生成AI入門者でも“業務に実装できる”『対話型検索エンジン Perplexity仕事術』発売！

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）は、生成AIを仕事の武器にしたいすべての人を対象とした書籍『対話型検索エンジン Perplexity仕事術』（著者：菊川裕司、原田典子）を、2026年2月27日頃に発売することをお知らせいたします。

※流通状況により前後する場合がございます

生成AIの業務活用が急速に進む一方で、「何から始めればよいかわからない」「個人情報やプライバシーへの不安がある」「誤った回答をそのまま使ってしまわないか不安」「社内に浸透しない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

本書は、こうした現場の悩みに対し、生成AIを単なるツールとして使うのではなく、業務の文脈や目的をどのように伝えれば、仕事で使えるアウトプットを引き出せるのかという視点から解決策を提示する実践書です。

戦略立案や新規事業、マーケティング、営業、人事、法務、財務、広報など、企業活動の幅広い業務を俯瞰し、発案から実装、運用までを見据えた生成AI活用の考え方を解説しています。対話型検索エンジン「Perplexity」※を軸にしながらも、特定のツールに依存せず、複数の生成AIを適切に使い分けることで、成果と価値を最大化するための方法論を紹介しています。

著者の菊川裕司は、AI CROSS株式会社のAIエバンジェリストとして、企業における生成AI活用の推進や社内浸透を推進してきました。本書では、その実務経験をもとに、個人での活用にとどまらず、組織として集合知を生み出すための生成AI活用の在り方や、生成AI時代に社会から求められる人材の素養についても言及しています。

生成AIを一部の専門家のものにせず、ビジネスの現場で誰もが活用できる存在へ。本書は、生成AI時代における業務変革と人の成長を支援する一冊です。

※Perplexity：質問に対して、複数の情報源を参照しながら要点を整理して回答する対話型検索エンジン

■著者コメント

菊川裕司 AI CROSS株式会社 AIエバンジェリスト：

生成AIの急速な進化により、私たちの情報収集や意思決定のあり方だけでなく、日々の業務そのものが大きく変わろうとしています。本書は、生成AIをこれから始める方でも「Perplexityをどう活用すれば、仕事の成果につなげられるか」がわかるよう、基本操作から実践的な活用法まで丁寧に解説しました。特に意識したのは、Perplexity単体ではなく他の生成AIツールとの連携活用と、戦略・新規事業・マーケティング・営業・人事・法務・財務・広報など幅広い業務領域での活用法です。生成AIが提供する答えは「判断のスタートライン」であり、最終的な価値判断は人間の役割です。生成AIに興味はあるけれど何から始めればいいかわからないという方にこそ、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

■書籍概要

書名：対話型検索エンジン Perplexity仕事術

著者：菊川裕司、原田典子

発売日：2026年2月27日頃発売予定※流通状況により前後する場合がございます

発行：株式会社エクスナレッジ

【菊川裕司 プロフィール】

九州工業大学大学院卒業後、NTT西日本でフレッツ/ひかり電話設備構築や開発検証に従事。その後、NTTドコモにおいて、社内プロフェッショナル制度の認定を受け、dマーケットサービスを含む、さまざまな領域での新規事業をシリアルイントレプレナー（PdM・PMM）として10年以上歴任。現職では、AI CROSSの全社事業戦略の策定・実行、AI事業や新規事業の推進に従事し、AIを含む新規事業の創出や事業譲渡に携わる。また、福岡・北九州における産学官金連携では、九州工業大学や九州栄養福祉大学との産学連携協定やAI人材育成・地域創生を推進し、福岡支社設立を主導。AI・人工知能EXPO 等のイベント登壇や企業に対するAIセミナー講師や九州工業大学大学院での新規事業創出論の講師も務める。

【代表取締役CEO 原田典子 プロフィール】

慶應義塾大学卒業後、SAPに入社し、コンサルタントとしてキャリアをスタート。その後ベンチャー企業へ転職し、米国法人設立のため2000年に渡米。シアトル、サンノゼ、ニューヨークを拠点に、約10年間にわたり米国市場でのマーケティングや事業提携・アライアンス業務に幅広く携わる。出産を機に帰国し、2015年3月にAI CROSS株式会社を創業、2019年10月には東証マザーズへの上場を果たす。現在は、生成AI活用普及協会（GUGA）の協議員も務め、地方を含めたAI普及活動にも積極的に取り組んでいる。

【AI CROSS株式会社 会社概要】

2015年の創業以来、「Smart Work, Smart Life」の理念のもと、テクノロジーを用いたコミュニ ケーションサービスによって、企業の抱える課題を解決し、業務の効率化と生産性向上の実現に 取り組んでいます。2019年に東証マザーズ（現東証グロース）上場。

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

設立：2015年3月

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F

事業内容：Smart AI Engagement事業

URL：https://aicross.co.jp/





【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp

電話：050-1745-3057

