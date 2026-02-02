株式会社PHOTOPRI【美術館品質のアートを日常に】「artgraph.」がポイントプログラムを本日開始。既存顧客へ感謝を込めた「過去注文分への遡りポイント付与」も実施

プロの写真家やクリエイター向けの高品質なプリントサービスを手掛ける株式会社PHOTOPRI（所在地：東京都板橋区、代表取締役：松邑佑太）が運営するアートポスター・アートパネル専門ECサイト「artgraph（アートグラフ）」は、2026年2月1日（日）14:00より、公式オンラインストアにて独自の「ポイントプログラム」を開始いたしました。

また、本プログラムの開始を記念して、2026年2月15日（日）までの期間、ポイント還元率が通常の2倍（10%）となるリリース記念キャンペーンを実施いたします。

◯「artgraph.」公式サイト https://artgraph.jp/(https://artgraph.jp/)

■ポイントプログラム導入の背景：「アートを服のように着替える文化を」写真はiPhone16Proのスマホケース。

「artgraph.」は、「日本にアートを飾る文化を」というミッションのもと、美術館やギャラリーと同等の高品質なジークレー印刷を用いたアートポスターを販売しています。

今回、ポイントプログラムを導入した最大の理由は、お客様に「もっと気軽に、気分に合わせてアートを掛け替える体験」をしていただきたいという想いです。 季節の変わり目や、ライフスタイルの変化に合わせて、ファッションのようにアートを着替える。貯まったポイントが、新しいお気に入りの一枚と出会うきっかけになることを願っています。

■【すぐに使える】既存顧客への「遡りポイント付与」写真はモネのメモ帳

本プログラムの開始にあたり、これまでartgraph.を支えてくださったお客様への感謝を込めて、「遡りポイント付与」を実施いたしました。

本日以前に以下の条件を満たしているお客様のアカウントに対し、自動的にポイントを付与済みです。

- アカウント作成済みの方： 会員登録ポイント（500pt）を付与- レビュー投稿済みの方： 過去の投稿件数分のポイント（1件につき100pt）を付与- 2026年1月以降に購入された方： 1月以降のご注文金額に対し、ポイントを遡って付与

新規のお客様だけでなく、既存のファンの皆様にも即座にメリットを感じていただけるスタートとなっております。

■ポイントプログラム概要

会員登録（無料）をしてお買い物やアクションを行うことでポイントが貯まり、貯まったポイントは「1ポイント＝1円」としてクーポンに交換し、次回以降のお買い物でご利用いただけます。

【ポイントを貯める】

- お買い物： 購入金額の5%を還元（100円につき5ポイント）- 会員登録： 新規アカウント作成時に500ポイント- お誕生日： 登録したお誕生月に1,000ポイント- レビュー投稿： 商品レビュー1件につき100ポイント- ニュースレター購読： 100ポイント

【ポイントを使う】

- ディスカウントクーポン： 貯まったポイントを割引クーポンに交換可能- 配送料無料クーポン： 880ポイントで配送料無料クーポンと交換可能

※ポイントの管理・交換は、サイト右下に表示される「アイコン」から簡単に行えます。

ポイントプログラムの開始を記念し、期間限定でポイント還元率が2倍になるキャンペーンを実施します。

期間： 2026年2月1日（日）14:00 ～ 2月15日（日）23:59

内容： 通常「100円につき5ポイント（5%還元）」のところ、期間中は「100円につき10ポイント（10%還元）」を付与いたします。

「壁を飾ることを、もっと自由に。アートを服のように楽しむ文化を」

私たちは創業以来、プロフォトグラファーやアーティストの皆様の作品を出力する「PHOTOPRI」というサービスを通じて、数多くの素晴らしいアートに触れてきました。その中で常に抱いていたのは、「この感動をもっと多くの人の日常に届けたい」という想いです。

しかし、日本ではまだ「アート＝高価で敷居が高い」「一度買ったら一生飾り続けるもの」というイメージが根強く残っています。私たちはそのハードルを下げ、誰もが美術館品質のアートを自宅で楽しめるようにしたいと考え、artgraph.を立ち上げました。

今回導入したポイントプログラムは、単なる還元サービスではありません。

- 「季節が変わったから、ポスターも変えよう」- 「気分転換に、新しい色を部屋に入れよう」

そんなふうに、洋服を着替えるのと同じ感覚で、もっと気軽にアートを掛け替える体験をしていただきたいという、私たちからの提案です。

既存のお客様への「遡りポイント付与」も、これまで私たちを信じてアートを迎え入れてくださった皆様への感謝の証であり、「また次のアートに出会ってほしい」という願いを込めています。

これからもartgraph.は、確かな印刷技術を背景に、皆様のライフスタイルを彩る存在であり続けます。

■artgraph.jpについてartgraph. ロゴ

artgraph.は、プロ向け印刷サービスで約20年の歴史を持つ株式会社PHOTOPRIが、その技術とノウハウを消費者市場に直接展開するD2Cブランドです。代表の松邑佑太自身もフォトグラファーとして活動した経験から、「アーティストを支援し、アートをより身近なものにする」というミッションを掲げています。

「ギャラリー・美術館品質」を支えるのは、広い色域を再現できるジークレープリント技術と高品質なファインアート紙と長年培われた印刷設定。専門家が選び抜いた世界の名画から、ここでしか出会えない新進気鋭のアーティスト作品まで、幅広いアート作品を提供しており、BtoCはもちろん、ホテルや旅館・オフィスなどBtoBにも展開中。

【運営会社概要】

会社名：株式会社PHOTOPRI

代表者：代表取締役 松邑佑太

所在地：東京都板橋区

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI artgraph.事業部

担当：広報担当者

TEL：070-9278-8828

Email：info@artgraph.jp

URL：https://artgraph.jp/pages/contact