プロ野球パ・リーグ6球団デザイン!! 親子で使える自転車用ヘルメットを発売 MagRide

大人気自転車ヘルメットブランドMagRideから、パ・リーグ6球団とのコラボヘルメットが登場！

自転車ヘルメットMagRideを展開する株式会社マグクルーズ(代表取締役:渡邉一平 TEL050-3692-1225)

からプロ野球パ・リーグ6球団とコラボレーションした自転車用ヘルメットを2026年1月21日より発売いたします。本製品は、6～12歳の小学生向け子ども用モデルと、大人用2サイズ展開のラインアップで、通学・通勤・日常の自転車利用における安全性とデザイン性の両立を追求したシリーズです。

ー開発の想いー

近年、子どもの通学や家族での自転車利用において、ヘルメット着用の重要性が高まる一方、

「被りたくなるデザインが少ない」という課題もあります。

そこでMagRideでは、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれているプロ野球パ・リーグ6球団とのコラボ商品デザインを展開することで、自ら進んで被りたくなるヘルメットの開発を行いました。

商品特徴

■ 子ども用モデル

子ども用ヘルメットは、MagRideの小学生向けヘルメットとして定番モデルである

「サードヘルメット モデル トレス」をベースに、プロ野球パ・リーグ6球団のデザインをあしらいました。とにかく軽い、が特徴のMagRideの同ヘルメットは、52~56cmのサイズ感ながらわずか208gと、かぶっていることを忘れる程の軽さで、安全性とデザイン性を両立したモデルです。

商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/magcruise/pa-league-3rd-kids/)

■ 大人用モデル

大人用モデルは、2025年12月中旬に新登場したベースボールキャップ型ヘルメットをベースに開発。

特に女性向けモデルは、金型から専用設計を行い、頭部の「ハチ」を抑えることで、被った際に頭が大きく見えにくい、コンパクトなシルエットを実現しました。

男性用モデルも別サイズ・別設計とし、それぞれの頭部形状に合わせたフィット感を追求しています。

商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/magcruise/pa-league-base-helmet/)

ベースヘルメット全デザイン

■ 安全性も妥協なし！

※サイズ比較画像のデザインは、コラボ商品デザインではなく通常モデルの商品デザインとなります。

・自転車用のSGマーク取得済み。デザイン性や多彩な用途だけでなく、しっかりした安全性能を備えています。マグライドは販売している全てのヘルメットでSGマークを取得しています。

■ 商品概要

商品概要

プロ野球パ・リーグ6球団コラボ自転車用ヘルメット

子ども用：サードヘルメットモデルトレス

大人用 ：ベースヘルメット

対象球団：

北海道日本ハムファイターズ

東北楽天ゴールデンイーグルス

埼玉西武ライオンズ

千葉ロッテマリーンズ

オリックス・バファローズ

福岡ソフトバンクホークス

対象：

・子ども用: 52~56cm（目安6～12歳）

・大人用: M/53~57cm L/57~61cm（2サイズ展開）

価格：

・子ども用「モデル トレス」：5,480円（税込）

・大人用モデル：5,980円（税込）

発売日：2026年1月21日

販売先：MagRide公式楽天市場店 他

トレス：https://item.rakuten.co.jp/magcruise/pa-league-3rd-kids/

ベースヘルメット：https://item.rakuten.co.jp/magcruise/pa-league-base-helmet/

メディア様用写真素材ページ

https://drive.google.com/drive/folders/1HgiqG3lkli9usVOQDwBS9_C-JVadluKJ?usp=sharing

発売元：株式会社マグクルーズ

https://www.magcruise.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マグクルーズ

渡邉一平

Email：info(at)magcruise.co.jp

※大変お手数ですが(at)を@に置き換えをお願いいたします。



【レビュー記事や読者様プレゼント、サンプルもご提供しております。】

詳しくは上記連絡先まで企画内容や必要個数をご明記の上ご連絡ください。