【優勝賞金1000万円】参加費無料　一般参加型の体力大会「SAMURAI 2026」10月12日（月・祝）に決勝戦開催決定！

株式会社LAVA International

株式会社LAVA Internationalを含むSUMIグループは、優勝賞金1000万円・参加費無料の体力大会 「SAMURAI 2026」決勝戦を、2026年10月12日（月・祝／スポーツの日）に東京・新木場で開催します。

本大会は、年齢・性別・競技歴を問わず誰でも参加可能な一般参加型大会で、2025年10月から全国で予選を開催。すでに女性を含む15名が決勝進出を決めています。

■開催背景｜なぜ今、この大会なのか？

日本では平均寿命が延びる一方で、健康寿命との差が課題となっています。

「SAMURAI 2026」は、年齢や競技経験に関係なく、

“体を動かし続けることの価値”を可視化する場として企画されました。

■これまでの開催実績｜すでに15名の決勝進出者が決定

これまでに東京・大阪・福岡で計5回の予選を実施し、すでに15名の決勝進出者が決定しています。

一般のトレーニング愛好家から指導者まで、多様なバックグラウンドを持つ参加者が真剣勝負を繰り広げています。

また、女性選手の決勝進出も決定しており、

性別を問わず体力のみで競える大会であることを示しています。

■大会の特徴１.｜毎回異なる「シンプルだが過酷」な競技

競技内容はファンクショナルトレーニングをベースとし、毎予選ごとに異なる種目が設定されます。

ルールは非常にシンプルである一方、ごまかしの効かない構成となっており、

競技経験の有無に関わらず「体力の総合力」が試されます。

■大会の特徴２.｜誰にでも開かれた“挑戦の扉”

本大会は参加費無料。

特別な実績や資格は不要で、日頃からトレーニングを行っていれば誰でも挑戦可能です。

「自分の体力はどこまで通用するのか」その問いに真正面から向き合える場として、

多くの挑戦者が集まっています。

■代表コメント

SUMIグループ会長 鷲見貴彦

「87歳になっても毎日10キロ走る知人の姿を見て、日本にはまだ“挑戦できる力”があると感じました。日本では平均寿命が延びる一方で、健康寿命との差が課題となっています。『SAMURAI 2026』は、特別な競技経験ではなく、日常的に体を動かしてきた人の努力の積み重ねが形になるよう設計しました。この大会が、年齢や立場に関係なく、自分の体と向き合い、挑戦し続けるきっかけになれば嬉しいです。」

■公式YouTube『SUMIちゃんねる』にて大会の様子を公開

これまでに開催された予選大会の様子を、YouTube公式チャンネルにて公開しています。

実際の競技の雰囲気や、挑戦者たちが本気で体力に挑む姿を映像でご覧いただけます。大会のリアルな空気感や熱量を、ぜひ動画でも体感してください。

▼大会動画はこちら（YouTube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4dQv9eSzkog ]

■ 予選大会 開催スケジュール（全15回）

＜開催決定＞

- 第6回予選：2026年2月11日（水・祝） 東京 / 八重洲スクールシェア- 第7回予選：2026年3月1日（日） 名古屋 / なごのキャンパス- 第8回予選：2026年3月29日（日）仙台 / タイヤワールド館ベストドーム

＜2026年4月以降の開催予定＞

- 2026年4月：大阪- 2026年5月：東京- 2026年6月：名古屋- 2026年7月：東京- 2026年8月：福岡- 2026年9月：大阪・東京※各月の開催日・会場の詳細は決定次第、公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。

■ 決勝戦 （FINAL）

日程：2026年10月12日（月・祝）

会場：BumB 東京スポーツ文化館 メインアリーナ（東京・新木場）

出場条件：各予選上位3名＋全予選を通したタイムトライアル総合上位者

■大会概要

＜賞金＞

決勝戦では、上位入賞者に対して以下の賞金が授与されます。

・優勝：1,000万円

・2位：300万円

・3位：100万円

・4位～8位：それぞれ50万円、30万円、20万円、10万円、5万円を贈呈

＜参加条件＞

18歳以上・健康で競技に参加可能な方・自分の限界に挑戦したい方

＜公式サイト＞

https://samurai20xx.com

＜取材・お問い合わせ＞

SAMURAI運営事務局

Mail：samurai.kanri0818@gmail.com

※予選大会・決勝大会ともに取材・撮影が可能です。

選手インタビュー、競技撮影についてもお気軽にご相談ください。

SUMIグループは、8社のグループ会社で構成され、「心も体も健康で幸福な人であふれる社会＝Well-being」の実現を目指す、日本最大級のウェルビーイング領域の企業グループです。株式会社LAVA International、株式会社FEEL CONNECTION、株式会社VB NEXTなど、各分野に強みを持つグループ会社が連携し、フィットネス、健康・美・癒しを中心に、16業界・45事業を国内外で展開しています（※2026年2月時点）。2014年のシンガポール以降、ベトナム・マレーシアなど海外進出にも積極的に挑戦し続けています。

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計280万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International公式サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点（累計）