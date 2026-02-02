3種のショコラの人気ランキング発表（2月2日現在）No1は「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」パティスリー洛甘舎よりバレンタインに向けた新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」を絶賛発売中！”洗練されたデザインとお酒の効いたショコラの味わいで、特別なバレンタインのひとときを彩ります。https://rakkansha.jp/

3種のショコラが織りなすバレンタインの物語

新作の3種のショコラは、大人のためのお酒を効かせ、それぞれが深い味わいと魅力を持っています。「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」はビターなショコラに合うよう洋酒から厳選したアマレット酒を効かせ、純白の粉糖とのコントラストが目を惹きます。大人の味と深みをお楽しみください。「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」は、日本酒のコクと美しさを表現しました。口に入れた瞬間に調和する和の酒と洋のショコラが秀逸です。「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」は、日本の伝統的な清酒の風味とショコラを融合させた逸品です。洗練された清酒の香りと、凛とした美しさを演出しています。いずれのショコラも、単なる見た目の美しさだけでなく、素材の質と味わいのバランスにこだわり抜いています。

新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」（594円・税込）【絶賛発売中】

【店舗名】パティスリー洛甘舎本店【所在地】京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F【問い合わせ】075-708-3213