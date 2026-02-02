【紀ノ国屋】71年の歴史に幕を下ろす名鉄百貨店。メモリアルな最後のコラボ「ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ」が登場！

株式会社紀ノ國屋

2026年2月末をもって、71年にわたる長い歴史に幕を下ろす名鉄百貨店。現在開催中の「71年分の感謝祭」にあわせて、紀ノ国屋では名古屋店の閉店を記念したメモリアルなコラボ企画として、「ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ」を、2月４日（水）より各色150個の数量限定で発売します。名古屋駅前のランドマーク「ナナちゃん」をモチーフに、これまでのたくさんの思い出と、感謝の気持ちを込めた特別な一品です。

ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ ピンク名古屋駅前のランドマーク「ナナちゃん」をデザイン！

名古屋駅前で長く親しまれ、待ち合わせ場所としても多くの人に愛されてきた「ナナちゃん」。その印象的なシルエットを、紀ノ国屋のロゴとともにあしらいました。透明な樹脂製ポケット越しに見えるデザインが、さりげなくかわいらしい仕上がりです。

機能性も◎ 便利な保冷巾着

付属の保冷巾着は内側にラミネート加工を施し、ランチボックスなどを入れて保冷しながら持ち運べます。巾着タイプで出し入れしやすく、毎日のランチやちょっとしたお出かけにも使いやすい、実用性の高いアイテムです。

ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ ネイビー

カラーは２色をラインアップ！

ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ ピンクナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ ネイビー背面の紀ノ国屋ロゴ ピンク背面の紀ノ国屋ロゴ ネイビー

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ

■カラー：ピンク、ネイビー

■販売価格：各\2,750（税込）

■サイズ：約タテ24cｍ/ヨコ27.5cｍ/マチ15cｍ

■素 材：コットン、ポリエステル

■販売店舗：紀ノ国屋 名古屋名鉄百貨店

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

「ナナちゃん」について

名鉄百貨店前に立つ巨大マネキン「ナナちゃん」は、名古屋駅前のランドマークとして、長年にわたり多くの人に親しまれてきました。季節やイベントにあわせてさまざまな衣装に着替える姿は、訪れる人の目を楽しませ、待ち合わせ場所としてもおなじみの存在です。

時代や街の変化とともに装いを変えながら、いつもそこに立ち続けてきたナナちゃん。名古屋の日常や思い出の風景に、そっと寄り添ってきた存在として、今も多くの人の記憶に残っています。

設置場所：名鉄百貨店本店前（名古屋駅前）

身長：約6m10cm

素材：FRP硬質塩ビ樹脂

設置年：1973年

公式サイト：https://mds.e-meitetsu.com/nana/about.html