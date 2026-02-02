3月24日(火) AndTech「自動車における加飾技術の最新動向と多機能化・高付加価値化および環境対応に向けた展開」WEBオンライン Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる自動車 加飾技術における課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「自動車 加飾技術」講座を開講いたします。

加飾技術の全体像と個別技術の特徴や使い分けの解説にはじまり、環境負荷低減に貢献するＮｅｏ-ＴＯＭ工法による加飾技術や光学フィルム及び自動車内装加飾フィルム向けを中心としたUV硬化型アクリル樹脂の設計方法や特長及びその物性について紹介！

本講座は、2026年03月24日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ebafd-fe96-6868-ae4a-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：自動車における加飾技術の最新動向と多機能化・高付加価値化および環境対応に向けた展開

開催日時：2026年03月24日(火) 09:30-16:55

参 加 費：60,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0ebafd-fe96-6868-ae4a-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・自動車内外装向け加飾技術の基礎知識と工法の使い分け

・加飾プラス機能/環境/少量多品種に関する知識と情報

・塗装/めっき代替技術や動向に関する知識と情報

・今後の車載部品の高付加価値化開発に向けた参考情報やヒント

・フィルム加飾技術 真空・圧空成形技術 TOM工法

・型内塗装工法の技術要件、同工法のメリット、優位点、差別化等の情報

・欧・米・中国市場の最新動向

・革新的な車のモノづくりへの可能性

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目

第1部 自動車内外装における加飾技術の最新動向～機能付与/環境対応/少量多品種による高付加価値化～

【講演主旨】

自動車プラスチック部品には、表面質感を向上させる目的で、様々な加飾技術が開発、適用されてきた。特に近年、高い質感が得られるフィルム系加飾技術の開発が進んでおり、意匠価値が高い加飾表現が施されるほど、その商品価値は高くなる。さらに今後は、意匠性だけでなく、「機能との融合」「環境対応」「少量多品種」が求められ、より高付加価値化が進むと予想されている。今回講演では、自動車向けを中心とした加飾技術の概要と特徴を解説し、今後の動向について展望する。

【プログラム】

１．加飾技術とは

1-1. 加飾技術の活用事例

1-2. 加飾技術と意匠価値

1-3. 加飾の感性価値向上

1-4．自動車加飾技術の歴史

２．加飾技術の概要と特徴

2-1. 加飾技術の歴史/進化/分類

2-2. ノンスキン/インモールド/アウトモールド加飾

2-3. 加飾工法の特徴と使い分け

３．自動車加飾技術の動向

3-1. 加飾トレンド（外装/内装）

3-2. 外板部品のモジュール化/樹脂化

3-3. 自動車進化と求められる加飾技術

４．加飾プラス機能付与

4-1. 機能付与の事例

4-2. 注目技術トピックス

５．環境に配慮した加飾技術

5-1. 塗装/めっき代替技術

5-2. サーキュラーエコノミー対応技術

5-3. 自動車業界での取り組み

６．加飾の少量多品種対応

6-1．３Dプリンタと加飾

6-２．現状課題と取り組み

７．まとめ

【質疑応答】

【キーワード】

加飾技術、質感向上、機能付与、自動車内装、自動車外装、サスティナブル、少量多品種、加飾フィルム、高付加価値化、塗装代替、自動車リサイクル

【講演のポイント】

自動車向けを中心に３０年間、加飾の実務経験を有し、加飾技術研究会の理事も務める講演者が、難解な加飾技術の全体像と個別技術の特徴や使い分けを分かり易く解説する。さらに自動車進化予測や最新技術情報から、今後の自動車加飾動向を展望する。

第2部 「塗るから貼る」へ 新たな車づくりに貢献するＴＯＭ工法

【講演主旨】

地球温暖化への取り組みが社会的要請としてすべての産業界に求められている。とりわけ自動車業界においては、全世界で年間生産台数が約９，０００万台の規模となっており、使用段階に加え、生産段階における環境負荷の低減が求められている。環境負荷の低減に加え、多様化する顧客への要求に応える新たな意匠や機能の付与も容易であるTOM工法について理解を深めていただければ幸いである。

【プログラム】

1.はじめに

1.1 自動車と環境問題

1.2 自動車における環境影響評価

1.3 カーボンフットプリント

2.加飾技術

2.1 加飾技術のあらまし

2.2 自動車における加飾のトレンド

2.3 塗装からフィルム加飾へ

3.TOM工法とNeo-TOM工法

3.1 原理

3.2 プロセス

3.3 自動車部材への応用

4.加飾フィルム

4.1 加飾フィルムの構成

4.2 被覆の形態

4.3 TOM用フィルムと今後の展開

5.TOMマシンの最新技術

5.1 TOMマシンのラインアップ

5.2 最新機能の紹介

5.3 TOM成形の支援技術

6.おわりに

【質疑応答】

【キーワード】

地球温暖化、カーボンニュートアル、TOM工法、フィルム加飾

【講演のポイント】

本講演では塗装に替わる加飾の一手法として布施真空株式会社が世界に先駆け開発したTOM工法が自動車に加えさまざまな産業分野のモノづくりに貢献していることを紹介する。

第3部 型内塗装工法の魅力、自動車モノづくりに見る新たな可能性

【講演主旨】

2016年に世界初の型内塗装成形部品の量産採用が始まってからちょうど10年を経過した。その間EVやFCV車等の環境対応車、自動運転技術の普及に並行する形で型内塗装工法を用いた自動車内外装部品適用も新たな時代を迎えようとしている。

本講演では過去の経緯と型内塗装工法による新たな付加価値、メリット、及び車のモノづくりそのものに与える可能性にも触れて現在の市場動向を説明します。

【プログラム】

1. 型内塗装工法のこれまでの流れ

1.1 開発期から量産採用まで

1.2 量産採用から現在に至る内外装部品適用まで

2. 型内塗装加工技術が普及する理由

2.1 工法上のメリット

2.2 デザイン性、加飾品質、コスト上のメリット

2.3 CO2削減、Sustainabilityについて

3. 最新の部品適用、開発の動向

3.1 EV車を対象とした内装部品適用事例

3.2 最新の外装部品適用事例と開発動向

４．車のモノづくりに見る新たな可能性

4.1 テスラ社の挑戦

【質疑応答】

【キーワード】

・型内塗装

・革新的な塗装代替技術

・塗装におけるSustainability

・革新的な車のモノづくり

・EV車用高付加価値加飾

・成形部品の低コスト化

【講演者のPRポイント】

型内塗装工法に求める成形加工技術、金型ノウハウ、専用塗料の技術要件全てに精通。

欧州メーカーの先行技術と国内メーカーとの技術アライアンスを取りまとめ、国内普及の課題解決に従事しています。

現在は国内自動車用途で本加工法による製品開発をサポートしており、国内外マーケットの最新情報が得られます。

第4部 フィルム用UV硬化樹脂の開発・高機能化と 加飾材料への応用展開

【講演主旨】

UV塗料の原料として一般的に用いられるUVモノマー、オリゴマーの他にUV硬化型アクリル樹脂の用途展開が期待されている。

本講演では、光学フィルム及び自動車内装加飾フィルム向けを中心にUV硬化型アクリル樹脂の設計方法や特長及びその物性について紹介する。特に加飾フィルムでは、耐薬品性と伸びのバランスが取れた設計手法を中心に解説し、ウレタンアクリレートの設計手法や機能性UV硬化アクリル樹脂の設計、最近のトピックスとして環境対応型の開発事例についても合わせて解説する。

【プログラム】

1.UV硬化概論

2.UV硬化型アクリル樹脂の合成

2-1 ラジカル重合の合成例

2-2 UV硬化型アクリル樹脂の設計

2-3 UV硬化型アクリルウレタン樹脂の設計

2-4 ウレタンアクリレートの設計

3.UV硬化型アクリル樹脂の性能、評価

3-1 硬度、タックフリー性、伸度

3-2 低カール化、耐SW性の両立

3-3 伸びるハードコートの設計処方

4.ウレタンアクリレートの機能化

4-1 低カール化と耐SW性の両立

4-2 UV硬化PUDの設計

4-3 シリカハイブリット材料との複合系の特徴

4-4 伸びと耐薬品性の両立

5.機能性UV硬化樹脂の設計と性能

5-1 帯電防止

5-2 環境対応型

【質疑応答】

【キーワード】

加飾用UV硬化型樹脂、伸びと耐薬品性の両立

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上