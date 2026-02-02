現場更新の迷いを実演で解消！Matrice 400×最新LiDARで“写真測量／レーザー測量”を体感｜2月20日（金）春日部〔午後〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年2月20日（金）13時30分より埼玉県春日部市にて、測量業務に特化した無料実演会「DJI産業用ドローン 測量実演セミナー in 春日部（午後の部）」を開催いたします。

当日は、測量を想定したデモフライトと取得データの確認を通じて、導入・更新検討に必要な判断材料を整理できます。さらに、機体選定や導入ステップ、運用の進め方について個別相談も可能です。参加をご希望の方はお早めにお申し込みください（参加無料・事前申込制／先着20名）。

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当セミナーでは、測量向け産業用ドローンおよびカメラモジュールの実演と取得データの確認を通じて、現場導入に直結する“運用のリアル”をご覧いただけます。実演の素材提供や担当者への取材対応も可能です。取材をご希望の方は、お申し込みフォームにて取材希望の旨をご連絡ください。

導入・更新の判断軸が手に入る“測量特化”の無料実演会

ドローン測量では、機体・センサー構成の選び方や、写真測量／レーザー測量の使い分け、運用フローの設計など、導入前に整理すべき論点が多くあります。本セミナーでは、DJI Matrice 400（マトリス 400）を中心に、LiDARシステムのZenmuse（ゼンミューズ）L3／L2、可視光カメラのZenmuse P1、小型測量ドローンのMatrice 4Eの展示・実演を通じて、現場業務を想定した導入ポイントをわかりやすく解説します。

※実演会イメージ

空中写真測量やレーザー測量を行うにあたり、ドローンは“安全・効率・品質”の観点から欠かせない存在となっています。本セミナーでは、最新のDJI産業用ドローンを用いた測量を模したデモフライトに加え、取得したデータの確認まで実施。導入・更新検討に必要な判断材料を、現場目線で短時間に整理できます。

また、現在Phantom 4 RTKやMatrice 300 RTKで運用されている方の更新検討、写真測量に加えてレーザー測量への拡張を検討中の方、これからドローン測量を始めたい方まで、測量に携わる皆様に向けた内容です。助成金を活用した導入をご検討の方も、ぜひご相談ください。

空中写真測量／レーザー測量は「できること」が増える一方、現場で本当に必要なのは自社の案件で再現できる運用です。本実演会では、デモと取得データの確認を通じて、次の判断軸を比較しながら噛み砕いて解説します。

・成果物が、どの工程で、どのくらいの手間で出るのか

・現場条件（対象物／植生／安全確保／離発着／オペ人数）で何が変わるのか

・既存手法（TS／GNSS／地上レーザー等）と、どう役割分担するのが現実的か

こんな方におすすめ

● 写真測量は運用しているが、レーザー測量の追加を検討している

● 植生・法面・構造物で精度や工数が安定せず、運用を見直したい

● “成果”は出せても、社内稟議に必要な判断材料（費用対効果・体制・安全）が揃わない

● 最新のドローン（Matrice 400／Zenmuse L3など）で、現場の負担がどこまで減るか確かめたい

参加者の声｜導入判断に役立ったポイント

過去参加者からは、次のようなお声をいただいています。

「導入事例を資料で紹介していただき、導入のイメージに繋がった」

「最新の情報を聞けてよかった」

「各製品を比較検討することができる機会となった」

「購入前に導入構成の相談ができてよかった」

「ドローンの導入にも補助金を活用できることを知れたのでよかった」

［無料］DJI産業用ドローン 測量実演セミナー in 春日部 概要

開催日 ： 2026年2月20日（金）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時20分～）

会場 ： 春日部みどりのPARK

〒344-0132 埼玉県春日部市神間872

定員 ： 先着20名（定員に達し次第締切）

参加費 ： 無料

内容 ： ・最新のDJI産業用ドローンを用いた測量デモ／機体説明

・実物展示／実演飛行

・取得データの確認

・機体選定・導入相談（個別相談）

※定員20名（定員に達し次第締切）

実演／紹介対象製品

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に適した次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565(http://sekido-rc.com/?pid=186940565)

・DJI ZENMUSE L3（新型ハイスペックLiDARシステム）

DJIの次世代高精度空撮LiDARシステムで、反射率10%の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載しています。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、地理空間データの取得を加速し、1日あたり最大100km2のカバー率を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE L2（測量用LiDARシステム）

フレームベースのLiDAR、独自開発の高精度IMUシステム、4/3型CMOS RGBマッピングカメラを一つに統合。信頼性の高い地形データを取得できる、より高精度で高効率な航空測量用システムです。

https://sekido-rc.com/?pid=183259195

・DJI ZENMUSE P1（フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4Eは、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI TERRA（写真解析ソフト）

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcm級の精度で所定位置に配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

セキドではこれまでに累計1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



