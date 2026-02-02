【新潟県初】困難を抱える新潟の子ども達に誕生日ケーキを

認定NPO法人チャリティーサンタ

新潟県上越市の洋菓子店「Patisserie Riz-Riz（パティスリー リ・リ）」（パティシエ：飯塚 恵子）は、認定NPO法人チャリティーサンタ（東京都千代田区、代表理事：清輔 夏輝）が全国で主催する「シェアケーキ」プロジェクトに、新潟県内で初めての協力店として参画いたしました。経済的な理由などで誕生日ケーキを用意できない家庭の子ども達にホールケーキを届ける本プロジェクト。パティスリー リ・リでは、2026年1月より対象家庭へのケーキ提供を開始しました。地域の洋菓子店と支援団体が連携して、子ども達に直接「誕生日おめでとう」を届ける取り組みが始まります。

プロジェクトHP：https://sharecake.charity-santa.com/

■「パティスリー リ・リ」参画の経緯

「新潟の食材、お米を扱ったケーキ屋さんを作ろう」という想いから立ち上がったパティスリー リ・リ。新潟の米や地場の食材を中心に、素材の個性を生かしたケーキ作りを続けています。 今回、チャリティーサンタが掲げる「子ども達に愛された記憶を残す」というミッションに共感。地元の素材で作ったケーキを通じて、地域の子どもたちが「自分は大切にされている」と実感できる体験を届けるため、新潟県初の協力店として参画を決定しました。

同店パティシエ・飯塚 恵子様からのコメント

「素敵な取り組みに心から共感します。誕生日を「せつない」と感じてしまう子どもがいる現実に胸が痛みました。当店のケーキをツールに「祝われる喜び」や「大切にされている」という気持ちを届けられるこのプロジェクトに、微力ながら参加できることを嬉しく思います。私自身もシングルで毎日いっぱいいっぱいだった日々の想いや経験がお子様を想うお父様、お母様そして子供たちの笑顔に変わればいいなと願っています。」

■「シェアケーキプロジェクト」とは

2022年に始まった取り組みで、経済的な理由などから誕生日を祝うことが難しい家庭の子ども達に、洋菓子店などと連携してホールケーキを届ける活動です。チャリティーサンタが2021年に実施した調査（有効回答2,994世帯）では、困窮家庭の約2割が誕生日ケーキを諦めていること、誕生日の準備を「せつない」と感じる割合が一般家庭の7倍にのぼることが判明しています（※1）。

実際にプロジェクトへ寄せられる「支援を必要とする理由」には、昨今の物価高騰の影響もあり、以下のような声が届いています。

「収入がなかなか増えない中、物価がどんどん上がり、毎月支払いに困っています。お祝いをしたくても、用意をする費用が捻出できず、子供達の期待に応えることができず、切ないです。少しでも喜んでもらいたいと思い、応募しました。」

「離婚して以来、誕生日ケーキを買ってあげることができず、娘にはとても寂しい思いをさせています。お友達から誕生日のお祝いをしたと聞いて、私もケーキほしいと言われましたが買うことができず、スーパーのお菓子で我慢してもらいました。1年に一度の特別な日なので、誕生日ケーキだけはプレゼントできたら嬉しいなと思い応募させていただきました。」

こうした社会的背景を踏まえ、本プロジェクトでは寄せられた寄付を原資に活用しながら、協力洋菓子店が心を込めてケーキをつくり、提供しています。ご家庭が店頭でケーキを受け取ることで、直接「おめでとう」の言葉を届けることができます（※2）。

※1 調査概要はこちら：https://www.charity-santa.com/news/research2021mcf/

※2 協力店がまだない地域については、通販サイト「Cake.jp」と連携した配送も行っています。

【現在の取り組み状況】- 全国の協力洋菓子店： 約80店舗（※パティスリー リ・リは新潟県内初の店舗）- これまでに届けたケーキの台数： 約16,000台（2026年1月時点）- 対象家庭： 児童扶養手当の受給世帯、就学援助受給世帯、生活保護の受給世帯、またはそれに準ずる状況にある世帯など所得が一定水準以下の子育て家庭【支援の輪に加わる】

支援の輪を広げるため、個人・法人の皆様からの寄付、および本プロジェクトに協力いただける洋菓子店様を募集しています。

■届けた家庭からの声

- 個人・法人の方（寄付での応援）： https://sharecake.charity-santa.com/donations/- 洋菓子店の方（協力店舗の申し込み）： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTrYMfqcKaFzQ_kdY7-MbbXdTMEsazIMLwnyhpGP9NPa9Rag/viewform

これまでに誕生日ケーキをプレゼントした家庭からは、数えきれないほどの温かな声が届いています。一部ですがご紹介します。

「毎年誕生日にケーキを用意できず息子とホットケーキを作っていました。今年はケーキがあるよ！と出すと箱を見た瞬間からにこにこ笑顔になり、中身を見て、ホールケーキだ！全部食べていいの！？と大興奮。ろうそくに火をつけ部屋を暗くしたら、写真撮る！と何枚も写真を撮りずっとにっこにこ。息子のこんな笑顔が見れてとても嬉しかったです。本当にありがとうございました。」

（14歳のお子さん）

「経済的に余裕が無い中で、一年に一度の大切な誕生日に、誕生日ケーキでお祝いしてあげれない、子どもに我慢や可哀想な気持ちにさせてしまうかもしれない…。そんな中で当選の連絡が来て、いざ誕生日を迎えた日。大きなケーキにフルーツも沢山のっていて子どもは大喜びでした。このような機会を頂き、子どもの大切な笑顔を守る事ができ、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。貴重な子どもの記念すべき大切な日に大きなケーキを本当にありがとうございました。嬉しそうにロウソクを吹き消す姿、美味しそうに口の横にクリームをいっぱいつけて頬張る姿はずっと忘れません。」

（3歳のお子さん）

「ケーキ屋さんのケーキを食べる事が無いので、毎年母親の作るケーキとは見た目も違いますし、ケーキの箱にまず子ども全員が目をキラキラ輝かし、箱を開け中を嬉しそうに覗く子どもの顔を見るととても嬉しく胸がギューっとなりました。ケーキを出したら本人は勿論すごいーー！！と宝石を見るような反応で、他の兄弟も飛んで喜んでいました。お口いっぱいに頬張り、とても幸せな誕生日を、過ごせました。本当に幸せな時をありがとうございました。」

（17歳のお子さん）

※ご家庭からの声・写真の無断転載はご遠慮ください。

■本件に関する提供可能な素材

記事作成にあたり、以下の素材を提供可能です。ほか必要な情報がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

- 店舗およびケーキの画像- 店舗からのコメント- ご家庭からの声・子どもの写真- チャリティーサンタ担当者からのコメント- プロジェクト詳細資料【メディア掲載実績】

本プロジェクトは、これまでにも「誕生日格差」という社会課題に向き合う活動として、各種メディアで取り上げていただいています。

- テレビ： TBS「NEWS23」（2025年）、NHK「おはよう日本」等。- 新聞：東京新聞、山陽新聞など- その他、ウェブメディアやラジオなど多数

※映像資料：https://youtu.be/h5yR3ORA830（TBS「NEWS23」特集）

■認定NPO法人チャリティーサンタについて

チャリティーサンタは、「子どもたちに愛された記憶を残すこと」をミッションとし、「子どものために大人が手を取り合う社会」を目指して活動しています。2008年に活動を開始し、14年にNPO法人化、25年に認定NPO法人となりました。全国の支部で行うサンタクロースの訪問活動や全国の書店と連携する「ブックサンタ」、洋菓子店と連携する「シェアケーキ」、映画館での鑑賞体験を贈る「シェアシネマ」といったプロジェクトを展開。また、全国の困難を抱える子どもを支援する団体とのネットワーク構築にも力を入れています。クリスマスだけでなく、年間を通じて子どもたちへ様々な「体験」や「思い出」を届ける仕組みづくりに取り組んでいます。

団体HP：https://www.charity-santa.com/

プロジェクトHP：https://sharecake.charity-santa.com/