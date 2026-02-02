【ヴァンドーム青山】2/1（日）より、自分らしく輝く女性を応援するドネーション企画『ミモザキャンペーン』を開催

左からネックレス：\209,000（K18YG,ダイヤモンド）ネックレス：\129,800（K18YG,ダイヤモンド）　　　　　　　　リング：\239,800（K18YG,ダイヤモンド）ピアス：\148,500（K18YG,ダイヤモンド）


「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山では、自分らしく輝く女性を応援するドネーション企画『ミモザキャンペーン』を


2月1日(日)から3月31日(火)まで開催いたします。



キャンペーン期間中、対象商品売上の一部を女性が幸せな社会作りの活動を行うための


‟HAPPY WOMAN基金”に寄付いたします。



イタリアでは3月8日（国際女性デー）を「ミモザの日」として、男性が身近な女性に感謝を込めミモザの花を贈る習慣があります。「感謝」「思いやり」の花言葉を持つミモザは、大切な方へのギフトにも最適です。

