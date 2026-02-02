嫌いなアイツとの同居生活に進展ありな第2巻!!北乃どらりぬ『嫌いな同僚の抱き枕になりまして(2)』が2月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はCITR COMICS レーベルより2026年2月2日にコミックス『嫌いな同僚の抱き枕になりまして(2)』（著:北乃どらりぬ）を発売いたします。
初めて知る、彼の執着愛に 身体も心も甘く溶けて──
全部俺だけに見せてほしい
火事で家を失ったOL・芽衣は、
苦手な同僚・紗川の家で同居中。
ぎこちなく始まったふたりの生活は、
気づけば互いを求め合う特別な日々へと変化していた。
「本当はもっと前から気になっていたんだ」
独占欲を露わにする紗川に、素直な思いをぶつける芽衣。
心も身体も結ばれ、順調に絆を深めていくふたりだったが、
ある日紗川のスマホに届いた通知が
甘い生活に波紋を投げかけるーー！？
■コミックス情報
CITR COMICS
著：北乃どらりぬ
発売日：2026年2月2日
価格 ：880円（税込）
ISBN ：978-4-8236-1007-3
詳細 ：https://medu.gotbb.jp/citr/comics/9784823610073.php
■著者情報
北乃どらりぬ（きたのどらりぬ）
主に40～60代から人気の作家。
本作の1巻は2025Renta！大賞にノミネート！
Renta！2025年上半期女性総合ランキング1位に。
著者SNS：@bondora5423(https://x.com/bondora5423)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/350_1_3d857f3043b4b2501ba9679aafdb76ee.jpg?v=202602021051 ]
詳細はこちら :
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
■既刊も好評発売中
北乃どらりぬ『嫌いな同僚の抱き枕になりまして(1)』
著：北乃どらりぬ
価格 ：814円（税込）
ISBN ：978-4-8236-0893-3
■CITR COMICS
CITR(シトラ)は、柑橘類を意味する『citrus』から派生した造語。
『柑橘系の香水のような、爽やかな香りにフワっと包まれる瞬間』をコンセプトに全ての女性に向けた少しオトナな恋愛や愛情をテーマにしたコミックスレーベルです。
魅惑と至福のオトナ女子向けコミックレーベル”CITR COMICS”
- CITR COMICS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/citr/
- CITR COMICS 公式Twitter：https://twitter.com/CITR_COMICS