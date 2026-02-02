異世界召喚から始まるとろ甘コメディBL！ 自由ばん『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』が2月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年2月2日にコミックス『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』（著：自由ばん）を発売いたします。
甘々溺愛スパダリ魔王×チョロかわ元社畜
自由ばん『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』
ブラック企業勤めで心も体も限界な陽向(ひなた)。
ふと目を覚ますと――そこは見知らぬ異世界だった。
国王から「勇者」と呼ばれ、世界を救う使命を託される…
と思いきや、なぜか花嫁衣装を渡され、
魔王への“生贄”にされる羽目に!?
不安を抱えたまま魔王城へ向かった陽向を迎えたのは、
美貌と気品を兼ね備えた魔王サウロ。
彼の優しげな笑みに安堵したのも束の間、
いきなり服を破かれ、恥部を触られて…!?
「まさか”生贄”って…魔王に”性的に食べられる”ってこと!?」
ハジメテなのに、熱くてとろける甘い刺激に
体がつい反応してしまいーー
■コミックス情報
Bivy comic
『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』
著者 ：自由ばん
発売日：2026年2月2日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1006-6
詳細 ：https://x.com/bivycomic
■著者情報
自由ばん（じゆうばん）
感情の振幅を捉える卓越した描写力と美麗な作画が特徴の作家。
心情の変化を表情やデフォルメ、効果線を駆使してキャラクターの「感情の振幅」を克明に描写。
読者が登場人物に深く感情移入し、物語に没入できる卓越した表現技術が光ります。
異形ながらも美しいキャラクター や、城、衣装の緻密なデザインは、BL読者の求める高いビジュアルクオリティを保証し、ファンタジー世界を魅力的に構築。
今作が商業BL初デビュー。
関連作
『平凡な俺♂だけど異世界で溺愛されてます アンソロジーコミック』ZERO-SUMコミックス
著者SNS：@jiyuban1024(https://x.com/jiyuban1024)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/349_1_ad3e10e86dd4db2a4ba2483935be7733.jpg?v=202602021051 ]
詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■Bivy comic
BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル
『ボーイズファン』
『spicomi（スピコミ）』
『NuPu（ヌプ）』
『MooiComics（モーイコミックス）』
上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。
「もっとBLが好きになる」
「刺激の、その先。」
「心も躰もひとつに交わる溺愛系」
「あなたの心を刺激する」
魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。
- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic