Number_iの神宮寺勇太がジバンシイ ビューティーの新キャンペーンに登場

メイクアップとスキンケアを融合した“ハイブリッドプライマー”神宮寺勇太の透明感ケアは新たなステージへ

『プリズム・リーブル』シリーズより、待望のプライマーが誕生。

今を照らし、未来を育む。まるで、色つきのセラム。

「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」

カラーとケアが織りなす、下地の概念を超えた新しい“透明感ケア”。

色づいた光のヴェールが、色ムラや凹凸を自然にぼかし、肌そのものの美しさを引き立てます。ジバンシイ ビューティー アンバサダー 神宮寺勇太が体現するのは、スキンケアだけでもメイクだけでも叶えられない、澄んだ肌こそが持つ美しさ。

新プライマーを撮影で体験した神宮寺勇太は、その使用感と仕上がりについて驚いたとコメント。

「撮影で初めて使わせていただいたのですが、まるでセラムのような心地よい使用感ながらも、これがメイク下地であるということにびっくりしました。色補整効果はもちろん、美容液成分を配合しているとのことで、スキンケア成分とメイクアップ成分のＷでアプローチしてくれるところにすごく新しさを感じました。肌にすっとなじんで、透明感を自然に引き出してくれるのが素晴らしいなと思います。あとは、美容液成分が入っていることで、罪悪感がないですよね！ずっと使っていたいなという風に思いました。」

下地で整えた肌に重ねたのは、発売1周年を迎えた「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション」。このペアでベースメイクを仕上げた神宮寺勇太は、次のようにコメント。

「このファンデーションは、僕がすごく信頼しているアイテムです。カバー力があることはもちろん、お仕事だと一日中ファンデーションを塗っていることも多いので、塗っている間ずっと続くしっとりとした使い心地がすごく好きです。今回の新しいプライマーと使うことで、より透明感アップも感じられると思いました。やっぱり、下地を塗ると塗らないとでは仕上がりが違いますし、下地を塗っておくと安心感もあるので、これからもこの2アイテムは一緒に使いたいなと思います。」

使用アイテム：

プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー（パープル）

プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション（2N）

プリズム・リーブル・プレストパウダー (03)

プリズム・リーブル・ブロンザーパウダー (001、002)

ル・ヌフ・ジバンシイ (12)

ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット (N01)

ミスター・アイブロウ・ペンシル (02)

ミスター・ブロウ・フィクサー

ランテルディ オーデパルファム

また、今回の撮影については、次のようにコメント。

「クールでエッジィな部分というのはこれまで通りありつつ、さらに今回は明るくすっきりとした印象もあって、また新たな世界観を魅せられたと思います。今回のコンセプトは“Elevate myself／自分をアップデート”ということでしたが、はじめてカラコンをつけさせていただいたりして、また皆さんに新しい自分をジバンシイと一緒に届けられたと思います。」

■プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー

「プリズム・リーブル」が持つ色くすみを補整する“コントロールカラー”と、最高級スキンケアライン「ソワン ノワール」のエイジングケア*1 を両立させたハイブリッド下地。保湿成分のマイクロ・ヒアルロン酸*2を共通で配合することで、うるおいと透明感あふれる肌を叶える。

30mL 全3色展開 税込7,700円

2月1日（日）全国発売

*1 年齢相応のお手入れのこと

*2 ヒアルロン酸（保湿成分）

『VOGUE JAPAN』ウェブサイト 特設ページ：

https://www.vogue.co.jp/special-feature/2026-02/02/givenchy?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=spon-givenchy260202(https://www.vogue.co.jp/special-feature/2026-02/02/givenchy?utm_source=partner&utm_medium=pr&utm_campaign=spon-givenchy260202)

パルファム ジバンシイ [LVMHフレグランスブランズ]

