スクーCMOに山本欽一が就任

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森 健志郎、以下「スクー」）は、CMO（Chief Marketing Officer：最高マーケティング責任者）として山本欽一が就任したことをお知らせします。

当社は「世の中から卒業をなくす」というミッションのもと、15年間にわたり社会人の学びを推進し、事業を多角的に展開してまいりました。

これまでマーケティング領域においては、主に学びを必要とする企業や個人との接点を創出し、課題解決につなげる活動やデジタルマーケティングを中心とした施策に取り組み、事業成長を支えてきました。

一方で近年は、AIの普及や働き方の多様化、地域社会が抱える課題の顕在化などを背景に、顕在化したニーズへの対応にとどまらず、潜在的な学びのニーズを捉え、中長期的な関係性を築いていくことの重要性がより高まっています。

また、デジタル施策に限らずオフラインイベントや多様な手法を組み合わせた顧客接点の創出や、個人や法人向け事業に加えて今後さらなる推進を図る地域創生領域におけるマーケティング活動の強化も求められるフェーズとなっています。

こうした背景を踏まえ、当社ではCMOを中心に、事業単位でのマーケティング最適化にとどまらず、企業としてのブランド価値向上や、マーケティング視点を起点とした事業開発・社会実装を推進してまいります。

通信・デジタル領域におけるマーケティング、新規事業開発、ブランド戦略、さらには地方創生事業までを横断的に牽引してきた山本の知見を生かし、当社の提供する学びの価値をより広く、より深く社会へ届けることで、持続的な事業成長と社会的インパクトの創出を目指してまいります。

■株式会社Schoo 執行役員 CMO 山本欽一 プロフィール

山本 欽一（やまもと・よしかず）

1999年より大手通信キャリア2社にてマーケティング及び事業開発に従事。通信×デジタル領域におけるマーケティング施策と新規事業開発を数多く推進。

2017年より株式会社ミクシィ、2021年より株式会社スノーピークにて、エグゼクティブ・ディレクターとしてマーケティング、ブランド戦略を牽引するとともに、新規事業開発、地方創生事業を通じて、企業価値と社会価値の両立に取り組む。

2023年2月より株式会社トラストバンクに参画し、執行役員、事業責任者としてふるさとチョイス事業のP/L責任を担い、事業成長と収益性向上を牽引。

2026年2月、株式会社Schooに入社。

■CMO就任コメント

「世の中から卒業をなくす」というスクーのミッションは、学びを社会インフラとして再定義する本質的な思想だと捉えております。その志に共感し、スクーの一員として歩めることを光栄に思います。

学び続ける力は、個人や企業、社会の未来を形づくる原動力です。スクーはこれまで多くの人にその価値を届け、学びのあり方を更新し続けてきました。

その文化を継承しつつ、独自の価値をブランドとして戦略的に磨き上げ、事業成長と社会的インパクトの両立をさらに推進していきたいと考えています。

私自身も一人の学習者として学び続けながら、事業成長と社会的インパクトの両立に貢献できるよう、全力で挑戦してまいります。

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約135万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。また、2025年2月には、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」、10月より地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を提供開始。全国累計約82の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

（※数字は2025年11月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）