【沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん】人気スポット サイクリングラリー＠宜野湾

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん（沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1、総支配人：佐藤 傑）は、2026年3月1日（日）から5月6日（水）までの期間、春の沖縄をアクティブに楽しむ体験型企画として、「電動アシスト自転車でサイクリングラリー＠宜野湾」を開催いたします。

毎年3月から海開きが始まるほか、心地よい潮風を感じられる季節となるこの季節に、スタイリッシュな電動アシスト自転車で海沿いや街中を巡り、宜野湾エリアを中心とした当ホテルがおすすめするスポットを周遊するサイクリングラリー企画です。

このサイクリングコースは全長約10kmとなっていますが、脚力に自信のない方でもお気軽にご参加いただけるよう最新の電動アシスト機能を備えた機種をホテルにご用意しております。おすすめスポットでは、この企画ならではの特典を得られるほか、ゴール地点となる当ホテルでは参加者全員に完走賞として「ブルーシールアイス」をプレゼントいたします。

本企画を通じて、当ホテルは、地域事業者の皆さまとの連携を図るほか、温室効果ガスの無い持続可能な観光スタイルの提案を推進してまいります。

サイクリングラリー実施スポット・特典

沖縄発のeレンタサイクル（１回の充電で約70Km走行可能）宜野湾港マリーナ宜野湾港マリーナ

沖縄県内最大級のマリーナ。クルージングやフィッシングチャーターなど、マリンレジャーの中心地。

特典：クルージング招待の抽選券



営業時間

9:00A.M.～5:00P.M.

定休日：毎週火曜日

まりりんぎのわん 宜野湾マリン支援センターまりりんぎのわん 宜野湾マリン支援センター

海の自然観察ツアーやマリンスポーツ体験、ダイビングライセンス取得講座など海外ゲストの需要高。

特典：沖縄のお菓子をプレゼント

営業時間

9:00A.M.～9:00P.M.

定休日：なし

ブルーシール牧港本店ブルーシール牧港本店

「アメリカ生まれ、沖縄育ち」1948年の創業以来長く愛されているブルーシールアイスクリーム本店。

特典：ゴール地点(ホテル)でアイスを参加者へプレゼント



営業時間

10:00A.M.～10:00P.M.

定休日：なし

HYGGE OkinawaHYGGE Okinawa

体に優しい焼きドーナツ。グルテンフリーの玄米ドーナツやホエイを使用したドーナツを販売。

特典：商品をご購入いただいた方にドーナツ1個プレゼント



営業時間

11:00A.M.～ 5:00P.M.(火、木、土曜日)

定休日：日・月・水曜日

B＋（ビープラス）B＋（ビープラス）

「美」と「健康」をコンセプトとしたライフスタイルショップ。栄養価の高い「生甘酒」を販売。

特典：甘酒ドリンク（甘酒プレーン）を1杯ご提供



営業時間

10:00A.M.～ 5:00P.M.

定休日：日・月・祝日

※最新情報はグーグルマップ、Instagramをご確認ください。

「電動アシスト自転車でホテル周遊サイクリングラリー」概要

【実施期間】2026年3月1日（日）～2026年5月6日（水）

【実施場所】宜野湾エリアおよび沖縄プリンスホテル周辺

【対 象】電動アシスト自転車 GREEN RIDEをレンタルされる方

【受付時間】 8:00 A.M. ～ 8:00P.M. （最終返却時間）

※実施スポットの営業時間は店舗ごとに異なります。

【受付場所】 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん 1F ショップ

【利用料金】2時間2,500円（消費税込み）

出発前には、株式会社沖縄ポッカコーポレーションの協力により、「さんぴん茶」または

「パワーギア」をご提供し、サイクリングシーンをサポートします。

※全施設周遊できない場合も参加可能。スポットごとに特典を付与いたします。

「パワーギア」

沖縄ポッカより発売している沖縄限定のエナジードリンク。

ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、ナイアシン、グルタミン酸など、体に嬉しい成分を炭酸の刺激と一緒に摂れる「がんばりたい時のエナジードリンク」。

「パワーギア 沖縄」※沖縄県限定発売

「GREEN RIDE OKINAWA」

沖縄セルラーと株式会社Jテックが連携し、運営する観光向けスマートeレンタサイクルサービス。専用アプリで簡単にレンタルでき、環境と安全に配慮した沖縄工場製造のモビリティを使用しています。移動の利便性と快適性を両立し、利用者の声を反映した持続可能な観光体験を提供します。

〈春のサイクリングラリーキャンペーン〉

【協賛】

株式会社沖縄ポッカコーポレーション、フォーモストブルーシール株式会社、

宜野湾港マリーナ、宜野湾マリン支援センター、HYGGE Okinawa、B＋