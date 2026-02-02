ハンドメイド作家が一堂に集うイベント「第2回 マルイ ハンドメイドマルシェ in 国分寺マルイ」を開催！

株式会社丸井グループ

国分寺マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：⻘野 真博）1Fにて、「第2回 マルイ ハンドメイドマルシェ in 国分寺マルイ」を開催いたします。

■「第2回 マルイ ハンドメイドマルシェ in 国分寺マルイ」について

総勢80名ものハンドメイド雑貨＆アクセサリーの作家が、それぞれの想いとこだわりを詰め込んだ作品を携えて国分寺マルイに集結します。

素材を活かした雑貨や、繊細な手仕事が光るアクセサリー、誰かに贈りたくなる温もりあふれるアイテムなど、会場にはここでしか出会えない一点ものがずらりと揃います。お気に入りとの偶然の出会いや、新しい“好き”を発見するワクワク感が広がります。

ハンドメイドのぬくもりと個性に触れながら、日常を少し豊かにしてくれる宝物を見つけに、ぜひ足を運んでみてください。

■出品グループ・作家の一部をご紹介

「handpick room（ハンドピックルーム）」

「handpick room」は、“好き”に出会えるときめきのお部屋をテーマに、ハンドメイドクリエイターの個性豊かな作品をセレクトして紹介するPOP UPブランドです。

アクセサリーや雑貨など、暮らしにそっと彩りを添えるアイテムとともに、作家一人ひとりの想いやこだわり、ものづくりの背景にあるストーリーも大切に届けます。

作品を手に取る楽しさはもちろん、クリエイターの世界観に触れながら“お気に入り”と出会える特別な空間をご提案します。

そんな「handpick room」が、人気ハンドメイドクリエイターが一堂に会する「ふわもこ展 ―ぬくもりを、つれてかえろう。― in 国分寺マルイ」をテーマに出店します。

ぬくもり・やさしさ・ときめきをキーワードに、ぬいぐるみやインテリア雑貨、キーホルダーなど、日常にそっと寄り添うハンドメイド作品が多数登場。一つひとつにクリエイターの想いと個性が込められた、“ふわもこ”な作品たちが会場をやさしい空気で包み込みます。

思わず抱きしめたくなるような存在、毎日を少しあたたかくしてくれるお気に入りとの出会いを通して、心がそっと包まれ、気持ちがやわらぐひとときをお楽しみください。

作家の一例OhaNi（@ohani_studio）左上：猫原ぷぷた (@pelo0929)・右下：tiny koala (@tiny_koala83)左上：THE made in mix (@the_madeinmix)・右下：atelier unico (@atelier_unico)

一部作家による会場限定作品・限定カラーの展開を予定しております。詳細は「handpick room」公式Instagramにて随時お知らせいたします。

https://www.instagram.com/p/DTU4URqkcdf/

「ハナコラボ」

小平市・花小金井のハンドメイド雑貨店「ハナコラボ」が、総勢25名のクリエイターとともに登場！

アクセサリーやインテリア雑貨、食器、布小物など、毎日の暮らしに取り入れやすいハンドメイド作品がずらりと並び、楽しみながらお気に入りを見つけられるます。一つひとつ表情の違う一点ものや、手仕事ならではのやさしさあふれる作品は、家族への贈り物にもぴったり。

さらに九谷焼コーナーでは「Bye Bye パンダちゃん展」を開催！パンダモチーフのかわいい作品が集まり、パンダ好きなお子さまも大人も楽しめます。

簡単なラッピングは無料で承りますので、プレゼント選びにもぜひご利用ください。

※箱を使用する場合は有料となりますので、ご了承ください

https://www.instagram.com/monfavori2013/

「Fmarket」

「HandMade Marche ～春風にのって」と題して、総勢30名の人気クリエイターが集結し、会場にはアクセサリーや雑貨、布小物など、多彩なハンドメイド作品がずらりと並びます。

一つひとつ表情の異なる一点ものや、手仕事ならではの温もりを感じるアイテムに囲まれ、まるで宝探しをするようにお気に入りを見つけられる空間。見ているだけでも心が弾み、新しい作家や作品との出会いが楽しめます。

自分だけの特別な一品と巡り合える、“好き”が集まるハンドメイドショップです。

さらに、ご購入いただいたお客さまには先着で、やさしい香りを楽しめる「サシェ（香り袋）」をプレゼント。

※「サシェ」は数に限りがあります

https://www.instagram.com/f.market.ttsc?igsh=OWMyNzRvd2pzMGlu

■イベント概要

作家の一例

開催場所：国分寺マルイ 1F カレンダリウム

開催期間：2026年2月15日（日）～2月24日（火）

営業時間：10:00～20:30 ※最終日のみ19:00まで

▼国分寺マルイ

https://www.0101.co.jp/062/

▼丸井

https://www.0101.co.jp