とっても美味でちょっぴりえっちな福岡全力応援グルメ漫画、ここに完結！西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』が2月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年2月2日にコミックス『バリよか飯！(2)』（著：西園寺ぽるぽる）を発売いたします。
福岡全土のうまかもん、ここに集結！！！
西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』
東京から福岡に引っ越してきた早生(さき)。
福岡での生活にもなれ、ご当地グルメを堪能する日々を送っていたが、新たな刺客・宝船 雅(ほうせんみやび)が現れて!?
なにかにつけて瑞葉(みずは)と張り合う雅は、まだ見ぬ福岡名物を紹介してきて…！
福岡グルメ満喫度No.1★
様々な郷土料理や激レア飯をあますところなくお届け♪
福岡グルメ体験型エンターテイメントをご堪能あれ！！
■コミックス情報
NOiPA COMiCS
『バリよか飯！(2)』
著 ：西園寺ぽるぽる
発売日：2026年2月2日
価格 ：825円（税込）
ISBN ：978-4-8236-1008-0
詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php)
■著者情報
西園寺ぽるぽる(さいおんじぽるぽる)
2023年『コミックノイパ』にて『バリよか飯！』を連載開始。
最終2巻好評発売中。
著者SNS：@OK_poruporu(https://x.com/OK_poruporu)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/351_1_1d10462012e440d37f5e6ff4c524e070.jpg?v=202602021051 ]
詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php
■応援団店特典
配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■既刊も好評発売中
西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(1)』
『バリよか飯！(1)』
著 ：西園寺ぽるぽる
価格 ：726円（税込）
判型 ：B6判
ISBN ：978-4-8236-0767-7
■NOiPA COMiCS
エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。
今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…
誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を
もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!
成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、
色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…
そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。
・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php
・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics