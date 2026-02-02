異世界召喚から始まるとろ甘コメディBL！ 自由ばん『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』が2月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2026年2月2日にコミックス『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』（著：自由ばん）を発売いたします。

甘々溺愛スパダリ魔王×チョロかわ元社畜

自由ばん『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』

■あらすじ

ブラック企業勤めで心も体も限界な陽向(ひなた)。

ふと目を覚ますと――そこは見知らぬ異世界だった。

国王から「勇者」と呼ばれ、世界を救う使命を託される…

と思いきや、なぜか花嫁衣装を渡され、

魔王への“生贄”にされる羽目に!?

不安を抱えたまま魔王城へ向かった陽向を迎えたのは、

美貌と気品を兼ね備えた魔王サウロ。

彼の優しげな笑みに安堵したのも束の間、

いきなり服を破かれ、恥部を触られて…!?

「まさか”生贄”って…魔王に”性的に食べられる”ってこと!?」

ハジメテなのに、熱くてとろける甘い刺激に

体がつい反応してしまいーー

■コミックス情報

Bivy comic

『ブラック企業からの転職先は異世界魔王の花嫁でした』

著者 ：自由ばん

発売日：2026年2月2日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1006-6

詳細 ：https://x.com/bivycomic

■著者情報

自由ばん（じゆうばん）



感情の振幅を捉える卓越した描写力と美麗な作画が特徴の作家。

心情の変化を表情やデフォルメ、効果線を駆使してキャラクターの「感情の振幅」を克明に描写。

読者が登場人物に深く感情移入し、物語に没入できる卓越した表現技術が光ります。

異形ながらも美しいキャラクター や、城、衣装の緻密なデザインは、BL読者の求める高いビジュアルクオリティを保証し、ファンタジー世界を魅力的に構築。



今作が商業BL初デビュー。



関連作

『平凡な俺♂だけど異世界で溺愛されてます アンソロジーコミック』ZERO-SUMコミックス

著者SNS：@jiyuban1024(https://x.com/jiyuban1024)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/349_1_ad3e10e86dd4db2a4ba2483935be7733.jpg?v=202602021051 ]

詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

