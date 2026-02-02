【ヴァンドーム青山】2/1（日）より、自分らしく輝く女性を応援するドネーション企画『ミモザキャンペーン』を開催

株式会社ヴァンドームヤマダ左からネックレス：\209,000（K18YG,ダイヤモンド）ネックレス：\129,800（K18YG,ダイヤモンド） リング：\239,800（K18YG,ダイヤモンド）ピアス：\148,500（K18YG,ダイヤモンド）

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山では、自分らしく輝く女性を応援するドネーション企画『ミモザキャンペーン』を

2月1日(日)から3月31日(火)まで開催いたします。

キャンペーン期間中、対象商品売上の一部を女性が幸せな社会作りの活動を行うための

‟HAPPY WOMAN基金”に寄付いたします。

イタリアでは3月8日（国際女性デー）を「ミモザの日」として、男性が身近な女性に感謝を込めミモザの花を贈る習慣があります。「感謝」「思いやり」の花言葉を持つミモザは、大切な方へのギフトにも最適です。



HAPPY WOMAN対象商品はこちら

>> https://vendome.jp/aoyama/items?kw=HappyWoman(https://vendome.jp/aoyama/items?kw=HappyWoman)

■ヴァンドーム青山 公式オンラインストア

>> https://vendome.jp/aoyama(https://vendome.jp/aoyama)

■ヴァンドーム青山公式Instagram

>> https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/)

■ヴァンドーム青山公式X

>> https://x.com/Vendome_Aoyama(https://x.com/Vendome_Aoyama)