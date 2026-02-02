3月24日(火) AndTech　WEBオンライン「基礎さえ押さえればOK！　炭素繊維強化プラスチック（CFRP）～自動車を例としての課題と可能性～」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せる「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）」における課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）」講座を開講いたします。

CFRPの特殊な物性、製造方法、利点・欠点といった基礎の解説をはじめ、モビリティ分野を事例としたその活用状況、展開の可能性・課題を整理し、カーボンニュートラルの視点や展示会レポートなど最新の情報もご提供！

本講座は、2026年03月24日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0f5ca7-caf4-6a9a-afa8-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：基礎さえ押さえればOK！ 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）

～自動車を例としての課題と可能性～

開催日時：2026年03月24日(火) 13:00-16:30

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

城西大学 理学部 化学・生命科学科 橋本 雅司 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

１）CFRPの基礎（利点・決定）

２）力学特性と設計

３）金属代替 検討のポイント

４）CFRPの評価・観察方法

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

炭素繊維強化プラスチックは究極の複合材です。きわめて強度剛性の高い炭素繊維とその真逆のプラスチックが複合化した材料です。このため、複合した際の物性挙動、そもそもの複合化の方法は特異性が強い材料です。

この原理原則の理解こそが重要です。この基礎さえ理解できれば、その特徴を十分理解できます。

軽量ですが、極めて強度が強いことから航空機では必須の材料であり、燃料電池車の高圧水素タンクとしても欠くべからざる材料になってます。風車の大型化もCFRPの効果によるものです。

CFRPの特殊な物性、製造方法、利点・欠点といった基礎を解説します。モビリティ分野を事例として、その活用状況、展開の可能性を課題も整理します。

基礎と応用状況を理解できるとともに、カーボンニュートラルの視点や展示会レポートなど、最新の情報を得ることができます。

【プログラム】

１．はじめに

1.1 プラスチックとは

1.2 炭素繊維とは

1.3 CFRPとは

1.4 複合材としての物性

２．力学特性と設計の概要

2.1 複合則

2.2 積層板理論

2.3 破壊則

2.4 CAE

３．成形加工法と選定の考え方

3.1 加工法全般

3.2 近年の加工法

4．金属代替としての検討ポイント

4.1 金属材料とCFRPの違い

4.2 要求特性とコスト

5．CFRPの評価・観察方法

5.1 物性評価、界面評価

5.2 部品評価（マクロ計測・ミクロ観察）

5.3 最新観察法 各種

6．活用状況と課題

6.1 全体状況

6.2 カーボンニュートラルの視点での順風

6.3 モビリティ

航空機／自動車（FCV以外）

6.4 エネルギー分野

風力発電／水素（FCV、貯蔵と発電）

【質疑応答】

【キーワード】

・CFRP

・炭素繊維

・複合材料

・成形加工

・カーボンニュートラル

【講演のポイント】

炭素繊維強化プラスチックは原理原則の理解こそが重要です。

この基礎を徹底的に解説します。写真図表が豊富で、初めて学ぶ方も、理解できる資料＆内容です。

