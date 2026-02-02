■「恋せよ乙女、愛せよ漢」MV公開

「THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）」は、デビュー曲「恋せよ乙女、愛せよ漢」のミュージックビデオを2月2日（月）20:00よりYouTubeにて公開しました。

【MV】THE超BOYS「恋せよ乙女、愛せよ漢」

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Hg1r-S5ooQc

THE超BOYSは、肥後武蔵、千大翼、桜樹舞都、藤澤智也 、二宮康輔、森田健斗、髙橋活宏の7名によるヒーローアイドル。歌・ダンス・ヒーローショーを組み合わせたパフォーマンスで地球にはびこる「退屈」を倒す、新たなコンセプトのボーイズグループです。本作は、日本のカルチャーを世界へ発信するミュージックビデオとなっています。華やかな和風の世界観で活躍するヒーローたちに是非ご注目ください。※「恋せよ乙女、愛せよ漢」は1月23日より各サブスクにて配信中！サブスク配信はこちら：http://thesuperboys.lnk.to/Koiai

■全国のファミリーマートで放送中

http://thesuperboys.lnk.to/Koiai

1/27（火）～2/2（月）の7日間、全国のファミリーマート店内にて「恋せよ乙女、愛せよ漢」が放送されています。※店内放送の無い店舗、FamilyMartVision（店内大型モニター）設置店舗、または店舗の都合により放送されない場合がございます。※放送内容・放送時間について、ファミリーマート各店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください。※店頭での配布物等はございません。

■LIVE DAMにて配信開始

LIVE DAMにて、THE超BOYS デビュー曲「恋せよ乙女、愛せよ漢」が配信スタートしました。全国のカラオケで是非お楽しみください。※2026/1/29より順次配信開始

■全国でライブ開催中

THE超BOYSは、全国のイオンモール等でのフリーライブや都内での有料イベントをはじめ、さまざまな活動を行っています。メンバーとオンラインで話せるトークポートや生配信も開催予定です。詳細は以下ホームページよりご確認ください。公式HPはこちら：https://www.thesuperboys.jp/

■メンバー紹介

https://www.thesuperboys.jp/

【肥後武蔵（ヒゴムサシ）／MUSASHI】6⽉28⽇生まれ。「熱く燃やせ！超パワー！！ SUPER RED ムサシ！！！」

【千大翼（チダイツバサ）／TSUBASA】4月6日生まれ。「豪快に吹き荒れろ！超エンジン！！ SUPER SKYBLUE ツバサ！！！」

【桜樹舞都（サクラギマイト）／MAITO】4月26日生まれ。「輝く稲妻、惚れんなよ？超スパークキラー！！ SUPER YELLOW マイト！！！」

【藤澤智也（フジサワトモヤ）／TOMOYA】4月15日生まれ。「大地よ轟け！超ダンシング！！ SUPER GREEN トモヤ！！！」

【二宮康輔（ニノミヤコウスケ）／KOUSUKE】4月24日生まれ。「ハッピーあげるよ！超キュート！！ SUPER WHITE コウスケ！！！」

【森田健斗（モリタケント）／KENTO】6月25日生まれ。「君を照らす太陽に！超マイペース！！ SUPER ORANGE ケント！！！」

【髙橋活宏（タカハシカツヒロ）／KATSUHIRO】1月10日生まれ。「その心すべて受け止める！超スマート！！ SUPER LIGHTPINK カツヒロ！！！」

■THE超BOYS - アーティストプロフィール

退屈が人々の心をむしばむこの時代。「日常をもっとドラマチックに」「人生をもっと熱く」。そんな想いを胸に、立ち上がった7人のヒーローアイドル--それが THE超BOYS である。歌い、踊り、そして“闘う”。彼らの武器は、魂を燃やすパフォーマンスと、ファンの心を突き動かす熱量。どんな壁にも怯まず、限界すら笑って超えていく。その姿は、まるで一人ひとりが独自の“必殺技”を持つヒーローのようだ。彼らが対峙する最大の敵は、怪物でも悪党でもない。それは-- “退屈”。日常を薄く濁らせる停滞の影を、ライブの熱気とエンターテイメントの爆発で吹き飛ばす。THE超BOYSは宣言する。「俺たちは、キミの人生を最高に熱くするために存在する。」ステージに立つたび、彼らは観客の感情を覚醒させ、笑顔とときめきで世界を塗り替えていく。その一歩一歩が、ヒーローであり、アイドルであり、人々の希望の光だ。“退屈を倒す闘い”は、まだ始まったばかり。THE超BOYSとともに、日常を超えろ。

■公式アカウント

HP : https://www.thesuperboys.jp/TikTok : https://www.tiktok.com/@thesuperboys_123X : https://x.com/THESUPERBOYS123Instagram : https://www.instagram.com/THESUPERBOYS_123LINE : https://lin.ee/ctt0QjCg

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社withHERO THE超BOYS運営事務局E-mail：support@withhero.info