とっても美味でちょっぴりえっちな福岡全力応援グルメ漫画、ここに完結！西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』が2月2日発売！

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年2月2日にコミックス『バリよか飯！(2)』（著：西園寺ぽるぽる）を発売いたします。


福岡全土のうまかもん、ここに集結！！！



西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』

■あらすじ

東京から福岡に引っ越してきた早生(さき)。


福岡での生活にもなれ、ご当地グルメを堪能する日々を送っていたが、新たな刺客・宝船 雅(ほうせんみやび)が現れて!?



なにかにつけて瑞葉(みずは)と張り合う雅は、まだ見ぬ福岡名物を紹介してきて…！



福岡グルメ満喫度No.1★


様々な郷土料理や激レア飯をあますところなくお届け♪



福岡グルメ体験型エンターテイメントをご堪能あれ！！















■コミックス情報

NOiPA COMiCS


『バリよか飯！(2)』


著　　：西園寺ぽるぽる


発売日：2026年2月2日


価格　：825円（税込）


ISBN ：978-4-8236-1008-0


詳細　：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php)



■著者情報

西園寺ぽるぽる(さいおんじぽるぽる)



2023年『コミックノイパ』にて『バリよか飯！』を連載開始。
最終2巻好評発売中。



著者SNS：@OK_poruporu(https://x.com/OK_poruporu)



■新刊購入特典

書店特典一覧

詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php


■応援団店特典


配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php



※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



■既刊も好評発売中

西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(1)』

『バリよか飯！(1)』


著　　：西園寺ぽるぽる


価格　：726円（税込）


判型　：B6判


ISBN ：978-4-8236-0767-7





■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。


今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…


誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を


もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!


成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、


色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…　　　


そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。



