俺が聖永の「おしり当番」だ！！！！天界揺るがすラブメモリー！やんちゃ『恋堕アウトサイダー』が2月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はpicn comics レーベルより2026年2月2日にコミックス『恋堕アウトサイダー』（著：國立理喜）を発売いたします。

一途なチャラ系イケメン天使×堕天系ツンデレゴシック美青年

やんちゃ『恋堕アウトサイダー』

■あらすじ

天使の一族・天近湧心は、愛すべき婚約者の聖永と結婚するため高校へ潜入することに…！

しかし、久しぶりに再会した聖永は幼少期の頃とは一変し闇を纏った厨二病ど真ん中のゴシック美青年になっていた!!︎

しかもどうやら自分以外の何かにご執心らしく、不安になった湧心が尾行してみるとそこには闇黒同好会という怪しげな活動拠点で怪しげな密会をする聖永の姿が。

愛する聖永が天敵の悪魔に心を奪われてしまったと動揺する湧心だが寮生活を共にする中で聖永の「おしり当番」に任命されてしまいーー？

■コミックス情報

picn comics

『恋堕アウトサイダー』

著 ：やんちゃ

発売日：2026年2月2日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1003-5

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/picn/(https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823610035.php)

■著者情報

やんちゃ



「全メ連 horny BAAAD」にてデビュー。

絶妙なワードセンスとハイテンションギャグBLで幅広く活躍中。

著者SNS：@yanchasnzk(https://x.com/yanchasnzk)

■新刊購入特典

書店特典一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/347_1_fa83e4b983bfae72821bb01a6dbbdd05.jpg?v=202602021051 ]

詳細はこちら :https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823610035.php■電子書店特典電子書店特典一覧[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/347_2_8345026fad72787a7f17ec699641cc38.jpg?v=202602021051 ]

詳細はこちら :https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823610035.php

■応援団店特典応援団書店特典配布店舗はこちら :https://medu.gotbb.jp/picn/tokutenstore.php

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■picn comics

その恋フォーカス。

愛してるをずっと、気持ちいいをもっと。

「好き」を感じるボーイズラブマガジン「comic picn（こみっくぴくん）」。

楽しい、嬉しい、辛い、悲しい様々な感情を余すことなく詰め込んだ珠玉の作品をお届けします。

毎月27日各電子書店にて順次配信

https://medu.gotbb.jp/picn/index.php