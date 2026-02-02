HARIAS製品とIMP.の魅力に触れる 「I’MPerfect. Special POPUP」をZeroBase渋谷にて、2月11日（水）～15日（日）の5日間開催決定！

株式会社HARIAS

　株式会社HARIAS（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田みどり）は、2026年2月11日（水）～15日（日）に、ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8）にて、新CM公開を記念して「I’MPerfect. Special POPUP」を開催いたします。




　2026年1月15日より放映を開始した、HARIASを代表するアイテムである「HARIAS（ハリアス）薬用クッションファンデーション」の新TVCM「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇の完成を記念し、HARIAS製品をフルラインで手に取っていただける期間限定POP UPを開催いたします。本イベントでは、HARIASの #ケアするファンデ と新CMコンセプト「I’MPerfect」をご体験いただける企画を多数ご用意しています。



　会場内では、新ビジュアルの展示やCM・メイキング映像の放映はもちろん、IMP.の椿泰我さんカメラによるCM撮影現場の舞台裏を収めた貴重なオフショットを特別に公開いたします。また、HARIASの人気ラインナップをお得にお買い求めいただける会場限定のスペシャルセットもご用意。ご購入者様にはCM公開を記念した、キービジュアルのオリジナルステッカーを特典としてプレゼントいたします。（同期間、POPUP以外のHARIAS公式が運営する各種ECサイト、全国のHARIAS取扱店舗/バラエティストアでもお取り扱いがございます。）この特別な機会をぜひご利用ください。


Special POPUP　イベント詳細

■会場イメージ

※画像はイメージとなります。

　渋谷駅から徒歩1分、道玄坂下交差点に面した渋谷の中心ともいえるアクセスのよい立地にある「ZeroBase渋谷」にて、地下1階～2階までの全フロアとともに屋外壁面ビジョンまでイベントをお楽しみいただけます。


■フォトブース

※画像はイメージとなります。

　フォトブースでは、4,500×2,400サイズの新CM大型キービジュアルや個人写真を集めたビジュアルボードを展示。また、新CM発表会でもディスプレイしていたHARIAS薬用クッションファンデーションの大型オブジェと一緒に撮影いただけるフォトスポットもご用意いたします。


■POPUP販売アイテム

　オンライン限定アイテムをはじめ、HARIAS製品をフルラインで手に取っていただけます。


会場限定のスペシャルセット、シークレットアイテムも登場予定です。



HARIAS薬用クッションファンデーション





カラー 　：4色（ベージュ、オークル、ニュートラル、アンバー）


内容量　 ：15g（約1か月分）


価格 ：3,520円


※よりムラなく塗布できるピンクパフが特典として付いています。





日本初W有効成分配合※1の薬用クッションファンデーション。


2025年には累計販売数100万個※2を突破し、ベストコスメ3冠に輝きました。


シワ改善、肌荒れ防止、美白※3 効果も期待できるWの有効成分・ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを採用。有効成分と好相性の美容成分を選りすぐり、メイクタイムをスキンケアタイムに変える独自処方が完成しました。上質なツヤ肌が長続きするロングラスティング処方で、美しい仕上がりを24時間キープ※4します。



※1：日本初W有効成分配合とは、有効成分としてナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合かつ、独自成分として高濃度フラバンジェノール(R)を配合したクッションファンデーション。


※高濃度フラバンジェノール(R)とは、従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。


※フラバンジェノール(R)は、株式会社東洋新薬の登録商標です。


※2：2025年9月時点　レフィルを含む累計販売個数


※3：メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐこと


※4：HARIAS薬用クッションファンデーションの塗布有無で1時間、3時間、6時間、24時間後の左右顔のメイクキープ効果を測定し、比較した結果。株式会社東洋新薬調べ。



HARIASホットクレンジングジェル






内容量　 ：120g（朝晩ご使用で約1か月分）


価格 ：3,800円





HARIAS薬用クッションファンデーションを優しくすっきりオフしながら毛穴を徹底洗浄する温感クレンジングが新登場。夜のメイク落としだけではなく、朝の毛穴ケア洗顔としてもお使いいただける処方です。じんわりやさしい温感と、ハーバルウッディのアロマに包まれながら、とろんとなめらかなジェルで1分間の摩擦レス洗浄を。キメ細かいクリア肌へと導く「毛穴ケアの新習慣」をHARIASがご提案します。



HARIASフェイスパウダー






内容量　：7g


価格　　：3,980円





きめ細かな微粒子パウダーが肌になめらかにフィットし、ナチュラルな立体感※1を演出。シルキーで毛穴レスなツヤ肌へと導きます。さらっとした美しい肌が24時間※2続くキープ力にも注目。



※1：メイクアップ効果による


※2：24時間とはハリアスパウダーの塗布有無で1時間、3時間、6時間、24時間後の左右顔のメイクキープ効果を測定し、比較した結果。株式会社東洋新薬調べ。



HARIASメイクキープミスト






内容量　：40ml


価格　　：3,980円





汗や皮脂に負けないツヤ肌をメイクしながら花粉や大気から肌を守る、仕上げ用ミストです。スキンシャイニング成分が素肌のツヤと輝きを高めてくれます。



HARIASプレメイクアップUV






内容量　　：30g（約1か月分）


価格　　　：3,980円





SPF50+・PA++++で肌を紫外線から強力にガードしながら、トーンアップ効果で明るい肌へと整えるメイクベース。まるで美容液のような密着ヴェールがうるおいをラップし、みずみずしい美肌へ。



HARIASリペア＆グロウマスカラ






内容量　　：6g（約1か月分）


価格　　　：3,960円





私たちの身体がもつ仕組みに着目した新発想の美容液マスカラ。メイクもケアもこれ1本で叶えます。クリアブラックカラーが素顔感を残しながら印象的な目元へ。肌と毛髪の健やかな働きをサポートする高濃度フラバンジェノール(R)※が、まぶた・目周り・まつ毛にアプローチ。メイクしている間ずっと美容液成分がまつ毛を集中的にケアします。



※従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。


■会場内特典｜SNSキャンペーン参加でHARIASオリジナルドーナツをプレゼント！

※画像はイメージとなります。

　IMP.をイメージしたカラーのドーナツを特別に作成し、使用楽曲「CARAMEL」にちなみ、キャラメル風味もご用意いたしました。



会場内でSNSキャンペーンにご参加いただいたお客さまにプレゼントいたします。イベントの記念にぜひお持ち帰りください。



※SNSキャンペーンの詳細については、会場内にてご確認ください。


※ドーナツは数に限りがございますので、ご了承ください。





■HARIAS×IMP. 　I’MPerfect.　オリジナルステッカーをプレゼント！

※画像はイメージとなります。

　本ポップアップイベント開催を記念して、 HARIAS製品のご購入特典として今年度のキービジュアルのステッカーを、プレゼントさせていただくことが決定いたしました。


※店頭・オンライン販売も対象となります。



■キャンペーン期間


2026年2月11日（水）～　※なくなり次第終了。



■キャンペーン内容


HARIAS各種商品1点お買い上げでステッカー1枚をプレゼント。



※数に限りがございます。





■キャンペーン購入対象取り扱い店舗：


・I’MPerfect. Special POPUP 会場内


・HARIAS公式が運営する各種ECサイト


　公式オンラインストア / Amazon / 楽天市場 / Qoo10 / Yahoo!ショッピング/ TikTok shop


・全国のHARIAS取扱店舗/バラエティストア等


※各対象店舗にてプレゼントを開始いたします。


※一部お取り扱いのない店舗がございます。


I’MPerfect. Special POPUP 開催概要

・名称　　：＃ケアするファンデといっしょだから、I‘MPerfect. Special POPUP


・日時　　：2026年2月11日（水）～2月15日（日）11:00～20:00


・場所　　：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8　B1～2F）


・アクセス：JR山手線渋谷駅徒歩2分 / 地下鉄渋谷駅A4出口徒歩1分




・ご来場予約方法：事前予約と当日予約にてご案内いたします。


　　　　　　　　　どちらも先着順でのご予約となります。



■事前予約（先着）について


・予約開始：2月4日（水）22時～


・予約方法：以下手順をご確認ください。



１.「【公式】HARIASオンラインストア」LINE（https://lin.ee/3DHYwNI）を友だち追加いただく


２.【公式】HARIASオンラインストアLINE　トーク画面下部の「MENU」を押して「入場整理券」をタップ


３.「許可する」をタップ


４.申し込み希望日時を選択


５.最終確認をいただき「入場整理券を申し込む」をタップ


６.受付完了


※「整理番号」が発券されましたら、ご予約受付完了となります。



　<予約枠： 2月11日（水）～2月15日（日）11:00～20:00の間、全18枠>


　11:00～11:30 /11:30～12:00/12:00～12:30/12:30～13:00/13:00～13:30 /13:30～14:00/


　14:00～14:30/14:30～15:00/15:00～15:30 /15:30～16:00/16:00～16:30/16:30～17:00/


　17:00～17:30/17:30～18:00/18:00～18:30/18:30～19:00/19:00～19:30 /19:30～20:00/



※尚、当日予約枠は、ご予約状況に応じて可能な限りご用意する予定です。数に限りがございますので上限に達しましたら受付終了となります。ご理解賜りますようお願い申し上げます。


※入場料は無料です。



■当日予約に関して


・当日予約枠は、会場前にて整理券を配布いたします。配布のご案内については、HARIAS公式X（https://x.com/harias_official）にてお知らせいたしますので、ご確認ください。



■ご予約／ご来場に関する重要事項


・ご予約枠については、事前予約、当日予約枠ともに、抽選ではなく各回先着順となります。


・ご予約枠は、全枠が埋まり次第受付終了いたします。


・お申し込みは、お1人様1回までとなります。


・同一LINE ID及び同一人物からの複数お申込みは不可となりますのでお気をつけください。


・お申込み時は、同行者様を含め最大2名様分まで同時申込が可能となります。2名様でお越しの場合には、必ず申込者様と一緒にご来場ください。


・同行者様のみでのご来場不可となりますのでお気をつけください。


・小学生以下のお子さまは1名まで同伴可（同行者数に含まれません）となります。


・QRコードは、各入場時間の10分前にお申込者様にのみ、LINEにてお送りいたします。


・QRコード表示後、会場受付へお越しください。


・各回終了10分前まで入場可能となります。


・整理券の転売、譲渡、委任は禁止させていただきます。


HARIAS 会社概要

会社名　　　　：株式会社HARIAS


所在地　　　　：東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー8階


代表取締役社長：池田みどり


公式サイト　　：https://harias.jp/