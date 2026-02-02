マイプロテイン、売れ筋商品 Impact ホエイ プロテインの2025年人気フレーバーランキング発表

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、販売個数に基づいた売れ筋商品「Impact ホエイ プロテイン」の2025年人気フレーバーランキングTOP10 *を発表いたします。40種類もの幅広いフレーバー展開の中から定番からアジア限定フレーバーまで、多様な味わいが支持を集めています。

「Impact ホエイ プロテイン」の2025年人気フレーバーランキングTOP10

第１位 ナチュラルチョコレート

堂々の第1位に輝いた ナチュラルチョコレート は、至高の定番フレーバー。自社調査によるリピート購入者満足度は 98％以上** という圧倒的な結果に。

バランスの良さが最大の魅力で、牛乳でも水でも美味しく飲める“飽きの来ない味”として、長年の人気を誇っています。

第2位 ヨーグルト

さっぱりとした酸味とほどよい甘さのバランスが特徴のヨーグルトは、「プロテイン＝甘い」というイメージを覆す飲みやすさで高評価を獲得。

朝の栄養補給や運動後でも重たく感じにくく、継続しやすい味わい として多くのリピーターに支持されています。

第3位 抹茶ラテ

本格的な抹茶の風味とミルクのコクを両立した抹茶ラテは、

日本人の味覚にマッチしたフレーバーとして根強い支持を獲得。

甘さ控えめで落ち着いた味わいのため、甘いフレーバーが苦手な方 からも高い支持を集めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158971/table/33_1_f305c47366e560621b7127005b5e8fb9.jpg?v=202602020721 ]

*Impact ホエイ プロテイン 1kgの2025年年間売上個数に基づく

**2025年2月リピート購入者満足度調査 (自社調べ。n=769)

Impact ホエイ プロテインについて

「Impact ホエイ プロテイン」は、世界で販売個数累計3,500万個を突破した（2025年8月自社調べ）マイプロテインの人気商品です。「インフォームドチョイス」、「インフォームドプロテイン」２つの認定を取得しており、品質面でも安心してお使い頂けます。また、プロテインとしては珍しい、40種類以上の豊富なフレーバーを揃えており、飽きずに続けられる商品です。

商品詳細はこちら :https://tinyurl.com/4553cub2

今後の展望

マイプロテインでは今後も世界のトレンド、ニーズをいち早くキャッチし、日本のお客様にもお楽しみ頂けるプロテインの新フレーバー開発に尽力して参ります。

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また今春、ブランド誕生20周年の節目に相応しいブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

