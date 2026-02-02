日本最高峰のトレイルランニング・シリーズ戦「NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES」へSalomonがメインパートナーに決定

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 ショーン・ヒリアー）傘下で現代的なマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、日本最高峰のトレイルランニング・シリーズ戦「NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES（日本トレイルランニング・グランプリシリーズ 略称：日本TRGPシリーズ）」とパートナーシップを結び、シリーズサポートの実施が決定致しました。

【 NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES 】

NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES（日本トレイルランニング・グランプリシリーズ）は日本の代表的な山岳レースを束ね、国内初の賞金総額1000万円を懸けてシリーズ戦を戦い抜き、年間王者を決定するトレイルランニング・グランプリシリーズです。

「個別大会の集合」から「シーズンを通じた競技スポーツ」へと進化させ、競技力の引き上げとアスリート価値の向上を図ります。また、競技レベルの向上と同時に、ストーリー性やわかり易さを備えたシリーズ戦を展開することでこれまでトレイルランニングに触れる機会の無かった方々へ魅力を届け、参加人口やファンの拡大、そしてトレイルランニング文化の発展の一助になることを目指します。

◇賞金

対象となる第1戦から第3戦までの各レースにおいて、男女上位選手に順位に応じたシリーズポイントを付与致します。対象となるレース全3戦の合計獲得ポイントの多い順に年間ランキング及びシリーズチャンピオンを決定致します。シリーズチャンピオンには男女ともに300万円の賞金が授与されます。

また、対象となる各レースにおいても男女ともに1～3位の選手にも賞金が授与されます。

主催：日本トレイルランニング・グランプリシリーズ事務局（リッジライン内）

協賛：Salomon（アメアスポーツジャパン株式会）

公式ウェブサイト：https://www.nippon-trgp-series.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nippon_trgp_series

【 シリーズ戦対象レース 】

「NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES（日本トレイルランニング・グランプリシリーズ）」の2026年シーズンの対象レースが「日本アルプス」を舞台とした3レースが決定。初年度となる2026年シーズンでは世界有数の山岳密度や多様な地形、また四季を通じた景観美などを考慮して白馬連峰、中央アルプス、北信州の国際的評価の高い日本山岳エリアで開催されるレースを対象とし、「世界でも稀な高環境トレイルを持つ国“NIPPON”」を象徴するシリーズ戦となります。

対象種目は現在世界から「観戦」「エンターテイメント」の観点から注目を浴び、大規模な国際大会でも取り 上げられるショートディスタンス（レース距離：30km前後）になります。

日本のトップトレイルランナーやトレイ ルランニングに興味を持つトップアスリートがシーズンを通して参戦でき、競技力の引き上げとともに新たな トレイルランニングカルチャーの発展を目指す目的で対象レースを選定しております。

▼第1戦

大会名：中央アルプススカイラインジャパン2026

開催日：2026年7月5日（日）

開催地：長野県駒ケ根市/宮田村

対象種目：NIPPON TRGP CENTRAL ALPS 38k（距離：37.5km 上昇：+2,571m 下降：-2,590m）

参加資格：男女高校生以上（2011年4月1日生まれ以上）

参加定員：500名

エントリー費 ：\15,000（高校生\11,000）

エントリー期間：2026年2月1日（日）～6月15日（月）※定員になり次第終了

大会HP：https://www.centralalps-kmpn.com/

公式SNS：https://www.instagram.com/central_alps_sj/

▼第2戦

大会名：The 4100D マウンテントレイルin野沢温泉2026

開催日：2026年7月19日（日）

開催地：長野県野沢温泉村

対象種目：NIPPON TRGP NOZAWA-ONSEN 37k（距離：37km 上昇：+2,590m 下降：-2,590m）

参加資格：男女高校生以上（2011年4月1日生まれ以上）

参加定員：600名

エントリー費：\18,000（高校生\14,600）

エントリー期間：2026年2月16日（月）～6月21日（日）※定員になり次第終了

大会HP：https://s-mountain.com/nozawa/

公式SNS：https://s-mountain.com/nozawa/

▼第3戦

大会名：白馬国際クラシック2026

開催日：2026年9月13日（日）

開催地：長野県白馬村

対象種目：NIPPON TRGP HAKUBA 29k（距離：29.8km 上昇：+1,698m 下降：-1,699m）

参加資格：男女高校生以上（2011年4月1日生まれ以上）

参加定員：500名

エントリー費：\15,000（高校生\11,400）

エントリー期間：2026年3月1日（日）～8月14日（金）※定員になり次第終了

大会HP：https://s-mountain.com/hakuba/

公式SNS：https://www.instagram.com/hakuba_classic

【 S/PLUS MEMBER 特典 】

Salomon（サロモン）のオリジナルメンバーシッププログラム「S/PLUS（エスプラス）」の会員様限定のNIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES（日本トレイルランニング・グランプリシリーズ）対象レースへの特典をご用意致します。対象となるレース及び特典情報は随時Salomon公式ホームページにて公開させて頂きます。※詳しくはSalomon 公式ホームページにてご確認くださいませ。

◆ 特典1. <ステージ別レースエントリーディスカウント>

「S/PLUS」会員さまのステージに合わせたエントリー費用のディスカウントサービスを実施致します。※日本TRGPシリーズ対象種目以外も特典対象となります。

GOLD：15％OFF

SILVER：10％OFF

BRONZE：5％OFF

◆ 特典2. <貯めたマイルでレースに参加>

Salomon（サロモン）商品購入やレビュー投稿、イベント参加等で貯めて頂いたマイルを対象レースのエントリー権と交換が出来ます。

50,000マイル=レースエントリー権

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

