

形式

・オンライン（Zoom）

・参加費：無料（事前登録制）

※アーカイブ配信はありません。リアルタイムでのご参加をお願いいたします。

■こんな方におすすめ

シニア向けの事業開発をしている、または検討している企業の経営層～事業開発担当者さま

・新規事業／事業開発／プロダクト企画担当

・ブランド戦略／マーケティング部門

・オープンイノベーション／コラボ推進担当

・人的資本経営／社内リスキリング／人事制度の設計を担う部門

・自治体・研究機関の共創パートナー候補

など

■登壇者（予定）

秋山弘子氏 東京大学名誉教授

赤木円香 株式会社AgeWellJapan 代表取締役・ Age-Well Design Lab所長

■ウェビナー内容（予定）

・秋山教授による講演：「貢献寿命」とは何か／最新研究・実践事例の紹介

・対談セッション：「企業が果たすべき役割とは？」

・質疑応答（チャットや事前質問より一部抜粋）

■お申し込み方法

以下のリンクよりお申し込みください。

※定員に達し次第、受付終了となります。

▶ お申し込みはこちら

https://quhz7.share-na2.hsforms.com/2WLXspfI_RFCJrMxMNSkf8g(https://quhz7.share-na2.hsforms.com/2WLXspfI_RFCJrMxMNSkf8g)





■ 顧問 秋山弘子 (あきやまひろこ) プロフィール

イリノイ大学でPh.D（心理学）取得、米国の国立老化研究機構(National Institute on Aging) フェロー、ミシガン大学社会科学総合研究所研究教授、東京大学大学院人文社会系研究科教授（社会心理学）、東京大学高齢社会総合研究機構特任教授、日本学術会議副会長などを歴任後に2020年5月から現職。

高齢者の心身の健康や経済、人間関係の加齢に伴う変化を35年にわたる全国高齢者調査で追跡研究。近年は長寿社会のニーズに対応するまちづくりや産官学民協働のリビングラボにも取り組む。人生100年時代にふさわしい生き方と社会のあり方を追求。





■ 株式会社AgeWellJapanについて

AgeWellJapanは、「ポジティブに歳を重ねる生き方（Age-Well）」を軸に、誰もが100歳まで生きたいと思える社会を目指しています。シニアに限定した伴走ではなく、若者・地域・企業・大学など多様な立場が関わる「多世代共創」を通じて、Age-Wellが育まれる社会の実現を進めています。孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」をはじめ、企業・自治体・大学が関わる体験型イベント「Age-Well Festival」、産官学民連携ネットワーク「Age-Well Design Lab」などを展開しています。

ホームページ：https://agewelljapan.co.jp/(https://agewelljapan.co.jp/)





【お問い合わせ】

ご不明点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社AgeWellJapan

Age-Well Design Lab ネットワーク ウェビナー事務局

📩 age-well-conference@miharu-inc.jp