とっても美味でちょっぴりえっちな福岡全力応援グルメ漫画、ここに完結！西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』が2月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年2月2日にコミックス『バリよか飯！(2)』（著：西園寺ぽるぽる）を発売いたします。

福岡全土のうまかもん、ここに集結！！！

西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(2)』

■あらすじ

東京から福岡に引っ越してきた早生(さき)。

福岡での生活にもなれ、ご当地グルメを堪能する日々を送っていたが、新たな刺客・宝船 雅(ほうせんみやび)が現れて!?

なにかにつけて瑞葉(みずは)と張り合う雅は、まだ見ぬ福岡名物を紹介してきて…！



福岡グルメ満喫度No.1★

様々な郷土料理や激レア飯をあますところなくお届け♪

福岡グルメ体験型エンターテイメントをご堪能あれ！！

■コミックス情報

NOiPA COMiCS

『バリよか飯！(2)』

著 ：西園寺ぽるぽる

発売日：2026年2月2日

価格 ：825円（税込）

ISBN ：978-4-8236-1008-0

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php)

■著者情報

西園寺ぽるぽる(さいおんじぽるぽる)

2023年『コミックノイパ』にて『バリよか飯！』を連載開始。

最終2巻好評発売中。

著者SNS：@OK_poruporu(https://x.com/OK_poruporu)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/351_1_1d10462012e440d37f5e6ff4c524e070.jpg?v=202602021051 ]

詳細はこちら :https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823610080.php

■応援団店特典配布店舗はこちら :https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

■既刊も好評発売中西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(1)』

『バリよか飯！(1)』

著 ：西園寺ぽるぽる

価格 ：726円（税込）

判型 ：B6判

ISBN ：978-4-8236-0767-7

■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。

今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…

誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を

もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!

成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、

色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…

そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。

・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php

・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics