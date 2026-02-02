「ナゴヤファッションコンテスト2026」デザイン画を募集します！

ナゴヤファッションコンテストについて

公益財団法人名古屋産業振興公社

本コンテストは、優秀な人材の発掘と育成を目的に昭和57年から開催しており、例年国内外より多数の応募をいただいております。コンテストの概要については下記リンクからご確認ください。

【ナゴヤファッション協会 HP】

ナゴヤファッションコンテストについて(https://www.n-fashion.com/event/archives/index.php?id=721)

募集作品

応募資格

- 独創的でファッション性を備えたオリジナルかつ未発表・未制作の作品- ジャンルはレディス、メンズ、キッズ（5～6歳）からひとつを選択

デザイン画に基づいた実制作ができ、名古屋で2026年9月30日（水）に開催する最終公開審査会及び前日のリハーサルに自費で出席可能な方。（2名以上の共同応募は不可）

審査基準

表現力、独創性、作品の完成度

応募方法

- B4サイズ（257×364mm）の画用紙にデザイン1作品を描きご応募ください。（ジャンルはレディス・メンズ・キッズ 5～6歳 から選択）

詳しくは作品募集ページ(https://www.n-fashion.com/event/archives/index.php?id=723)をご覧ください。

審査料

デザイン画1点につき500円（ゆうちょ銀行の定額小為替または普通為替をデザイン画に同封）

※為替には何も記入せず、発行日から6か月以内のものをお送りください。為替が同封されていない場 合は受付しません。

※現金、切手などでの応募は受付しません。

※学校単位で取りまとめて応募される場合は、銀行振込でお願いします。デザイン画送付前にお問い合わせください。

※日本国外から発送される場合は審査料を免除します。

受付期限

2026年5月21日（木）17時必着

※日本国外から発送される場合は、5月14日（木）必着。

※郵送または宅配にてお送りください。

審査員（敬称略）

中野 裕通（ファッションデザイナー）／審査員長

原 由美子（ファッションディレクター）

廣川 玉枝（デザイナー）

スズキタカユキ（服飾家）

第1次審査会（デザイン画審査）

2026年6月上旬

最終公開審査会・表彰式

- 第1次審査通過者には、6月下旬までに書面にてご連絡します。- 第1次審査通過者には、デザイン画に基づいた作品1体（主催者の指定するモデルサイズによる／小物を含む）を指定期間内に実制作していただきます。※審査結果はナゴヤファッション協会ウェブサイト（www.n-fashion.com）でも発表します。お問い合わせには対応しませんので、ご了承ください。

プロモデルによるショー形式の公開審査及び表彰式

開催日：2026年9月30日（水）

会 場：中日ホール（名古屋市中区栄4丁目1-1 中日ビル6F）

賞・副賞

グランプリ ： 副賞100万円／1名

ゴールド賞 ： 副賞 30万円／1名

シルバー賞 ： 副賞 10万円／1名

奨励賞 ： 副賞 5万円／若干名

入 選（受賞者以外の最終公開審査会参加者） ： 3万円

注意事項

- デザイン画及び作品の著作権は、応募者に帰属するものとします。ただし、第1次審査を通過したデザイン画及び最終公開審査会に出品した作品の著作権（著作権法第18条から第28条に規定された各権利）を主催者が利用することについて、当該作品の応募者は許諾するものとします。- デザイン画及び作品について、他のコンテスト等への二重応募は認められません。- デザイン画及び作品について、以下の場合に入賞または入選を取り消すことがあります。・第三者の権利を侵害する場合（侵害する恐れがあると主催者が判断した場合を含む）・作品が他のコンテストに出品された作品に酷似すると主催者が判断した場合・作品がデザイン画と大きく異なると主催者が判断した場合- 応募者の個人情報は、ナゴヤファッションコンテスト及び関連イベント等の運営上必要な範囲での利 用及びご案内以外の目的には使用しません。

【主催】

ナゴヤファッションプロモーション実行委員会

（構成：ナゴヤファッション協会、名古屋市、公益財団法人名古屋産業振興公社）

【デザイン画送付先・問合先】

ナゴヤファッションプロモーション実行委員会事務局（ナゴヤファッション協会内）

TEL : 052-265-2030（9時～17時、土・日・祝日を除く）

E-mail : nfa@n-fashion.com

WEBサイト：https://www.n-fashion.com

Instagram : nagoya_fashion_association(https://www.instagram.com/p/DOKzC4UEv3s/?utm_source=ig_web_copy_link)