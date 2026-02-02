「今すぐ走り出せる服」をコンセプトにクリエイションを続けるランニング＆アウトドアウェアブランド【BUDO(ブドー）】（ソトデザインco.ltd・東京都世田谷区・小松左京代表）が2026年2月15日（日）に開催される高知龍馬マラソンの特別賞を3年連続で協賛。また、前日受付日の2月14日（土）にはランニングウェアの試着販売を行うPOP UP SHOP と理学療法士（姫路アスリートハウスS）兼ランナーが行うマラソン前後に活用できる簡単ストレッチのワークショップを行う。大会翌日の2月16日（月）午前には市内観光ランニングを行う大会を通じて３DAYSのイベント【BUDO MEET UP DAYS】を開催いたします。

【特別賞】協賛予定商品

【パーソナルフルコーディネイト賞】＜条件＞フルマラソン完走者で最上位の男女各１名。（企業サポートやウェアサポートなどを受けていないこと）▪️協賛商品ブランドURL https://shop.budo-run.jp/

▪️BUDOが高知龍馬マラソン2026協賛に至った理由と働きかけプロダクトデザインを担うブランドの代表は高知県出身。自身もランナーである一人として、自然豊かな風土や名産を生かしながら、もっと高知の環境の良さや可能性を伝えていけるような大会として、貢献出来ることはないかと協賛とイベントの開催に至りました。今回の【特別賞】において「一緒に選ぶ」パーソナルコーディネイトという形を取り入れたのは、サイズや好み違いの賞品を渡すことが少なくなる事で、衣料廃棄を減らすサスティナビリティの一歩になればという思いを込めています。経営するアパレル会社は設立から15年以上衣料品廃棄を行なっていない実績があるサスティナビリティを実現し続けていることから、その観点からも、配布するビニールや資源についても、大会関係者と協議を行い、その削減にも取り組んでいる。

【BUDO MEET UP DAYS】イベント詳細

①＜大会前日＞POP UP SHOP【日時】2月14日（土）／10:00-16:00【場所】和の森 sotooffice（旧Kochi Startup BASE／）高知県高知市はりまや町1丁目2－12-1階 （※昨年と同会場・中央公園から徒歩１分）https://www.kano-kensetsu.com/kano-sotoffice/service/rental-space/【イベント詳細】・BUDOのランニングウェア試着販売販売予定商品掲載URL https://shop.budo-run.jp/ ・理学療法士（姫路アスリートハウスS）兼KOBAトレマスタートレーナーでマラソンランナーが行うマラソン前後に活用できる簡単ストレッチ５選と動き作り（KOBAトレ）講座を開催。※KOBAトレ：木場式体幹バランストレーニング

②＜大会翌日＞市内観光ランニング【日時】２月1６日（月）／7:30-9:00【集合場所】ＪＲ高知駅南口 ３志士像 龍馬像前 7:30集合（当日雨天中止）【イベント詳細】・高知駅を起点に高知城まで往復約５kmを観光ジョギング（途中参加および離脱可能）・集合写真撮影予定・参加費無料／事前受付を行います。・事前申込要【申込URL】 https://moshicom.com/140827

https://moshicom.com/140827

▪️【イベント詳細告知 Instagram アカウントURL 】@budo__official https://www.instagram.com/budo__official/ ※イベント開催や集合場所の変更などはインスタグラムストーリーズにて連絡いたしますので可能な方は事前フォローお願い致します。

▪️BUDO（ブドー）について『このまま走り出せる』『このまま会いに行ける』をコンセプトとした、街・山・道を行き交い、走る事を自由に楽しむ方たちへ向けた、日本のランニング&アウトドアウェアブランド。BUDO はものづくりにこだわり、高い縫製技術と機能性とファッション性を行き交うミクスチャーなデザインを特徴としたウェアを提案。また、無駄を無くし未来へ繋ぐサスティナビリティマインドをナチュラルに備えていきたいという理念を持つ。https://shop.budo-run.jp/

▪️高知龍馬マラソン2026 わざわざ高知で走ろう！をキャッチフレーズに、高知県で2026年2月15 日（日）に開催されるマラソンレース。 龍馬が大きな志を持って眺めた太平洋を望むコースを舞台に 行う42.195kmのフルマラソンのほかファンランとペアリレーも開催。

取材・商品問い合わせ先

▪️BUDO (ブドー）ソトデザインco.ltd東京都世田谷区奥沢5-20-17-1F tel:03-6379-1761mail:budoofficial@gmail.com【BUDO official webshop】https://shop.budo-run.jp/ 【Instagram】@budo__official https://www.instagram.com/budo__official/

https://shop.budo-run.jp/