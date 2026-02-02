『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』シノマス公式イラスト集3/16(月)2冊同時発売決定！

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦徹朗/所在地：東京都品川区）の『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』は、公式イラスト集の発売が3月16日（月）に決定したことをお知らせいたします。


上下巻で合計650ページを超える超大容量のイラスト集は、ポストホビー、メロンブックス、ゲーマーズにて本日より予約受付を開始いたします！



シノマス公式イラスト集3/16(月)2冊同時発売決定！




シノマスの公式イラスト集が3/16（月）に上下巻2冊同時発売決定！


八重樫南先生描き下ろしの表紙イラストは2冊並べると繋がった一枚絵になる豪華仕様！


シノマス内のSSR以上のイラストが"ほぼ"収録された、2冊合計650ページを超える超大容量のイラスト集です！


ポストホビー、メロンブックス、ゲーマーズにて本日より予約受付開始！


詳細は各社商品情報をご確認ください。




発売日：2026年3月16日(月)


書籍名称：シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK　ILLUSTRATIONS BOOK【TOP】


　　　　　シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK　ILLUSTRATIONS BOOK【UNDER】


価格：各5,500円(税込)


判型：A4横・平綴じ


雑誌コード：【TOP】68166-05 / 【UNDER】68166-06


ISBNコード：【TOP】978-4-7986-4057-0 / 【UNDER】978-4-7986-4058-7




■店舗特典「ポストホビー」






ポストホビー特典として上下巻2冊同時購入で、表紙イラストを使用した「特製ブックケース」をプレゼント！


有償特典として「A5アクリルボード」が付く限定版もラインナップ♪



▶【TOP】&【UNDER】 2冊セット(https://www.posthobby.com/SHOP/4981932079028.html)



※特典は無くなり次第、終了とさせて頂きます。




■店舗特典「メロンブックス」










メロンブックス特典として表紙イラストを使用した「B5きらきらビジュアルボード」をプレゼント！


さらに上下巻2冊同時購入で「A3クリアポスター」もお付けします。


「B6アクリルパネル」や「B2タペストリー」といった有償特典が付く限定版もラインナップ♪


2冊同時購入者のみ注文可能なA3キャラファイングラフもお見逃しなく♪



▶【TOP】メロンブックス限定版コンプリートセット（B6アクリルパネル＆B2タペストリー）(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3466121)


▶【UNDER】メロンブックス限定版コンプリートセット（B6アクリルパネル＆B2タペストリー）(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3466127)


▶2冊同時購入者限定 メロン限定 Premium Goods キャラファイングラフ【完全受注生産】(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3466128)



※特典は無くなり次第、終了とさせて頂きます。




■店舗特典「ゲーマーズ」










※上記の画像は各種特典グッズの対象となるイラストを掲載しています。


　実際のグッズのサンプル画像ではありません。



ゲーマーズ特典として表紙イラストを使用した「ミニサイズブロマイド」をプレゼント！


さらに上下巻2冊同時購入で「両面A4クリアファイル」もお付けします。


「アクリルスタンド」や「B2タペストリー」といった有償特典が付く限定版もラインナップ♪



▶【TOP】ゲーマーズ【超】限定版(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10870348/)


▶【UNDER】ゲーマーズ【超】限定版(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10870353/)



※特典は無くなり次第、終了とさせて頂きます。




■AKIHABARAゲーマーズ本店にてポップアップストア開催決定！


公式イラスト集の発売を記念して、AKIHABARAゲーマーズ本店にてポップアップストアを準備中です。八重樫南先生描き下ろし表紙イラストを使用した各種グッズや特大アクリルスタンドが当たる抽選会を実施予定。


詳細情報については今しばらくお待ちください。




＜商品スペック＞


タイトル：シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK


キャラクターデザイン：八重樫南


権利表記: (C) Marvelous Inc.


(C) HONEY PARADE GAMES Inc.