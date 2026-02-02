女性活躍推進事業“Fellne”と協力した、『オフィス業務AI自動化セミナー』を開催（参加費無料、オンライン）

AISEE CONNECT株式会社

AISEE CONNECT株式会社（代表取締役社長：松山 利基、以下「AISEE CONNECT」）は、2026年2月4日および18日に、株式会社オカモトヤ（https://www.okamotoya.com/）が運営する女性活躍推進事業“Fellne”（https://fellne.net/）※と協力し、『明日から使える、オフィス業務AI自動化セミナー』を開催いたします。

※株式会社オカモトヤが、創業110年の老舗専門商社の強みを活かした製品・サービス・空間開発を通じて中小企業の女性活躍推進をサポートする事業

１．セミナーについて

本セミナーは、「明日から使えるオフィス業務AI自動化」をテーマに、オフィス業務におけるAIの基礎理解から、実際の業務自動化・効率化まで、初心者の方にもわかりやすく解説する内容となっております。

AIツールの使い分けや活用事例に加え、プロンプト作成や複数AIツールを組み合わせたワークフロー構築を、実際に体験しながら学んでいただけます。

生成AIを自分の業務に取り入れる第一歩として、ぜひお気軽にご参加ください。

（１）セミナー概要

・日時：2026年2月4日（水）および18日（水）11:00~13:00 ※各日同じ内容です

・参加対象者：AIツールを活用し、日々の業務の効率化・自動化を進めたい社会人の方

・参加費：無料

・場所：オンライン

・準備物：PC・普段お使いのAIツール

（２）当日のカリキュラム（予定）

１.第一部「AIの基礎を学ぶ」（11:00~11:50）

・ChatGPT／GeminiなどのAIツールの基礎と使い分け

・営業・総務・経理など、業務別AI活用事例

・AI導入における成功例・失敗例と進め方のポイント

２.第二部「AI自動化体験」（12:00~12:50）

・AIから理想のアウトプットを引き出すプロンプト作成のコツ

・複数のAIツールを組み合わせた業務自動化ワークフロー構築

・実務を想定した体験型ワーク

（３）申込方法

こちらのURLよりお申込みください ※株式会社オカモトヤのセミナーページに遷移します

Fellne AIセミナー - 明日から使えるオフィス業務ＡＩ自動化セミナー(https://e-ve.event-form.jp/event/122865/Fellne-AISeminar)

２．講師紹介

AISEECONNECT株式会社 代表取締役／IT整備士協会 認定講師（AI）

松山 利基

・不動産・製造・人材など幅広い業界で1,000名以上にAI研修を提供。

・複数教育事業の立ち上げ経験を活かし、初学者にもわかりやすい「明日から使える」実践型研修を企画運営。

３．AISEE CONNECTについて

ー挑戦する人の“想い”と、人生をささえる“仕事”を、AIの力で結びつける。ー

かつてないスピードでテクノロジーが進化する時代。AIはわたしたちの生活、仕事、そして未来を大きく変えようとしています。

わたしたちは『女性向けAIスクール AISEE（アイシー）』の提供をはじめ、「AIラーニング事業」「キャリアデザイン事業」「コミュニティ事業」を通じて、技術と人、人と企業をつなぎ、 時代の進歩を、一人ひとりが幸せをつかむ確かな力に結び付けていきます。

AISEE CONNECT株式会社 公式HP：https://aiseeconnect.co.jp

女性向けAIスクール『AISEE』：https://aiseeconnect.co.jp/lp/aisee/

＜セミナー登壇など、連携に関するお問い合わせ＞

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://aiseeconnect.co.jp/contact