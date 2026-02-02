【VERMILLION】2月・うお座の季節をイメージした魚モチーフのジュエリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

2022年9月にデビューした“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトとした

ジュエリーブランドVERMILLION(ヴァーミリオン)。

毎月新月の到来とともに新作が登場する、コレクティブな「KALENDAE Collection(https://vermillion-jewelry.com/pages/kalendae-2025)」より、

2月のうお座シーズンをイメージした、魚モチーフのピアスとコードネックレスを発売いたします。

What’s KALENDAE Collection?

KALENDAE（カレンデ）とは、ラテン語で「宣言」を意味し、「カレンダー」の語源となった言葉。

古代ローマ時代、新月を見つけた時に新しい月の始まりが宣言されたことに由来します。

1か月の始まりは新しいことをスタートさせるのに最適なタイミング。

毎月の始まりを、各月の星座をモチーフにした「KALENDAE Collection」のジュエリーで彩ります。

【February】-The Story of Fish-

冬が終わりを告げ、雪解け水が海へと注ぐうお座の季節。

二匹の魚が象徴するのは、相反するふたつの世界。一匹は深く静かな無意識の海へ、もう一匹は確かな現実へ。

別々の方向へ進みながらも、決して離れないよう結ばれたその姿は、 揺れ動く私たちの心そのもののよう。

始まりと終わり、夢と現（うつつ）をつなぐ神秘的なこの季節にまとうのは、

自由に泳ぐ二匹の魚をイメージした、リラクシングムード溢れるコードネックレスとモダンな地金のピアス。

うお座の神話を重ね合わせ、シンプルながらも唯一無二のジュエリーに。

相反する世界は、葛藤を抱えながらも調和し、祈りとともにやがて未来へと繋がっていきます。

私たちはまた、ゼロからの始まりへ。新しい季節へと還っていくのです。

ピアス \28,600（SV925）、コードネックレス \27,500（SV925、合成繊維）ピアス \28,600（SV925）コードネックレス \27,500（SV925、合成繊維）

■発売日：2026年2月2日（月）

■取扱い：VERMILLION公式サイト(https://vermillion-jewelry.com/)

■公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/vermillion_jewelry/)／X（旧Twitter）(https://x.com/vermillion0907)