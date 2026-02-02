グループ企業の新経営体制のお知らせ

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚）のグループ企業において執り行った重要人事をお知らせいたします。

1）株式会社GiGO EDGE

グループ内再編により、2026年2月1日付で以下の経営体制となりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/200_1_484b07b8061873792a852b4cf7504d77.jpg?v=202602020721 ]

＜プロフィール＞

●杉原 壮平

1998年、株式会社セガ・エンタープライゼス(現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）入社。都市部店舗を中心に、店長、エリアマネージャー、営業部長を歴任。

2021年、同社執行役員に就任し、営業本部 本部長を務める。

2023年、商品企画本部 本部長。

2024年、R&Dマーケティング本部 本部長。

2025年、イノベーション企画本部 本部長。現場と経営の両面から事業を推進。

2）株式会社GiGO SOLUTIONS

グループ内再編により、2026年2月1日付で以下の経営体制となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48400/table/200_2_2126db632d07a020cdec8456f30c3bce.jpg?v=202602020721 ]

＜プロフィール＞

●安河内 元

1992年、株式会社セガ・エンタープライゼス（現・株式会社GENDA GiGO Entertainment）にアルバイトとして入社。

正社員登用を経て、大型店館長、エリアマネージャー、ブランドマネージャーを歴任。

2003年より同社本部運営課長として店舗運営および店舗リブランドを企画。

2009年以降は東海、関東、西日本地域のゼネラルマネージャーを経て、同社取締役オペレーション統括本部長に就任。

2021年4月、同社取締役商品企画本部長に就任。

2021年8月、株式会社GENDA Games 代表取締役社長に就任。

2024年6月、株式会社GENDA GiGO Entertainment 執行役員 兼 ミニロケーション事業本部（現・商品企画本部）本部長に就任。

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir