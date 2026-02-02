PPIH、新・タレントマネジメントシステム『タレントビューアー クエスト版』の基盤としてエンの『Talent Viewer』を導入

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長CEO：森屋秀樹、以下 PPIH社）が2025年8月より運用を開始した、独自のタレントマネジメントシステム『タレントビューアー クエスト版（タレクエ）』の構築を支援したことをお知らせします。

本プロジェクトは、アクセンチュア株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：濱岡大）とともに、PPIH社が掲げる長期経営計画「Double Impact 2035」の達成に向け、従業員のキャリア自律を促進することを目的としています。

『タレントビューアー クエスト版（タレクエ）』開発の背景

PPIH社は、長期経営計画「Double Impact 2035」のもと、成長戦略と連動する重要テーマとして、従業員の自律的な挑戦を促す人財戦略を推進しています。

同社が目指すのは、「一人ひとりが自らキャリアを描き、挑戦を楽しむ組織」への進化です。多様な人材が活躍する同社において、個々の成長を後押しするためには、従来の画一的な人材管理システムではなく、新たな仕組みが求められていました。

多様なキャリアパスを持つPPIH社では、自らの成長を主体的に捉えられる環境づくりを目的に、社内のさまざまな職種や従業員の経歴を可視化し、キャリアを“冒険の書”のように描ける新たな仕組みの構想を開始。この発想をもとに、独自システム『タレントビューアー クエスト版』の開発を決定しました。本システムを通じて、従業員の主体的なキャリア形成を支援し、持続的な成長を支える人財基盤の強化を目指します。

詳細はインタビュー記事をご覧ください :https://discoverhr.en-japan.com/ppih_tv/

『タレントビューアー クエスト版』の概要と主な特徴

『タレントビューアー クエスト版』は、従業員のキャリア構築を「冒険（クエスト）」に見立て、RPG（ロールプレイングゲーム）のように自身の経験やスキルを可視化・レベルアップさせていくシステムです。

＜主な特徴＞

１．職種と職種の“前後”の見える化

固定化されたキャリアパスを示すのではなく、過去の異動データを集計・分析。「どの職種からどの職種へ異動したか」という事実に基づき、職種間のリアルな関係性を可視化します。これにより、過去の事実を参考にしながら、主体的に自身のキャリアを構想するヒントが得られます。

２．尊敬する上長や憧れの先輩の“背中”の見える化

情報開示に同意した従業員の職務経歴やスキル、経験を検索・閲覧できる機能を実装。憧れの上司や先輩が「いつ、どのような経験を積んでそのポジションに至ったか」という具体的なキャリアの軌跡も参照できます。自身との差を認識することで、キャリアを“自分事”として捉えるきっかけを創出します。

３．同期との比較による”自分の立ち位置”の見える化

PPIH社独自の「競育（きょういく）」の文化をシステム上で再現。キャリアを一覧化したマップ上に、同期入社の従業員がどのポジションに何名いるかを表示します。仲間と切磋琢磨しながら成長する風土を促進し、健全な競争心と成長意欲を育みます。

エンの支援内容

エン株式会社は『タレントビューアー クエスト版』のデータ基盤となるタレントマネジメントシステム『Talent Viewer』を提供しました。さらに、PPIH社の基幹システムとのデータ連携や集計・加工のサポートなど、構想実現に向けた多面的な支援を行ないました。

人事戦略の精度を飛躍的に高めるタレントマネジメントシステム『Talent Viewer』 https://talent-viewer.com/(https://talent-viewer.com/)

『Talent Viewer』は、あらゆる人材データを一元化・分析し、組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。人事業務を効率化するだけでなく、人材データを分析・活用することで、経営・人事戦略の意思決定、次世代人材の育成、最適配置、離職防止、採用強化など、人事戦略の精度を飛躍的に高めます。エンが人材支援40年の経験を活かし、人事パートナーとしてシステム導入から課題改善まで、一気通貫で支援します。

※『Talent Viewer』は、株式会社プラスアルファ・コンサルティング「Talent Palette」のOEM商品です。

アクセンチュア株式会社は組織・人材戦略の知見、テクノロジー、そしてアプリケーションにおける体験設計の強みを掛け合わせ、キャリアの“見える化”と“自律的な成長支援”を両立する仕組みを設計しました。また、プロジェクト全体の管理・運営から、生成AIを活用したキャラクターの自動生成、UI/UXデザインに至るまで一貫した支援を行ないました。

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 渡邊 琢太氏 コメント

従来のタレントマネジメントシステムは、弊社を含む多くの企業で従業員のアクセスが限定的で、年間でも1～2回程度しか利用されず、従業員から関心を寄せることが課題でした。さらに現場からは、「次に何を目指せばよいのか分からない」「上司の歩んできたキャリアが見えない」といった声も寄せられていました。当社が掲げる“自らキャリアを切り拓く文化”をより実感できる環境を構築すべく、社員一人ひとりが主体的にキャリアを考え、日常的に楽しめる仕組みの必要性を感じていました。

それらの課題を解決すべく生まれたのが、今回リリースしたタレクエです。「キャリアは冒険だ」をコンセプトに、自身や上司・仲間のキャリアを可視化し、ゲーム感覚でキャリアパスを探索できる等の体験を提供しました。導入後のアンケートでは、キャリアへの関心が「高まった」と回答した従業員が全体で72%、34歳以下では83%に達し、若手を中心に高い評価を得ています。

本構想に共感し、企画の段階から伴走いただいたアクセンチュア社、システム基盤を支えてくださったエン社に感謝しています。当社はこれからも、従業員が自らの意志で新たな“冒険”に踏み出し、成長し続けることができる環境構築に取り組んでまいります。

経営戦略本部 人事制度企画部 部長 渡邊 琢太氏

アクセンチュア株式会社 小川 寛久氏 コメント

アクセンチュアはPPIH社の「社員一人ひとりが自らキャリアを描き、挑戦を楽しむ組織づくり」という構想に共感し、企画の段階からパートナーとしてご一緒させていただきました。私たちはこのユニークな構想を実現するために、キャリアの“見える化”と“自律的な成長支援”を両立する設計を目指しました。特に、従来のタレントマネジメント機能に加え、生成AIとゲーミフィケーションの楽しさも取り入れ、従業員が”日々使いたくなる”体験を実現したところに本取組みの革新性があります。

また、この取組み自体が、PPIH社のみならず製造流通業全体が抱える経営課題に対する“挑戦”だったと考えます。少子高齢化、労働人口減少、賃金上昇が起こる一方で、社会インフラとして小売業の必要性は高まり、店舗の継続、雇用の維持が求められます。加えて、そのような環境の中でも企業は持続的な成長を実現しなければならない状況にあります。

私たちは、その複雑で困難な課題に対し、従業員ひとり一人が持つ可能性に目を向け、挑戦を楽しみ、切磋琢磨が自然と起こる仕組みを構築することで課題解決に挑みました。この仕組みを通じて、従業員が仕事の質を高めるキッカケ・動機を作り、それが顧客・地域社会への貢献に繋がり、結果として、持続的な収益拡大と従業員への還元の両立に繋げたいと考えます。

