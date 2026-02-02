ダイナースクラブ「The Club Dining」にオリエンタルホテルズ＆リゾーツが参加　全国11ホテル・24店舗で最大25％割引のご優待が利用可能に

　ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社(代表取締役社長:五十嵐 幸司)は、2026年2月2日（月）から、オリエンタルホテルズ＆リゾーツが運営する11ホテルのレストラン＆バー（24店舗）を、ダイナースクラブ会員向けレストラン優待プログラム「The Club Dining」の対象施設として新たに追加します。




　ダイナースクラブは、「もっと幅広いジャンルのレストランを利用したい」という会員からの要望に応え、有名ホテルのレストランや人気店で利用できる「The Club Dining」を展開しています。今回の提携により、ダイナースクラブ会員は都市型ホテルからリゾートまで、多彩なロケーションで最大25％の飲食割引特典を利用できるだけでなく、オリエンタルホテルズ＆リゾーツのロイヤリティプログラム「CLUB ORIENTAL」の会員特典（5％割引）と併用することでより一層お得に利用できます。


■ 対象レストラン・優待内容

　新たに追加された、オリエンタルホテルズ＆リゾーツが運営する対象レストラン・優待内容の一例


- 25％割引
- - オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ　ブッフェ＆グリル QWACHI
- 20％割引
- - インターナショナルガーデンホテル成田　レストランAVANTI
- - ヒルトン東京お台場　シースケープ テラス・ダイニング
※2026年2月～7月（予定）は、改装工事のため館内の別店舗にて代替営業
※ヒルトン東京お台場はCLUB ORIENTAL会員特典（5%割引）の対象外
- 15％割引
- - オリエンタルホテル 東京ベイ　レストラン グランサンク
- - 神戸メリケンパークオリエンタルホテル　TERRACE&DINING ALL FLAGS
- - オリエンタルホテル広島　RESTAURANT&BAR NEWYORK CAFE
- - オリエンタルホテル福岡 博多ステーション　RESTAURANT LINK SQUARE
- - 沖縄ハーバービューホテル　プランタン
- - 箱根リトリート fore & villa 1/f　WOODSIDE dining

※対象レストランによって、優待提供の時間帯（ディナータイム/ランチタイムなど）や優待内容が異なります。詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。


　オリエンタルホテルズ＆リゾーツ公式ウェブサイト


　https://www.oriental-hotels.com/campaign/diners_dining/



※ダイナースクラブ「The Club Dining」では、13グループ100店舗以上のレストランで、家族や友人との食事からビジネスシーンまで、さまざまなレストランをお楽しみいただけます。


　▼詳細はこちら


　https://www.diners.co.jp/ja/gourmet/clubdining.html



　ダイナースクラブは、今後も会員の皆様のライフスタイルに寄り添った価値あるサービスの拡充に努めます。家族や友人との食事に、ぜひこの機会にオリエンタルホテルズ＆リゾーツのレストランをご利用ください。


■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：新規入会キャンペーンがスタート



あなたの可能性をもっと広げる一枚。


「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。


●キャンペーン特典：本会員の初年度年会費無料





● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html



ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）



さらなる高みへ誘う一枚。


上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。





● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html



【おすすめサービス】コンパニオンカード


ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。


また、TRUST CLUB ワールドエリートカードは、ご搭乗予定のフライトが2時間以上遅延した場合に空港ラウンジが無料で使用（同伴者4名まで）できる「フライトディレイパス」がご利用いただけます。


● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html



