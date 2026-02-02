【占い師養成CAMP】鑑定力が身につく占い師養成講座㊗１周年

株式会社レイジーデイ占い師養成CAMP公式サイト

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する「占い師養成CAMP」は全国47都道府県でタロット＆手相を2日間で学ぶ、短期集中占い師養成講座です。2025年1月に開始してから延べ100件以上のお申し込みがあり、人気占い講座へと急成長中です。

【参考】

知識だけでなく占えるようになってほしい...占術・コミュニケーション・メンタルの3つを学び、2日間で占い師デビューを目指す「占い師養成CAMP」の誕生秘話

https://prtimes.jp/story/detail/b3QlMVhw49x

データからみる占い師養成CAMP

実際に、占い師養成CAMPを2025年に受講いただいた方の年齢・性別・流入元をデータとして紹介します。

年齢・年代別

年代別の占い師養成CAMP受講生円グラフ

50代の受講生が約半数に達するほど、中年期の方に人気の講座になっています。

受講生の話を聞いてみると、

「老後も働ける仕事として占い師になりたい」

「定年が近づいてきて、セカンドキャリアとして占い師を考えている」

「前から興味があったけど、一歩踏み出せなかった」

などの声がありました。

サービスリリース時には想定していませんでしたが、2日間・短期集中というタイパに優れていることが占いを学びたい人に刺さっていると考えております。年齢を考慮し、何年もかけて学ぶより、すぐに学んで⇒実行できる占い師養成CAMPを支持していただいております。

性別

性別の占い師養成CAMP受講生円グラフ

性別で比較してみると、当初の想定通り女性に圧倒的に人気となっています。

ただし、男性ニーズも一定数あり、占い師養成CAMPの代表占い師のくるとん先生が男性ということもあり、根強い男性からの講座希望もあります。

流入元

流入元の占い師養成CAMP受講生円グラフ

占い師養成CAMPを知ったきっかけについて尋ねてみると、「検索して出てきた」という答えが最多となりました。リスティング広告やSNS広告などは打っていないので、純粋なGoogleやYahoo!の検索結果からの流入と考えられます。

意外な点としてはAI検索が13％ほどあることです。「チャッピー（ChatGPT）に聞いておすすめされました！」など、今流行りのAIからの流入が今後増加することが見込まれます。

卒業生の活躍

占い師養成CAMP受講生からの喜びのLINE

占い師養成CAMPで2日学んで1か月復習し、面接を受けて2か月で有名電話占いに採用・活躍する卒業生もいます。とにかく占い師としてすぐに活躍したい、デビューしたいと進んで行動する生徒が多いです。

また、弊社が運営する占い館ミルキーウェイの所沢店にも、占い師養成CAMPを卒業した占い師がデビューしています。

学びを学びのままで終わらせずに、実際の鑑定デビューへとつなげていける講座になっています。

占い師養成CAMP代表講師・くるとん先生 コメント

占い師くるとん占い師デビューを目指す方を全力応援！

占い師養成CAMPを通して、全国の占い師になりたいという熱い気持ちを持った方々にお会いできて、僕自身たくさん勉強させていただきました。今後も多くの方にご満足いただけるように、カリキュラムを含めて、よりよいものへと発展させていきます。また、卒業生向けのコミュニティも活性化させていきたいので、あらゆる企業様・個人様とコラボレーションできたらと考えております。今後ともよろしくお願いいたします。

事業提携パートナーさま募集！

占い関連サービスを提供する会社さま、それ以外でも弊社の占い師養成CAMPの取り組みに興味のある会社さまがいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせのメールアドレスよりご連絡いただけますと幸いです。

特に卒業生の進路として、占い館や電話占いサービスなどを提供している会社さまからのご依頼もお待ちしております。

【サービス概要】

サービス名：占い師養成CAMP（占い師養成講座(https://milkyway.co.jp/camp/)）

サービス開始： 2025年1月

企業名： 株式会社レイジーデイ

本社所在地： 〒350-0043 埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

公式サイト： https://milkyway.co.jp/camp/

お問い合わせ先： info@milkyway.co.jp