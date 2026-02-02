日印次世代共創カンファレンス「日印共創の最前線 ― 未来を動かすインパクト ―」を2月17日（火）に開催

特定非営利活動法人アイセック・ジャパン認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパンは、2026年2月17日（火）、日本とインドの共創をテーマとした「日印次世代共創カンファレンス」を開催します。本イベントでは、日印関係の最前線で活躍する実務家・専門家を招き、社会・文化・経済・ビジネスの視点から、日印共創の現在地と未来の可能性を多角的に議論します。【開催概要】

日時：2026年2月17日（火）15:00～18:00（一部セッションのみの参加も可能です。）

形式：ハイブリッド形式

会場：ワイム貸会議室神田 Room7A（東京都千代田区内神田1-18-12 内神田東誠ビル7階）

オンライン配信はZoomにて行います。

参加費：無料

主催：認定特定非営利活動法人 アイセック・ジャパン

後援：公益財団法人 日印協会

対象：企業・団体・個人・学生どなたでも参加可能です！

お申込み方法：こちらのフォーム(https://forms.gle/5r36XsBu21RiVmRZ6)からお申込みください。





【コンテンツ】

講演「インドとインド人のリアル社会・文化から紐解く日印関係」

登壇者：笠井 亮平氏

（公益財団法人 日印協会 顧問）

現代の日印連携の前提となっているインドの社会や文化、そしてインド人の特徴を、日本との相違点を踏まえながら解説いただきます。

講演「経済・ビジネスにおける日印関係の現状とこれから」

登壇者：大西 勝視氏

（株式会社みずほ銀行 国際戦略情報部）

経済・産業・ビジネス領域における日印連携について、その現状や動向・直面する課題や今後の動きを行政・経済団体・企業など各領域での取り組みを踏まえ解説いただきます。

事例・取り組み紹介「アイセック・ジャパン 日印研修生交換事業、日本企業でのインド人インターン生受け入れとスタディツアー」

登壇者：認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン等

主催者のアイセック・ジャパンが今年度実施したインド人インターン生の日本企業での集中受入れプログラムに関して、インドでの経験やインド人インターン生との交流などを通じて得た気づきや学びをご紹介します。また、実際に来日したインターン生とその受け入れ先企業からのプレゼンで、実際の現場の声をお届けします。





パネルディスカッション「最前線の現場がとらえる日印関係の未来と課題と面白さ」

登壇者：

近藤 祐市氏

株式会社ゴーゴーインディア 代表取締役

Sameer Chowdhery氏

Komon Smarttrade Pvt. Ltd Co - Founder

小幡 重人氏

味の素株式会社グローバルコミュニケーション部 メディアグループマネージャー

山田 達也氏

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 グローバル事業部マネージャ

ビジネスの現場で日印連携を推進すること、インド人材と関わることはなぜ「いま」重要なのか。

そして、注目される日印ビジネスの理想と現実のギャップとは何か、10年後の日印関係はどうなっているのか・・・

各領域の最前線で日印連携に取り組むパネリストたちの視点から、その未来・課題・そして面白さをお話しいただきます。

イベント後半にはネットワーキングの時間も設け、参加者同士や登壇者と交流いただけます。

【こんな方におすすめ！】- インド市場・人材にビジネスの観点から関心のある方- インドでの事業展開や人材との接点を模索している方- 経済・ビジネスにおける日印共創の現状を学びたい方

オンラインにて同時配信も行います。また、一部のセッションのみの参加も歓迎しております。



ご興味のある方は、こちらのフォームよりお申し込みをお待ちしております。

お申込みURL : https://forms.gle/5r36XsBu21RiVmRZ6(https://forms.gle/5r36XsBu21RiVmRZ6)

イベント、アイセック・ジャパンのインド人インターンシップ受け入れ事業に関するお問い合わせ先：

認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン（担当：宮田）

メールアドレス ayaki.miyata@aiesec.jp





【認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン】

AIESEC（アイセック）は1948年に設立された、世界最大級の学生団体です。世界100以上の国と地域に支部を持ち、約30,000人のメンバーが活動しています。第二次世界大戦を背景に設立され、「平和で人々の可能性が最大限発揮された社会」の実現を目指しています。私たちは、その実現には若者のリーダーシップを育むことが必要だと考えています。アイセック・ジャパンはその日本支部として1962年に設立されました。現在ではNPO法人格（認定特定非営利活動法人）を取得して活動をしております。https://www.aiesec.jp/(https://www.aiesec.jp/)