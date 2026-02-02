ダイナースクラブ「The Club Dining」にオリエンタルホテルズ＆リゾーツが参加　全国11ホテル・24店舗で最大25％割引のご優待が利用可能に

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社(代表取締役社長:五十嵐 幸司)は、2026年2月2日（月）から、オリエンタルホテルズ＆リゾーツが運営する11ホテルのレストラン＆バー（24店舗）を、ダイナースクラブ会員向けレストラン優待プログラム「The Club Dining」の対象施設として新たに追加します。

ダイナースクラブは、「もっと幅広いジャンルのレストランを利用したい」という会員からの要望に応え、有名ホテルのレストランや人気店で利用できる「The Club Dining」を展開しています。今回の提携により、ダイナースクラブ会員は都市型ホテルからリゾートまで、多彩なロケーションで最大25％の飲食割引特典を利用できるだけでなく、オリエンタルホテルズ＆リゾーツのロイヤリティプログラム「CLUB ORIENTAL」の会員特典（5％割引）と併用することでより一層お得に利用できます。

■ 対象レストラン・優待内容

新たに追加された、オリエンタルホテルズ＆リゾーツが運営する対象レストラン・優待内容の一例

- 25％割引- - オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ ブッフェ＆グリル QWACHI- 20％割引- - インターナショナルガーデンホテル成田 レストランAVANTI- - ヒルトン東京お台場 シースケープ テラス・ダイニング※2026年2月～7月（予定）は、改装工事のため館内の別店舗にて代替営業※ヒルトン東京お台場はCLUB ORIENTAL会員特典（5%割引）の対象外- 15％割引- - オリエンタルホテル 東京ベイ レストラン グランサンク- - 神戸メリケンパークオリエンタルホテル TERRACE&DINING ALL FLAGS- - オリエンタルホテル広島 RESTAURANT&BAR NEWYORK CAFE- - オリエンタルホテル福岡 博多ステーション RESTAURANT LINK SQUARE- - 沖縄ハーバービューホテル プランタン- - 箱根リトリート fore & villa 1/f WOODSIDE dining

※対象レストランによって、優待提供の時間帯（ディナータイム/ランチタイムなど）や優待内容が異なります。詳細は下記ウェブサイトをご参照ください。

オリエンタルホテルズ＆リゾーツ公式ウェブサイト

https://www.oriental-hotels.com/campaign/diners_dining/

※ダイナースクラブ「The Club Dining」では、13グループ100店舗以上のレストランで、家族や友人との食事からビジネスシーンまで、さまざまなレストランをお楽しみいただけます。

▼詳細はこちら

https://www.diners.co.jp/ja/gourmet/clubdining.html

ダイナースクラブは、今後も会員の皆様のライフスタイルに寄り添った価値あるサービスの拡充に努めます。家族や友人との食事に、ぜひこの機会にオリエンタルホテルズ＆リゾーツのレストランをご利用ください。

■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：新規入会キャンペーンがスタート

あなたの可能性をもっと広げる一枚。

「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。

●キャンペーン特典：本会員の初年度年会費無料

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html

ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）

さらなる高みへ誘う一枚。

上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html

【おすすめサービス】コンパニオンカード

ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。

また、TRUST CLUB ワールドエリートカードは、ご搭乗予定のフライトが2時間以上遅延した場合に空港ラウンジが無料で使用（同伴者4名まで）できる「フライトディレイパス」がご利用いただけます。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html

■ダイナースクラブ公式YouTubeでは長谷川さんが出演する動画広告、メイキング映像からダイナースクラブ会員限定イベントまでさまざまな動画を公開中です。

ダイナースクラブ公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/DinersClubJapan

1950年篇-NEW YORK

公開先：https://youtu.be/x527QHh7mSI

1960年篇-TOKYO

公開先：https://youtu.be/q6DryMrRHZk

■ダイナースクラブ ウェブサイト： https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

■三井住友トラストクラブ 企業サイト：https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html

三井住友トラストクラブは、三井住友トラスト・カードと2025年10月に統合しました。

当社はこれからもずっと、ダイナースクラブ会員の皆様へ、ここでしか見つけられない体験を提供します。