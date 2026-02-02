近畿大学（大阪府東大阪市）を主幹とする「阪神5大学サステナブルがん人材養成プラン」（事業推進代表者：近畿大学学長 松村到、事業推進責任者：近畿大学医学部内科学教室（腫瘍内科部門）主任教授 林秀敏）は、令和8年（2026年）2月7日（土）、大阪市内のオービックホールにて、若手がん研究者や多職種の医療従事者を中心に一般の方も参加する、「第3回がんプロ研究シンポジウム」を開催します。【本件のポイント】●がん医療人材の育成を目的に、若手研究者や医療従事者が「がん」に特化した研究成果を発表●ゲノム医療や免疫療法のほか、異なるライフステージのがん患者への対処法をテーマに開催●地域医療や先制医療、ビッグデータの活用、免疫療法のマネジメントなどに貢献できる人材を養成【本件の内容】近畿大学を事業推進代表として、大阪公立大学（大阪府大阪市）、関西医科大学（大阪府枚方市）、神戸大学（兵庫県神戸市）、兵庫医科大学（兵庫県西宮市）の5大学9学部が連携し、令和5年度（2023年度）から、「阪神5大学サステナブルがん人材養成プラン」を始動させました。がん治療・予防の進歩に対応可能ながん専門医療人を養成することを目的としており、文部科学省が実施する第4期目の「次世代がんプロフェッショナル養成プラン」にも採択されています。3つのタスクフォースとして、「1：医療現場」「2：予防医療」「3：研究開発」を設定し、地域医療や先制医療、ビッグデータの活用、免疫療法のマネジメントなど医療従事者が取り組むべき課題を解決し、がん治療や予防の進歩に加えてがん医療の高度化、進歩にサステナブルに貢献できる人材を育成しています。今回開催する「第3回がんプロ研究シンポジウム」は、拠点横断的ながんプロフェショナルにおける活動内容の共有をテーマに、大阪大学との合同企画「地域に根差すがんプロ人材の育成の実際 放射線治療・看護」のトークセッションを予定しており、若手研究者のアウトプットの場として全国のがん医療従事者が発表します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月7日（土）10：00～18：15場所 ：オービックホール 2階 （大阪府大阪市中央区平野町4-2-3、 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩3分）対象 ：一般の方、がん医療にかかわる医療従事者（参加無料、要事前申込、当日参加も可）申込方法：以下URLから申込み https://www.med.kindai.ac.jp/ganpro/program.htmlお問合せ：近畿大学医学部がんプロ事務局 TEL（072）288-7222【プログラム】10：00～10：05開会の辞林秀敏（近畿大学医学部 内科学教室（腫瘍内科部門) 主任教授）10：05～10：35教育講演1「irAEマネジメントにおけるステロイド・免疫抑制薬の使い方」峯村信嘉 氏（三井記念病院 総合内科 科長）10：45～11：15教育講演2「臨床研究を支える統計学～ビックデータの利活用～」新谷歩 氏（大阪公立大学大学院医学研究科 医療統計学 教授）11：25～11：55教育講演3「大腸癌におけるメチル化と抗EGFR抗体の治療効果」川上尚人 氏（東北大学大学院 医学系研究科 臨床腫瘍学分野 教授）12：10～12：50ランチョンセミナー①「がんゲノム医療の初歩と教育実践 ―CGP検査の全体像と学生実習の取り組み―」渡邊広祐 氏（東京大学大学院医学系研究科 次世代プレシジョンメディシン開発講座 特任准教授）②「がんゲノム医療コーディネーター（CGMC）活動内容の紹介」入澤裕子 氏（東京大学医学部附属病院 ゲノム診療部 がん看護専門看護師）13：00～13：30教育講演4「乳がん領域におけるPatient advocacy：BC-PAPの取り組みとワーキング活動を通しての学び」永橋昌幸 氏（兵庫医科大学 医学部 乳腺・内分泌外科 准教授）13：45～14：25スイーツセミナー①「抗体工学の進歩 ―二重特異性抗体を中心に―」津本浩平 氏（東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 教授）②「TKI単剤時代を超えて ―EGFR陽性NSCLCにおける多標的治療の可能性と課題―」田中薫（近畿大学医学部 内科学教室（腫瘍内科部門）准教授）14：25～14：35写真撮影14：35～15：15ポスターセッション30演題の中から4演題を優秀演題として表彰（予定）15：15～16：15優秀演題メディカルスタッフ部門「ヒドロキシジンまたはベポタスチンの前投与によるリツキシマブ誘発 Infusion Reaction 発現抑制効果：多機関共同・二重盲検ランダム化比較第II相試験」北廣優実 氏（神戸大学医学部附属病院 薬剤部）医師部門「BNCTの適応拡大を見据えた肺癌細胞に対する分割照射の影響の検討」勝木翔平 氏（大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 放射線治療生物学研究室）「オシメルチニブによる心機能障害はAMPK-LKB1経路の抑制に起因し、メトホルミン投与により回復する」満屋奨 氏（大阪医科薬科大学 医学部 内科学講座 腫瘍内科学）「肺神経内分泌腫瘍における神経伝達物質を介したDLL3-TCEの耐性機構の解明」深見朋世（近畿大学医学部 外科学教室（呼吸器外科部門））16：25～16：55教育講演5「肺癌根治放射線治療の実践とエビデンス：IO時代の最適解」岸徳子 氏（京都大学医学部附属病院 放射線治療科 特定助教）17：05～17：55近大拠点・阪大拠点合同企画「地域に根差すがんプロ人材の育成の実際 放射線治療・看護」セッション① 放射線治療高橋豊 氏（大阪大学大学院医学系研究科 生体医用物理工学講座 放射線治療生物学研究室 教授）門前一（近畿大学医学部 放射線医学教室（放射線腫瘍学部門）教授）セッション② がん看護副島尭史 氏（神戸大学大学院 保健学研究科 准教授）小山富美子（近畿大学医学部・病院運営本部 看護学部設置準備室 教授）17：55～18：10表彰式18：10～18：15閉会の辞田中京子 氏（大阪公立大学大学院 看護学研究科 教授）【関連リンク】医学部 医学科 教授 林秀敏（ハヤシヒデトシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1646-hayashi-hidetoshi.html医学部 近畿大学病院 准教授 田中薫（タナカカオル）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1645-tanaka-kaoru.html医学部 近畿大学病院 教授 門前一（モンゼンハジメ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1301-monzen-hajime.html医学部https://www.kindai.ac.jp/medicine/